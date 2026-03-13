ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 13:24

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Γιώργος Καραμέρος, στη συζήτηση για την κύρωση των συμβάσεων για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων με την εταιρεία «Chevron», κατέθεσε επτά επιχειρήματα κατά των εξορύξεων ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική ενώ ανέπτυξε επτά προτάσεις με οικολογικό πρόσημο ως μια εναλλακτική, προοδευτική ενεργειακή στρατηγική για την χώρα.

Κατά την τοποθέτησή του ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, υπογράμμισε ότι πίσω από τις «πατριωτικές κορώνες» και την «επικοινωνιακή βιτρίνα» της κυβέρνησης κρύβεται μια στρατηγική «του προηγούμενου αιώνα»

Ο Γιώργος Καραμέρος ανέπτυξε επτά βασικά επιχειρήματα κατά των εξορύξεων:

Πρώτον, όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα επενδύει σε μια αγορά την ώρα που αυτή συρρικνώνεται και οι μελλοντικοί πελάτες απομακρύνονται.

Δεύτερον, επισήμανε ότι οι σχετικές συμβάσεις παρουσιάζονται ως κερδοφόρες για το Δημόσιο, ενώ στην πραγματικότητα το κράτος προβλέπεται να λαμβάνει ποσοστό επί των κερδών και όχι επί των εσόδων, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μηδενικού πραγματικού οφέλους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω του υψηλού κόστους εξόρυξης.

Τρίτον, τόνισε ότι η λεγόμενη ενεργειακή αυτονομία είναι μύθος, καθώς το φυσικό αέριο που θα εξορυχθεί θα ανήκει στις εταιρείες και θα διατίθεται με όρους διεθνούς αγοράς, χωρίς καμία εγγύηση φθηνότερης ενέργειας για τους πολίτες.

Τέταρτον, ανέδειξε το τεράστιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό ρίσκο, ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό και με γεωλογικές ιδιαιτερότητες, όπως η σεισμογένεια της ελληνικής τάφρου.

Πέμπτον, αναφέρθηκε σε περιστατικά διαρροών και ατυχημάτων που έχουν συνδεθεί διεθνώς με τη Chevron, επισημαίνοντας ότι το ρίσκο μιας μεγάλης περιβαλλοντικής ζημιάς δεν είναι θεωρητικό, αλλά απολύτως υπαρκτό.

Έκτον, υποστήριξε ότι οι εξορύξεις δεν δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες εντάσεως κεφαλαίου και όχι εργασίας, με σαφώς μικρότερη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία σε σύγκριση με άλλες επενδύσεις.

Έβδομον, έθιξε το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, που «ανοίγει» το άρθρο 30 των σχετικών συμβάσεων και ιδίως τη διατύπωση που προβλέπει δυνατότητα αναθεώρησης των γεωγραφικών ορίων της συμβατικής περιοχής σε περίπτωση συμφωνίας με «ένα ή περισσότερα γειτονικά κυρίαρχα κράτη», θέτοντας τους βουλευτές της συμπολίτευσης προ των ευθυνών τους.

Απέναντι σε αυτή την επιλογή, ο Γιώργος Καραμέρος παρουσίασε επιγραμματικά επτά εναλλακτικές προτάσεις για μια διαφορετική ενεργειακή στρατηγική:

Πρώτον, επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και η σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.

Δεύτερον, πρόγραμμα μαζικής ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την άμεση ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Τρίτον, στήριξη της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από καθαρές πηγές, με έμφαση στην πραγματική ενεργειακή αυτάρκεια.

Τέταρτον, ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας, ώστε ο παραγόμενος πλούτος να παραμένει στην κοινωνία και όχι να κατευθύνεται στα ταμεία των πολυεθνικών.

Πέμπτον, προτεραιότητα σε επενδύσεις που δημιουργούν πολλές και σταθερές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των πράσινων υποδομών.

Έκτον, διαφάνεια και θεσμική λογοδοσία σε όλες τις ενεργειακές επιλογές της χώρας, χωρίς αδιαφανείς συμβάσεις και επικίνδυνες ασάφειες.

Έβδομον, σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στην άσκηση κυριαρχίας με όρους εθνικής ευθύνης και όχι με λογικές εκχώρησης χώρου και ρόλου σε πολυεθνικά συμφέροντα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιώργος Καραμέρος υπογράμμισε ότι το πραγματικό δίλημμα για τη χώρα είναι σαφές: «Θέλουμε μια Ελλάδα που θα είναι ο τελευταίος πελάτης ενός παρωχημένου καυσίμου ή μια Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί στη νέα πράσινη οικονομία;». «Η κυριαρχία ασκείται με παρουσία και επιμονή στο διεθνές δίκαιο, όχι με το να γίνεσαι οικόπεδο πολυεθνικών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

