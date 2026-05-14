Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
Άννα Διανά
Πέμπτη, 14/05/2026 - 08:07
Νέους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δημιουργεί η αυξανόμενη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς LNG από τον ACER.

Η Ευρώπη εξαρτάται πλέον σχεδόν κατά το ήμισυ από το LNG για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο, με τις ΗΠΑ να καλύπτουν το 58% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG το 2025.

Σε αυτό το νέο ενεργειακό σκηνικό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που ενίσχυσαν τον ρόλο τους στην αγορά LNG, με εισαγωγές 3,2 bcm την περασμένη χρονιά.

Η Γαλλία παρέμεινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στην Ευρώπη με 31 bcm το 2025, διατηρώντας την πρώτη θέση που κατέχει από το 2022. Ακολούθησαν η Ολλανδία με 24 bcm και η Ισπανία με 23 bcm.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις εισαγωγών κατέγραψαν το Βέλγιο και η Ιταλία, με άνοδο κατά 6,3 bcm και 6 bcm αντίστοιχα. Αντίθετα, μικρή υποχώρηση σημειώθηκε σε Φινλανδία, Πορτογαλία και Κροατία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Γερμανία, όπου οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν θεαματικά, από μηδενικά επίπεδα το 2022 σε περίπου 10 bcm το 2025, καθώς η χώρα επιτάχυνε την ανάπτυξη υποδομών LNG μετά τη μείωση των ρωσικών ροών φυσικού αερίου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη μεγάλη ανατροπή που έχει συντελεστεί στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το LNG καλύπτει πλέον το 47% της συνολικής προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΕ, έναντι μόλις 23% το 2019, ενώ το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών έχει περιοριστεί στο 7% από 47% πριν από έξι χρόνια.

«Το LNG έχει γίνει πλέον κεντρικός πυλώνας του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να απομακρύνεται από το ρωσικό αέριο», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με παράλληλη προειδοποίηση ότι αυξάνεται η έκθεση της ΕΕ στους κινδύνους της παγκόσμιας αγοράς LNG, όπως η συγκέντρωση προμηθειών σε λίγους παίκτες, η μεταβλητότητα της spot αγοράς και οι γεωπολιτικές αναταράξεις.

Το 2025 η ΕΕ εισήγαγε ιστορικό ρεκόρ 146 bcm LNG, ενώ οι ποσότητες αμερικανικού LNG αντιστοιχούν πλέον περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής ευρωπαϊκής ζήτησης φυσικού αερίου.

Η αυξημένη ανάγκη για LNG συνδέεται και με την προσπάθεια αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς οι αποθήκες είχαν βρεθεί μόλις στο 33,8% στις αρχές Απριλίου 2025, έναντι 58,5% έναν χρόνο νωρίτερα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη παρέλαβε συνολικά 1.650 φορτία LNG μέσα στο 2025, αυξημένα κατά 267 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG.

Ένα πλήρες κλείσιμο του περάσματος θα μπορούσε να αφαιρέσει έως και 112 bcm LNG από την αγορά, ενώ ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε έλλειμμα 27 bcm LNG στην παγκόσμια αγορά το 2026, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για spot φορτία και αυξάνοντας την πίεση στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες εντάσεις στη Μέση Ανατολή δείχνουν πόσο γρήγορα μια γεωπολιτική κρίση μπορεί να διαταράξει τις ενεργειακές ροές και να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια.

Ως απάντηση στους νέους κινδύνους, ο ACER επαναφέρει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία του REPowerEU, με την Ευρώπη να επιχειρεί να περιορίσει την έκθεσή της στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, διαφοροποίησης προμηθειών και ταχύτερης ανάπτυξης των ΑΠΕ. Όπως σημειώνεται, ο στόχος της ΕΕ είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 11,7% έως το 2030, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί στο 42,5%, με φιλοδοξία να φτάσει ακόμη και το 45%.

