Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής

«Μιλάει ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ, που την είχε υποχρεώσει με δημοπρασίες να πουλά φθηνά στους ανταγωνιστές της το ρεύμα που παρήγαγε ακριβά, με ζημιά 600 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ ο ίδιος ως υπουργός Ενέργειας κατήργησα τις δημοπρασίες αυτές που είχαν συμφωνήσει με την τρόικα, με την οποία κατά τα λοιπά διαφωνούσαν. Η ΔΕΗ, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που βγήκε τον Απρίλιο του 2019, πριν τις εκλογές, αντιμετώπιζε θέμα βιωσιμότητας διότι χρωστούσε σε σημείο που ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών θα της επέβαλε να κλείσει το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Και αυτό θα ήταν ζημία όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και για την οικονομία και για τη χώρα».

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σε ερώτηση σχετικά με την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. «Το ποσοστό του Δημοσίου στη ΔΕΗ», πρόσθεσε, «έπεσε από 51% σε 35%. Όμως η αξία του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο είναι 16 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που άφησε ο κ. Τσίπρας. Το Δημόσιο θα συμμετάσχει στη νέα αύξηση ανάλογα με το ποσοστό του και η ΔΕΗ που ήταν στο χείλος της χρεωκοπίας είναι πια μια ισχυρή εταιρεία η οποία γίνεται εθνικός πρωταθλητής και θα διαδραματίσει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε:

«Στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ενισχύει ούτε την Δημοκρατία ούτε τη Δικαιοσύνη. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί εγώ να αισθάνομαι ή να μην αισθάνομαι, σταθερά πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό απέναντι στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Διότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν απονέμονται ανάλογα με το τι νομίζει ο καθένας από εμάς ή τι συμφέρει στον καθένα από εμάς, ούτε απονέμονται με δημοψηφίσματα. Παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές Δημοκρατίες όπου υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει Σύνταγμα, νόμοι, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Εάν αυτό το εμπεδώσουμε όλοι μας, θα είναι μια κατάκτηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δημοκρατία. Απόψεις μπορούμε να έχουμε. Α λα κάρτ πάντως απόδοση της Δικαιοσύνης και με βάση τις επιθυμίες του κάθε ενός από εμάς δεν είναι νοητό να υπάρχει».

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα εξ ορισμού παραμένει ανοιχτό «και πολιτικά, αλλά και επειδή η υπόθεση πηγαίνει στο Εφετείο»μ ενώ σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής δήλωσε: «Δεν έχει έρθει τέτοια πρόταση. Όταν έρθει, θα δούμε ποιοι υπογράφουν, ποιο είναι το σκεπτικό και τότε θα το τοποθετηθούμε».

Αναφορικά με τις θέσεις που διατυπώνουν 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κοινή τους επιστολή που δημοσιεύεται σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι μια επιστολή η οποία καταθέτει κάποιες πολιτικές απόψεις στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου, της εσωκομματικής δημοκρατίας και της διατύπωσης απόψεων. Η Ν.Δ. εξελέγη με ποσοστό 41% και έχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα. Δεν μπορεί να λέμε όλοι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι σίγουρα δεν γίνονται όλα τα πράγματα σωστά. Τέτοιες προτάσεις συμβάλλουν στο να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το επιτελικό κράτος, οι ίδιοι λένε ότι σε μείζονα θέματα απέδωσε. Προσθέτουν όμως ότι σε άλλες περιπτώσεις δεν απέδωσε το ίδιο. Αλλά και όταν δεν είχαμε επιτελικό κράτος όλα πήγαιναν πρίμα; Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά, με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης αλλά και κυρίως της πατρίδας».

Σε σχέση δε με το ρόλο των βουλευτών, ο Κωστής Χατζηδάκης πρότεινε να εξεταστούν και πιο συγκεκριμένες ιδέες, καταθέτοντας ο ίδιος δυο προτάσεις: οι βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες σήμερα απορρίπτονται όταν δεν τις κάνει δεκτές ο υπουργός, να τίθενται σε ψηφοφορία εφόσον δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να έχει ουσιαστικό ρόλο, όπως ισχύει στην Ευρωβουλή που ελέγχει την Κομισιόν για την πορεία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. «Να, πώς ενισχύεται ο ρόλος του βουλευτή. Να μην μένουμε μόνο σε παρατηρήσεις, να δούμε πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ