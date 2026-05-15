Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17

Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
Παρασκευή, 15/05/2026 - 14:39
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με:

(α) το επίπεδο πολλαπλασιαστών·

(β) το επίπεδο των εποχικών συντελεστών και τους υπολογισμούς που ορίζονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού·

(γ) τα επίπεδα εκπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 16.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει εισηγηθεί για τον υπολογισμό της Τιμής Αναφοράς για βραχυχρόνια τυποποιημένα προϊόντα αδιάλειπτης δυναμικότητας για το έτος 2027 τα ακόλουθα:

  1. Τη μη εφαρμογή εποχικών συντελεστών.
  2. Τη μη εφαρμογή εκπτώσεων στα σημεία εισόδου των εγκαταστάσεων ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης.
  3. Οι βραχυπρόθεσμοι πολλαπλασιαστές (Β) να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα του 2026, εκτός από τα Σημεία Διασύνδεσης Εξόδου, όπου ο Διαχειριστής εισηγείται χαμηλότερους πολλαπλασιαστές, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγές που τελικά θα αυξήσουν τη χρήση του συστήματος μειώνοντας έτσι τα τιμολόγια:

Α1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ

Ημερήσιο Προϊόν

Μηνιαίο Προϊόν

Τριμηνιαίο προϊόν

Ετήσιο προϊόν

2.9714

1.4799

1.3795

1

Α2) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ

Ημερήσιο Προϊόν

Μηνιαίο Προϊόν

Τριμηνιαίο προϊόν

Ετήσιο προϊόν

2,9

1,2

1,1

1

Β) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή των δεσμεύσεων στην Είσοδο « Αγία Τριάδα» και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ είναι σημαντικά εξαρτώμενες από τη μέγιστη διάρκεια προσωρινής αποθήκευσης των φορτίων ΥΦΑ (18 ημέρες) και για να μην δημιουργηθεί αστάθεια στην αγορά με την αύξηση των πολλαπλασιαστών Β, χρησιμοποιούνται δύο (2) διακριτές εξισώσεις ανάλογα με τη διάρκεια των βραχυχρόνιων αιτήσεων:

  1. Για αριθμό ημερών 1≤d<18

Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση B(d) = a . d + b, όπου a, b σταθεροί συντελεστές και d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Αίτησης σε Ημέρες για τη χρήση της Εισόδου Αγία Τριάδα και της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Οι παράμετροι για τον υπολογισμό του συντελεστή Β ορίζονται ως:

a= 0,0865507, b= 3,0579123

  1. Για αριθμό ημερών 18≤d<365

Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση B(d) = a . e–bd (Bd≥365=1), όπου a, b σταθεροί συντελεστές και d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Αίτησης σε Ημέρες για τη χρήση της Εισόδου Αγία Τριάδα και της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Οι παράμετροι για τον υπολογισμό του συντελεστή Β ορίζονται ως:

a = 1,5327293, b = 0,00117

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις τιμές των πολλαπλασιαστών Β, σύμφωνα με τις Ημέρες της Βραχυχρόνιας Αίτησης.

Γ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση B(d) = a . e–bd (Bd≥365=1), όπου a,b σταθεροί συντελεστές και d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Αίτησης σε Ημέρες για τη χρήση των εξόδων του Συστήματος Μεταφοράς. Οι συντελεστές Β είναι κοινοί για όλες τις εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς.

Οι παράμετροι για τον υπολογισμό του συντελεστή Β ορίζονται ως:

a= 3,880929, b= 0,003715

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι τιμές του Πολλαπλασιαστή Β, ανάλογα με τον αριθμό Ημερών βραχυχρόνιας Αίτησης.

Επισυνάπτεται και η συνολική πρόταση του ΔΕΣΦΑ για τη διαμόρφωση των τιμολογίων του έτους 2027.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως.

Η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

