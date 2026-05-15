ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου

Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 09:36
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σημασία των υποδομών, των μακροχρόνιων συμβάσεων και της κανονιστικής σταθερότητας για την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου που συνδέει την Ελλάδα με χώρες της Ευρώπης, υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος στην ΑΚΤΩΡ LNG, Μαρία Ρίτα Γκάλι, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and secure regional energy system», που διοργάνωσαν στην Αθήνα η «Καθημερινή» και οι «Financial Times».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποτελέσει πύλη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η κ. Γκάλι χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «πολύ σημαντικό ως υποδομή γιατί χωρίς την υποδομή δεν μπορούμε να φτάσουμε στις τελικές αγορές».
Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η περιοχή εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, σημειώνοντας ότι «πέρσι η περιοχή αυτή εισήγαγε 17 bcm ρωσικού αερίου», ενώ παράλληλα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί λιγνίτη και άνθρακα. «Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ φυσικό αέριο για να υποστηρίξουμε την απανθρακοποίηση της περιοχής», τόνισε.

Ανάγκη για μακροχρόνιες συμβάσεις και επενδύσεις

Αναφερόμενη στις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του διαδρόμου, η κ. Γκάλι υπογράμμισε ότι απαιτούνται μακροχρόνιες δεσμεύσεις προκειμένου να περιοριστεί η μεταβλητότητα των τιμών και να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των υποδομών.
«Η τιμή μπορεί να είναι 3 δολάρια για κάθε εκατομμύριο BTU (MMBtu) αλλά τώρα, αυτοί που δεν έχουν σταθερά συμβόλαια, πληρώνουν πολύ ακριβά, μέχρι 9 και 10 δολάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «για να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές πρέπει να έχουμε μακροχρόνιες συμβάσεις».
Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένες χώρες, όπως η Ουκρανία, χρειάζονται οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε τέτοια έργα, ενώ υπογράμμισε πως «οι δυνάμεις της αγοράς κάνουν προσπάθειες για να συμπληρώσουν αυτό το πολύ δύσκολο παζλ».

Ρυθμιστική σταθερότητα και κατάργηση του ρωσικού αερίου

Σχετικά με το ζήτημα των δασμών, η κ. Γκάλι επισήμανε: Έχουν γίνει προσπάθειες για να μειωθούν οι δασμοί. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο χαμηλότεροι μπορούν να είναι οι δασμοί. Η τρέχουσα ισχύς δεν χρειάστηκε τρομερές επενδύσεις. Αυτό το λέω ως προς τον TCO (Total Cost of Ownership), ότι πρέπει αυτή την ισχύ να την κάνουμε booking (να τη δεσμεύσουμε) για αρκετά χρόνια για να παραμείνει σταθερή και να αυξηθεί. Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ισχύ ένα χρόνια αλλά όχι τον επόμενο. Πρέπει πολλά να γίνουν ακόμα. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στην Ευρώπη για να το πετύχουμε αυτό» [...] «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ρυθμιστική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση», κατέληξε η κ.Γκάλι
Ερωτηθείσα για τα βήματα που πρέπει να γίνουν έως το 2027 ώστε ο διάδρομος να αποδειχθεί επιτυχημένος, η κ. Γκάλι ανέφερε ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί «η αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού για την εξάλειψη της προμήθειας ρωσικού αερίου», προσθέτοντας ότι αυτός είναι «ο τελικός στόχος».
Τη συζήτηση συντόνισε η ανταποκρίτρια των Financial Times για την Ελλάδα και την Κύπρο, Ελένη Βαρβιτσιώτη. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: Βλαντιμίρ Μαλίνοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Bulgartransgaz, Άρτουρ Λορκόφσκι, Διευθυντής της Γραμματείας Ενεργειακής Κοινότητας, και Τζόσουα Χακ, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής 15 Μαϊος 2026
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 15 Μαϊος 2026
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών

ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035

Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου

GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση &amp; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026