ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026

Κύρια οικονομικά στοιχεία

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) στα 66,2 εκατ. ευρώ, έναντι 63,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,7%, ή κατά 0,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 67,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,6% σε σύγκριση με τα 45,3 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

Ο όγκος πωλήσεων αλουμινίου αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 112 χιλ. τόνους, με κινητήρια δύναμη την ισχυρή απόδοση στους κλάδους μεταφορών και άκαμπτης συσκευασίας.

Ο όγκος πωλήσεων χαλκού αυξήθηκε κατά 1,0%, στους 45 χιλ. τόνους, με κινητήρια δύναμη την ισχυρή απόδοση στους κλάδους βιομηχανίας και ενέργειας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: Ο Κλάδος Αλουμινίου εισήλθε στο 2026 με θετική δυναμική, υποστηριζόμενος από υγιή ζήτηση στη συσκευασία και καλά εδραιωμένη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αντιμετωπίσαμε το ασταθές εμπορικό περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, παραμένοντας προσηλωμένοι στην εμπορική πειθαρχία, στη διατήρηση υγιών περιθωρίων κερδοφορίας και στην έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική ικανότητα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική επίδοση μεταφράζονται σε μια ισχυρότερη βάση ανάπτυξης και σε πιο στέρεη θέση στην αγορά. Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας παραμένουν εστιασμένες στην παραγωγικότητα, στη συνετή διαχείριση κόστους και στη συστηματική συνεργασία με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους, ώστε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας επιδίωξη να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία και να ενισχύουμε τη θέση του Κλάδου σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια στις τιμές των μετάλλων, ο Κλάδος Χαλκού παρουσίασε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας υψηλότερους όγκους πωλήσεων και βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία. Ο Κλάδος παρέμεινε εστιασμένος στην ενίσχυση μακροχρόνιων συνεργασιών με την πελατειακή του βάση, προσφέροντας με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και επιχειρησιακή αριστεία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Ταυτόχρονα, συνέχισε να διευρύνει την εμπορική του παρουσία προσελκύοντας νέους πελάτες και αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Κλάδου, μετριάζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο των δασμών και άλλων προκλήσεων της αγοράς. Παρά τις απαιτητικές συνθήκες αγοράς, διατηρήσαμε μια πειθαρχημένη προσέγγιση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τον καθαρό δανεισμό και βελτιστοποιήσαμε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση ενισχύει την ανθεκτικότητα του Κλάδου και διαφυλάσσει την επιχειρησιακή ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς.

Επισκόπηση

Ο Όμιλος ElvalHalcor παρουσίασε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων που αποδίδεται στη συνεχή επέκταση των όγκων, ιδιαίτερα στον κλάδο Αλουμινίου και στις ς υψηλότερες τιμές LME των μετάλλων. Το τρίμηνο εκτυλίχθηκε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον: η έναρξη του πολέμου στον Κόλπο στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 εισήγαγε σημαντική αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και στις παγκόσμιες εμπορικές ροές, με περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πέραν των επιπτώσεων στις τιμές LME των μετάλλων και στα premium αλουμινίου. Οι εμπορικοί δασμοί — ιδιαίτερα οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό — συνέχισαν να διαμορφώνουν τα πρότυπα ζήτησης και τις εμπορικές ροές, ενώ η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) από την 1η Ιανουαρίου 2026 πρόσθεσε ορισμένα επιπλέον κόστη, χωρίς να έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα ανταγωνιστικά οφέλη για τους εγχώριους παραγωγούς. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, ο Όμιλος διατήρησε τη λειτουργική του δυναμική, υποστηριζόμενος από την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης.

Οι τιμές LME των μετάλλων εμφάνισαν μεγάλη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι τιμές χαλκού, που διαμορφούμενες κατά βάση από τις προσδοκίες της αγοράς παρά από δομικό έλλειμμα καθώς η παγκόσμια ζήτηση δεν ήταν ισχυρή, εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό των 11.573 ευρώ/tn στα τέλη Ιανουαρίου 2026, πριν διορθωθούν σημαντικά προς το τέλος Μαρτίου. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 10.975 ευρώ/tn στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 8.875 ευρώ/tn του αντιστοίχου τριμήνου του 2025. Οι τιμές αλουμινίου κέρδισαν επίσης σημαντικό έδαφος κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ιδιαίτερα τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στον Κόλπο προκάλεσε κλείσιμο χυτηρίων στη Μέση Ανατολή και απότομη μείωση των αποθεμάτων αλουμινίου LME σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η μέση τιμή αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.734 ευρώ/tn στο τρίμηνο στο 2026 έναντι 2.497 ευρώ/tn στο τρίμηνο του 2025. Η μέση τιμή ψευδαργύρου ήταν 2.768 ευρώ/tn στο τρίμηνο 2026 έναντι 2.698 ευρώ/tn στο τρίμηνο 2025.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 1.036,0 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3% από 930,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές LME και στους δύο Κλάδους και τη συνεχή αύξηση των όγκων. Ο Κλάδος Αλουμινίου ηγήθηκε της αύξησης όγκων, με άνοδο 7,8% στους 111.643 τόνους, υποστηριζόμενος από ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές τελικής χρήσης. Οι όγκοι του Κλάδου Χαλκού αυξήθηκαν κατά 1,0%, με την ανάπτυξη στην έλαση και στις λάμες χαλκού (bus bars) να αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση στους όγκους διέλασης κραμάτων χαλκού. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA), που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 66,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, από 63,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση των όγκων, η βελτίωση του μείγματος και το χαμηλότερο κόστος ενέργειας ήταν οι κύριοι συντελεστές της βελτίωσης, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξημένα λοιπά κόστη παραγωγής και ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμολόγηση ορισμένων γραμμών προϊόντων. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων ανήλθαν σε κέρδος 38,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι κέρδους 7,1 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας την απότομη άνοδο των τιμών LME χαλκού και αλουμινίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Ως αποτέλεσμα, το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 33,2% στα 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 70,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτό στις 31.12.2025, φθάνοντας τα 627,2 εκατ. ευρώ, λόγω της απότομης ανόδου των τιμών LME - αυτό μετριάστηκε εν μέρει μέσω της πειθαρχημένης διαχείρισης αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων σε όλο τον Όμιλο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 621,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι 605,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 669,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2025 — μείωση 47,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Παρά τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, το ισχυρό EBITDA κάλυψε σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ανάγκες, καθώς και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 9,1% στα 8,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2026, από 9,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2025, ωφελούμενα από τα χαμηλότερα επιτόκια και τον μειωμένο δανεισμό σε σύγκριση με το τρίμηνο 2025.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο του 2026, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1595 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 40,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (ή 0,1074 ευρώ ανά μετοχή).

Κλάδος Αλουμινίου

Ο Κλάδος Αλουμινίου παρουσίασε ισχυρή αύξηση όγκων και κύκλου εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας τη λειτουργική του δυναμική σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αναταραχής, επίμονης μεταβλητότητας των τιμών LME και εξελισσόμενων ρυθμιστικών αλλαγών. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8 χιλ. τόνους, ή 7,8%, στους 111.643 τόνους σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 4,8% στα 492,9 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο την αύξηση των όγκων όσο και τις υψηλότερες μέσες τιμές LME αλουμινίου. Η αύξηση των όγκων οφειλόταν κυρίως στα κέρδη στη άκαμπτη συσκευασία (+8,7%) και στις εφαρμογές μεταφορών (+37,2%). Η ζήτηση στις υπόλοιπες βασικές αγορές τελικής χρήσης του Κλάδου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα συνολικά, με τις εφαρμογές εύκαμπτης συσκευασίας και κατασκευών να αποτελούν σταθερή βάση.

Παρά την επιβολή δασμών εισαγωγής 50% στο αλουμίνιο από τις ΗΠΑ, οι πωλήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, αντιπροσωπεύοντας το 12% των συνολικών πωλήσεων του Κλάδου. Ο πόλεμος στον Κόλπο, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στις επιδόσεις του Κλάδου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε ότι αφορά τον CBAM, παρά το ότι σχεδιάστηκε για να εξισορροπήσει τους όρους ανταγωνισμού για τους εγχώριους παραγωγούς της ΕΕ, τα ανταγωνιστικά οφέλη δεν έχουν ακόμη πλήρως υλοποιηθεί, καθώς οι τιμές εισαγωγών δεν έχουν προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να αντικατοπτρίζουν τα πρόσθετα κόστη άνθρακα. Η Διοίκηση συνεχίζει να αξιολογεί τις εξελίξεις και να παρακολουθεί το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η λειτουργική κερδοφορία, όπως αυτή αποτυπώνεται με το a-EBITDA, αυξήθηκε κατά 3,3% στα 40,4 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, από 39,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με τον όγκο πωλήσεων να αποτελεί τον κύριο κινητήριο παράγοντα. Το θετικό λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου ύψους 16,3 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές LME αλουμινίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οδήγησε σε EBITDA 56,7 εκατ. ευρώ, έναντι 51,0 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) ανήλθε σε 43,9 εκατ. ευρώ έναντι 39,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 47,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, φθάνοντας τα 320,6 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των υψηλότερων αξιών αποθεμάτων καθώς οι τιμές LME αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης ήταν 12,7 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από ό,τι στο πρώτο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σε μια περίοδο σημαντικής αύξησης των τιμών των μετάλλων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε 21,7 εκατ. ευρώ, εστιασμένες σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις.

Κλάδος Χαλκού

Ο Κλάδος Χαλκού κατέγραψε αύξηση στο κύκλο εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον μακροοικονομικής αβεβαιότητας, επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και έντονης μεταβλητότητας στις τιμές των μετάλλων.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 18% στα 543 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι 460 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων μέσων τιμών LME χαλκού.

Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικτή εικόνα στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Κλάδου. Οι λειτουργικές βελτιώσεις στην παραγωγή ράβδων χαλκού (bus bars) και προϊόντων έλασης, καθώς και η σταθεροποίηση της παραγωγής μετά τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, επέτρεψαν στον Κλάδο να καταγράψει αύξηση 10% και 9% αντίστοιχα. Οι όγκοι σωλήνων χαλκού παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί. Η συνολική επίδοση των όγκων επηρεάστηκε εν μέρει από τη στρατηγική μείωση προϊόντων ορειχάλκου χαμηλότερου περιθωρίου, σύμφωνα με τη συνεχή εστίαση του Κλάδου σε προσφορές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στις αγορές τελικής χρήσης, οι εφαρμογές ενέργειας και δικτύων ισχύος συνέχισαν να επεκτείνονται, ενώ οι όγκοι κατασκευών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Οι εφαρμογές μεταφορών μειώθηκαν, αντικατοπτρίζοντας τη μειωμένη παραγωγή των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων, ενώ οι βιομηχανικές εφαρμογές παρουσίασαν συνολική βελτίωση. Η ζήτηση HVAC παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 25,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 24,6 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2025, αντανακλώντας τον αντίκτυπο των ανταγωνιστικών πιέσεων στην τιμολόγηση, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από ισχυρότερη συνεισφορά προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου ανήλθε σε 21,9 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) στα 32,1 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική άνοδος των τιμών LME χαλκού από το τέλος του 2025 άσκησε πίεση στο κεφάλαιο κίνησης του Κλάδου. Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά περίπου 8% στα 306,6 εκατ. ευρώ, έναντι 284,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Αυτή η επίδραση μετριάστηκε εν μέρει μέσω πειθαρχημένης διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, αντανακλώντας τη συνεχή εστίαση στον έλεγχο αποθεμάτων και στην είσπραξη απαιτήσεων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 4,8 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στην υποστήριξη της μακροπρόθεσμης λειτουργικής ανάπτυξης του Κλάδου.

Προοπτικές

Κοιτώντας προς το μέλλον, οι προοπτικές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, με οδηγό τις ισχυρές τάσεις ζήτησης, αν και το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον συνεχίζει να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ήταν η καθοριστική εξέλιξη του τριμήνου και παρά την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου 2026, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — ενός από τα πιο σημαντικά σημεία διέλευσης ενέργειας και LNG παγκοσμίως — έχει ήδη οδηγήσει σε αυξημένο κόστος ενέργειας και ναύλων, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές μετάλλων και εμπορευμάτων. Ιδιαίτερης σημασίας για τον Όμιλο είναι το γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου, με τη σύγκρουση να έχει επιδεινώσει μια ήδη πιεσμένη αγορά, με τα αποθέματα αλουμινίου να μειώνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις τιμές να αυξάνονται απότομα προς το τέλος του τριμήνου. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναζητά ενεργά εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών για να μετριάσει τις διαταραχές που προκύπτουν από τη σύγκρουση. Μια παρατεταμένη ή εκ νέου κλιμακούμενη σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος ενέργειας και στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών. Ο πληθωριστικός αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στο κόστος ενέργειας, παραμένει η βασική πρόκληση για το υπόλοιπο του 2026.

Το πλαίσιο δασμών Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό — στο 50% — παραμένει δομικό χαρακτηριστικό της αγοράς. Παρά τους δασμούς αυτούς, ο Όμιλος έχει διατηρήσει την εμπορική του παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ρυθμιστικό επίπεδο, ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, παρακολουθείται στενά ως προς τις ανταγωνιστικές του επιπτώσεις, και η Διοίκηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπού του. Μια πιθανή εισαγωγή προστατευτικών μέτρων της ΕΕ στις εξαγωγές scrap, εφόσον υλοποιηθεί, θα είχε θετική επίδραση στο κόστος πρώτων υλών του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ElvalHalcor είναι κατάλληλα τοποθετημένη για να ανταποκριθεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, αξιοποιώντας τον καίριο ρόλο της στην παγκόσμια μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Οι τιμές ενέργειας στους πρώτους μήνες του 2026 παρέμειναν σε σχετικά μέτρια επίπεδα πριν από τα γεγονότα που σχετίζονται με το Ιράν, και οποιαδήποτε σταθεροποίηση της γεωπολιτικής κατάστασης θα μπορούσε να υποστηρίξει μια ομαλοποίηση του κόστους στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι δομικοί παράγοντες ζήτησης παραμένουν ισχυροί στις βασικές αγορές τελικής χρήσης του Ομίλου: οι ενεργειακές υποδομές, η επέκταση των data centers, η συσκευασία υψηλoύ ανακυκλώμενου περιεχόμενου, οι αντλίες θερμότητας, οι εφαρμογές ναυτιλίας και άμυνας, και τα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο Όμιλος έχει ήδη αποδείξει την ανθεκτικότητά του, καταγράφοντας συνεχή αύξηση μεριδίων αγοράς και όγκου πωλήσεων τόσο στα προϊόντα αλουμινίου όσο και χαλκού. Η πειθαρχημένη διαχείριση κόστους, η συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η επιλεκτική κατανομή κεφαλαίου θα παραμείνουν κεντρικά στοιχεία για τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης και απόδοσης αξίας στους μετόχους.