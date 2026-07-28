ΕΜΠ: Έναρξη λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» , σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ).

Το νέο ΕΔΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ιδρύματος και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε σύγχρονα αντικείμενα που αφορούν τα ενεργειακά συστήματα, την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος του είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων και μηχανικών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου ενεργειακού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://eska.chemeng.ntua.gr.

Δήλωση της κας Maria Sferruzza, CEO ΔΕΣΦΑ

«Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπερήφανος που στηρίζει και χρηματοδοτεί αποκλειστικά το Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επενδύοντας στη νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών που θα καθοδηγήσουν την εξέλιξη προς ένα μέλλον με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα, διαμορφώνοντας τα ενεργειακά δίκτυα του αύριο — ασφαλή, βιώσιμα και διασυνδεδεμένα. Πιστεύουμε ότι η ισχυρή τεχνική εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται όχι μόνο η εξειδικευμένη γνώση, αλλά και οι ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται για την πλοήγηση σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο. Παράλληλα, η συνεργασία και η διεπιστημονική σκέψη είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη ευέλικτων και βιώσιμων λύσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο. Στον ΔΕΣΦΑ θεωρoύμε τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας ως κρίσιμης σημασίας, διασφαλίζoυμε ότι η εκπαίδευση μεταφράζεται σε πρακτική αξία, επαγγελματική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για το μέλλον».

Δήλωση του Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών Επαμεινώνδα Βουτσά, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο νέο Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία», το οποίο δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με στόχο τη διαμόρφωση επιστημόνων και στελεχών που θα συμβάλουν ενεργά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και της Ευρώπης. Η δημιουργία του προγράμματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο φορέων, και βασίστηκε σε μια εντατική και δημιουργική προσπάθεια. Στόχος μας ήταν η ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράμματος με έμφαση στις ανανεώσιμες μορφές καυσίμων, το υδρογόνο, το βιομεθάνιο, τα e-fuels, τις τεχνολογίες CCUS και τη συνολική μετάβαση προς βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση και ουσιαστική σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς και της βιομηχανίας, μέσα από σύγχρονη θεματολογία και διεπιστημονική προσέγγιση. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος μιας ακαδημαϊκής κοινότητας που επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».