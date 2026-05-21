ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 09:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ενεργειακή πολιτική αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται στις ΑΠΕ, τις διασυνδέσεις και τις ενεργειακές υποδομές, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση «Η Ελλάδα στον Ενεργειακό Χάρτη του 2026: Ασφάλεια, Διασυνδέσεις και Στρατηγική», στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference 2026 (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα Πελοπόννησος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα-Λητώ Παληαρούτα, σημείωσε ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ και ανέφερε ότι «σε 35 ημέρες θα έχουμε το οριστικό χωροταξικό». Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά τίθενται σαφείς κανόνες όχι μόνο για φωτοβολταϊκά και αιολικά, αλλά και για τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ενώ υπογράμμισε ότι «το περιβάλλον είναι πρώτο σε προτεραιότητα σε οτιδήποτε κάνουμε».
Παράλληλα, σημείωσε ότι προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Η ίδια υποστήριξε ότι με τον Κάθετο Διάδρομο η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε «πρωταρχικό κόμβο τροφοδότησης των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης», ενισχύοντας τόσο την ενεργειακή ασφάλεια, όσο και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Αναφερόμενη στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, χαρακτήρισε «σπουδαίο» το γεγονός ότι στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, Διονύσιος Γκούτης, ανέδειξε τον ρόλο της γεωθερμίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί «ενέργεια βάσης» που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό όχι μόνο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ήδη υπάρχει μεγάλη αποδοχή της τεχνολογίας από τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στη Λέσβο ετοιμάζεται μικρή μονάδα παραγωγής που θα λειτουργήσει πιλοτικά και ως παράδειγμα για ανάλογες επενδύσεις.

Επιπρόσθετα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση, σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει καταγράψει 37 κρίσιμα υλικά, όπως χαλκό, νικέλιο, βωξίτη και σπάνιες γαίες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η Ευρώπη να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες, ενώ αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα φτάσει σε παραγωγή 50 τόνων γαλλίου με τεχνολογία που αναπτύχθηκε από Έλληνες επιστήμονες και με κόστος χαμηλότερο από την Κίνα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά 20 Μαϊος 2026
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ 21 Μαϊος 2026
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές

Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη

Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών

ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας