Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε τροπολογία στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προτείνοντας τη θέσπιση ενός απλού και λειτουργικού πλαισίου για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες (φωτοβολταϊκά μπαλκονιού – plug in).

Με την πρόταση αυτή δίνεται η δυνατότητα στα νοικοκυριά να παράγουν μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η εγκατάσταση συστημάτων έως 1 kW γίνεται με απλή γνωστοποίηση στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, περιορίζοντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στην αυτοπαραγωγή.

Η τροπολογία ευθυγραμμίζεται με σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές και αξιοποιεί τον κτιριακό τομέα ως βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης, ενισχύοντας την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται η απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής των πολιτών, καθώς η ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται εξακολουθεί να αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα στις πιέσεις της αγοράς και στο υψηλό κόστος ενέργειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, με επίκεντρο την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα λίγων.