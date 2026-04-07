Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:44

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το χιουμοριστικό «Εγώ πότε θα κάνω διαφήμιση για τη Shell;», γεννημένο από την προσωπική του εικαστική αγάπη για τα πρατήρια καυσίμων, στάθηκε η αφορμή για μια ξεχωριστή επετειακή ταινία που βλέπουμε αυτή την περίοδο στις οθόνες μας.

Από το 1926, όταν ιδρύθηκε η Shell Company Hellas Ltd στο Λονδίνο, η εταιρεία πορεύεται παράλληλα με την ελληνική κοινωνία - σε περιόδους ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και σε εποχές γεμάτες προκλήσεις. Το αποτύπωμα αυτής της διαδρομής δεν μετριέται όμως μόνο σε χρόνια, αλλά και σε στιγμές: σε εικόνες από εθνικές οδούς και λιμάνια, σε ταξίδια διακοπών, σε επιστροφές στο σπίτι, σε καθημερινές επαγγελματικές διαδρομές.

Η Shell δεν είναι απλώς ένα σημείο ανεφοδιασμού, αλλά ένα σταθερό σημείο εκκίνησης. Η ιστορία της στην Ελλάδα είναι, πάνω απ’ όλα, ιστορία ανθρώπων - εργαζομένων, οδηγών, συνεργατών, πρατηριούχων. Είναι ιστορία σχέσεων εμπιστοσύνης, φροντίδας και ποιότητας.

Αυτήν ακριβώς τη βαθιά, ανθρώπινη διάσταση επιχειρεί να αναδείξει η επετειακή ταινία για τα 100 χρόνια, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου, προσεγγίζοντας το θέμα με μια διακριτική, κινηματογραφική ματιά.

«Η μακρόχρονη παρουσία της Shell στην Ελλάδα πέρα από ένα σημαντικό ορόσημο, αποτελεί μια διαρκή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και την κοινωνία. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη συνεργασία, καθώς αναδεικνύει όλα όσα αντιπροσωπεύει η Shell. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προϊόντα και λύσεις που δημιουργούν αξία για τους καταναλωτές, με σεβασμό στο περιβάλλον και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Coral ΑΕ.

«Τη διαχρονική αυτή πορεία και τη σύνδεσή της με την ελληνική πραγματικότητα αποτυπώνει με τη δική του ξεχωριστή ματιά ο Βασίλης Κεκάτος, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που βρίσκονται πίσω από ένα brand με ιστορία ενός αιώνα», δήλωσε ο Κώστας Καραγιάννης, Διευθυντής Marketing Coral ΑΕ.

«Για μένα, κάθε ιστορία είναι μια ευκαιρία να φωτίσεις τους ανθρώπους πίσω από τα προφανή», σημειώνει ο Βασίλης Κεκάτος. «Μέσα από τη δημιουργία της επετειακής διαφημιστικής ταινίας για τη Shell, μου δόθηκε η δυνατότητα να αφηγηθώ μέσα από εικόνες τη μακρά της παρουσία στην Ελλάδα, όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά ως κομμάτι της καθημερινότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας που τη διαμόρφωσε όλα αυτά τα χρόνια».

Εκατό χρόνια μετά, το ταξίδι συνεχίζεται.

100 Χρόνια Shell. 100 Χρόνια μπροστά.

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026

Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα

Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα