Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01
06/04/2026 - 12:01

Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
Άννα Διανά
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:05
Άννα Διανά
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:05

Η «βροχή» αιτήσεων για το Fuel Pass έφερε αλλαγή σχεδίου από την πρώτη κιόλας ημέρα, με το σύστημα να πιέζεται από τον όγκο των χρηστών και να ενεργοποιείται εκ νέου η υποβολή αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. H πλατφόρμα «έτρεξε» με ρυθμό σχεδόν 600 αιτήσεων το λεπτό «έτρεξε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass από το άνοιγμά της, με το ενδιαφέρον να αποτυπώνεται άμεσα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 150.000.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 16:30 και από τα πρώτα λεπτά καταγράφηκε αυξημένη κίνηση, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αλλά και αδυναμία υποβολής αιτήσεων κάποια στιγμή. Υπό το βάρος της μεγάλης επισκεψιμότητας επανήλθε η σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το σύστημα και να περιοριστούν τα τεχνικά προβλήματα, μέτρο που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά που είχε δοθεί fuel Pass.

  • Έτσι, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

Σήμερα Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Τη μαζική προσέλευση των δικαιούχων πυροδότησε και το γεγονός ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως και τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα. Αντίθετα, όσοι κινηθούν αργότερα θα πληρωθούν μετά την εορταστική περίοδο, καθώς το σύστημα απαιτεί περίπου 48 ώρες για την επεξεργασία των αιτήσεων, χρόνος που «πέφτει» πάνω στις τραπεζικές αργίες.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, ενώ η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση το εισόδημα του 2024. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν τα 39.000 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Για τα αυτοκίνητα ανέρχεται έως 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (50 ευρώ με IBAN) για νησιωτικές περιοχές και έως 50 ευρώ (40 ευρώ με IBAN) για την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ για τις μοτοσικλέτες κυμαίνεται από 25 έως 35 ευρώ.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου και καλύπτει σχεδόν 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων, λειτουργώντας ως στοχευμένο μέτρο στήριξης απέναντι στις αυξήσεις των τιμών, χωρίς να επιλέγονται οριζόντιες παρεμβάσεις στην αγορά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας με χρήση των κωδικών taxisnet, ενώ απαραίτητη είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων φορέων, ελέγχοντας το εισόδημα, την ασφάλιση του οχήματος και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών.

Μετά την έγκριση, το ποσό πιστώνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό είτε σε ψηφιακή κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα αλλά και για μετακινήσεις, και παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ ο αιτών θα πρέπει να είναι αποκλειστικός ή συνδικαιούχος σε αυτόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της ψηφιακής κάρτας οδηγεί σε υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κάτι που ωθεί σημαντικό αριθμό δικαιούχων προς τη συγκεκριμένη λύση. Την ίδια ώρα, η δυνατότητα χρήσης της κάρτας και για μετακινήσεις πέραν των καυσίμων, όπως μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενισχύει τη χρηστικότητά της.

