ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 15:44
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου, Μανώλη Γραφάκο, βρίσκεται πλέον η πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης μεταφοράς Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και της συνεχούς ανεξέλεγκτης δημιουργίας παράνομων μπαζότοπων.

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Γιουτίκας προς τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, υπογραμμίζεται η σοβαρότητα του προβλήματος και αναφέρεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του ισχύοντος νόμου, έχει γίνει ομόφωνα αποδεκτή από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Παράλληλα ο αντιπεριφερειάρχης σημειώνει ότι είναι αναγκαίο το σκεπτικό του νόμου σε σχέση με το ρόλο των ελεγκτικών αρχών, να «μετακινηθεί» από τον επ’ αυτοφώρω εντοπισμό των ασυνείδητων κατά την απόρριψη, όπως ισχύει σήμερα, στους αυτεπάγγελτους ελέγχους στην «πηγή», μέσα στον αστικό ιστό όπου δημιουργούνται τα μπάζα, με ταυτόχρονη επέκταση της δυνατότητας διενέργειας αυτεπάγγελτων ελέγχων εκτός από την ΕΛΑΣ και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, (Δημοτική Αστυνομία), σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και από τους Δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονούν οι παράνομες αποθέσεις, για την εκδήλωση πυρκαγιών ενώ εισηγείται την προσθήκη ενός ακόμη άρθρου στον νόμο 4819/2021 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα του άρθρου 69Α με τίτλο «Κυρώσεις και διοικητικά μέτρα για την παράνομη οδική μεταφορά ΑΕΚΚ».

