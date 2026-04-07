Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:26
  • Τετραπλασιασμός των εξαγωγών, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη
  • Καθοριστική ενίσχυση του LNG, καλύπτοντας το 56% των εισαγωγών με ισχυρή τη συμβολή της Ρεβυθούσας
  • Οριακή υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης (-2,1%), με μικρή μείωση της κατανάλωσης για ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.
  • Δυναμική ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading (+92%) με σχεδόν διπλασιασμό των διακινηθέντων φορτίων

Στις 26,42 TWh διαμορφώθηκε η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 18,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 (22,30 TWh). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην έντονη αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, οι οποίες σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 5,99 TWh έναντι 1,44 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η τάση αυτή υπογραμμίζει τον ενισχυόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε σε 20,43 TWh, σημειώνοντας οριακή μείωση 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (20,86 TWh), αντανακλώντας μεταβολές στη δομή της ζήτησης, με μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 26,40 TWh, με το LNG να ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στο ενεργειακό μείγμα, καλύπτοντας περίπου το 56% των εισαγωγών. Οι εισαγωγές LNG έφθασαν τις 14,90 TWh, έναντι 10,96 TWh το αντίστοιχο διάστημα του 2025 με τη Ρεβυθούσα να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου, με 11,44 TWh (περίπου 43% των συνολικών εισαγωγών), ενώ το FSRU Αλεξανδρούπολης ενίσχυσε σημαντικά τη συμβολή του, καλύπτοντας περίπου το 13% με 3,46 TWh. Παράλληλα, εισήχθησαν επιπλέον 8,77 TWh από το Σιδηρόκαστρο και 2,73 TWh από τη Νέα Μεσημβρία μέσω αγωγών.

Infographic-GR.jpg

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης καταδεικνύει μεταβολές στη χρήση φυσικού αερίου:

  • Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε σε 12,48 TWh (από 13,33 TWh το 2025)
  • Η κατανάλωση στη βιομηχανία και CNG αυξήθηκε σε 2,28 TWh (από 2,13 TWh)
  • Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 5,67 TWh (από 5,40 TWh)

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια σταδιακή διαφοροποίηση των προτύπων κατανάλωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 7,60 TWh, καλύπτοντας περίπου το 66% των συνολικών εισαγωγών LNG, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 3,02 TWh. Συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από Μαυριτανία (0,35 TWh) και Αίγυπτο (0,51 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 16 φορτία LNG μεταφέροντας ποσότητα 11,48TWh, έναντι 20 φορτίων με ποσότητα 10,65 TWh το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η υπηρεσία LNG Truck Loading, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 φορτώθηκαν 273 φορτηγά LNG, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα 144 της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Οι συνολικοί διακινηθέντες όγκοι ανήλθαν σε 12.496 m³ LNG (από 6.527,09 m³), ενώ σε ενεργειακούς όρους η διακινηθείσα ενέργεια έφθασε τις 83.252,18 MWh, σημειώνοντας αύξηση περίπου 92%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα.

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου

Αλ. Εξάρχου: Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG είναι κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026

Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου

Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο