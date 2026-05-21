Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται στις ΑΠΕ, τις διασυνδέσεις και τις ενεργειακές υποδομές, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση «Η Ελλάδα στον Ενεργειακό Χάρτη του 2026: Ασφάλεια, Διασυνδέσεις και Στρατηγική», στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference 2026 (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα Πελοπόννησος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα-Λητώ Παληαρούτα, σημείωσε ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ και ανέφερε ότι «σε 35 ημέρες θα έχουμε το οριστικό χωροταξικό». Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά τίθενται σαφείς κανόνες όχι μόνο για φωτοβολταϊκά και αιολικά, αλλά και για τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ενώ υπογράμμισε ότι «το περιβάλλον είναι πρώτο σε προτεραιότητα σε οτιδήποτε κάνουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Η ίδια υποστήριξε ότι με τον Κάθετο Διάδρομο η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε «πρωταρχικό κόμβο τροφοδότησης των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης», ενισχύοντας τόσο την ενεργειακή ασφάλεια, όσο και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Αναφερόμενη στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, χαρακτήρισε «σπουδαίο» το γεγονός ότι στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, Διονύσιος Γκούτης, ανέδειξε τον ρόλο της γεωθερμίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί «ενέργεια βάσης» που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό όχι μόνο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ήδη υπάρχει μεγάλη αποδοχή της τεχνολογίας από τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στη Λέσβο ετοιμάζεται μικρή μονάδα παραγωγής που θα λειτουργήσει πιλοτικά και ως παράδειγμα για ανάλογες επενδύσεις.

Επιπρόσθετα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση, σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει καταγράψει 37 κρίσιμα υλικά, όπως χαλκό, νικέλιο, βωξίτη και σπάνιες γαίες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η Ευρώπη να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες, ενώ αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα φτάσει σε παραγωγή 50 τόνων γαλλίου με τεχνολογία που αναπτύχθηκε από Έλληνες επιστήμονες και με κόστος χαμηλότερο από την Κίνα.