Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 18 Φεβρουαρίου 2026 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) περιόδου 2026-2035, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους, επικαλούμενοι και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.
Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες
- Ημερομηνία αποστολής: 12.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-418108
Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
- Ημερομηνία αποστολής: 12.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-418042
Αποστολέας: ΑΓΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
- Ημερομηνία αποστολής: 13.05.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-416071
Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
- Ημερομηνία αποστολής: 12.05.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-416061
Αποστολέας: DIORIGA GAS S.A.(ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
- Ημερομηνία αποστολής: 11.05.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-416070
Αποστολέας: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
- Ημερομηνία αποστολής: 08.04.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-414395
Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
- Ημερομηνία αποστολής: 16.03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-413212
Αποστολέας: Enaon EDA
- Ημερομηνία αποστολής: 13.03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-413182
Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
- Ημερομηνία αποστολής: 09.03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-412703
Αποστολέας: Gastrade A.E.
- Ημερομηνία αποστολής: 04.03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-412432
Αποστολέας: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.