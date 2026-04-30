Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών

Με την πρόταση αυτή δίνεται η δυνατότητα στα νοικοκυριά να παράγουν μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η εγκατάσταση συστημάτων έως 1 kW γίνεται με απλή γνωστοποίηση στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, περιορίζοντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στην αυτοπαραγωγή.
Η τροπολογία ευθυγραμμίζεται με σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές και αξιοποιεί τον κτιριακό τομέα ως βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης, ενισχύοντας την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή δημοκρατία.
Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται η απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής των πολιτών, καθώς η ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται εξακολουθεί να αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα στις πιέσεις της αγοράς και στο υψηλό κόστος ενέργειας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, με επίκεντρο την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα λίγων.