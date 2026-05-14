ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών

Νέους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δημιουργεί η αυξανόμενη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς LNG από τον ACER.

Η Ευρώπη εξαρτάται πλέον σχεδόν κατά το ήμισυ από το LNG για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο, με τις ΗΠΑ να καλύπτουν το 58% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG το 2025.

Σε αυτό το νέο ενεργειακό σκηνικό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που ενίσχυσαν τον ρόλο τους στην αγορά LNG, με εισαγωγές 3,2 bcm την περασμένη χρονιά.

Η Γαλλία παρέμεινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στην Ευρώπη με 31 bcm το 2025, διατηρώντας την πρώτη θέση που κατέχει από το 2022. Ακολούθησαν η Ολλανδία με 24 bcm και η Ισπανία με 23 bcm.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις εισαγωγών κατέγραψαν το Βέλγιο και η Ιταλία, με άνοδο κατά 6,3 bcm και 6 bcm αντίστοιχα. Αντίθετα, μικρή υποχώρηση σημειώθηκε σε Φινλανδία, Πορτογαλία και Κροατία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Γερμανία, όπου οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν θεαματικά, από μηδενικά επίπεδα το 2022 σε περίπου 10 bcm το 2025, καθώς η χώρα επιτάχυνε την ανάπτυξη υποδομών LNG μετά τη μείωση των ρωσικών ροών φυσικού αερίου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη μεγάλη ανατροπή που έχει συντελεστεί στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το LNG καλύπτει πλέον το 47% της συνολικής προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΕ, έναντι μόλις 23% το 2019, ενώ το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών έχει περιοριστεί στο 7% από 47% πριν από έξι χρόνια.

«Το LNG έχει γίνει πλέον κεντρικός πυλώνας του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να απομακρύνεται από το ρωσικό αέριο», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με παράλληλη προειδοποίηση ότι αυξάνεται η έκθεση της ΕΕ στους κινδύνους της παγκόσμιας αγοράς LNG, όπως η συγκέντρωση προμηθειών σε λίγους παίκτες, η μεταβλητότητα της spot αγοράς και οι γεωπολιτικές αναταράξεις.

Το 2025 η ΕΕ εισήγαγε ιστορικό ρεκόρ 146 bcm LNG, ενώ οι ποσότητες αμερικανικού LNG αντιστοιχούν πλέον περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής ευρωπαϊκής ζήτησης φυσικού αερίου.

Η αυξημένη ανάγκη για LNG συνδέεται και με την προσπάθεια αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς οι αποθήκες είχαν βρεθεί μόλις στο 33,8% στις αρχές Απριλίου 2025, έναντι 58,5% έναν χρόνο νωρίτερα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη παρέλαβε συνολικά 1.650 φορτία LNG μέσα στο 2025, αυξημένα κατά 267 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG.

Ένα πλήρες κλείσιμο του περάσματος θα μπορούσε να αφαιρέσει έως και 112 bcm LNG από την αγορά, ενώ ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε έλλειμμα 27 bcm LNG στην παγκόσμια αγορά το 2026, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για spot φορτία και αυξάνοντας την πίεση στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες εντάσεις στη Μέση Ανατολή δείχνουν πόσο γρήγορα μια γεωπολιτική κρίση μπορεί να διαταράξει τις ενεργειακές ροές και να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια.

Ως απάντηση στους νέους κινδύνους, ο ACER επαναφέρει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία του REPowerEU, με την Ευρώπη να επιχειρεί να περιορίσει την έκθεσή της στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, διαφοροποίησης προμηθειών και ταχύτερης ανάπτυξης των ΑΠΕ. Όπως σημειώνεται, ο στόχος της ΕΕ είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 11,7% έως το 2030, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί στο 42,5%, με φιλοδοξία να φτάσει ακόμη και το 45%.