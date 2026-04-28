ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής

Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 14:29

Δεν νοείται α λα καρτ απόδοση Δικαιοσύνης

«Μιλάει ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ, που την είχε υποχρεώσει με δημοπρασίες να πουλά φθηνά στους ανταγωνιστές της το ρεύμα που παρήγαγε ακριβά, με ζημιά 600 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ ο ίδιος ως υπουργός Ενέργειας κατήργησα τις δημοπρασίες αυτές που είχαν συμφωνήσει με την τρόικα, με την οποία κατά τα λοιπά διαφωνούσαν. Η ΔΕΗ, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που βγήκε τον Απρίλιο του 2019, πριν τις εκλογές, αντιμετώπιζε θέμα βιωσιμότητας διότι χρωστούσε σε σημείο που ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών θα της επέβαλε να κλείσει το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Και αυτό θα ήταν ζημία όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και για την οικονομία και για τη χώρα».

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σε ερώτηση σχετικά με την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. «Το ποσοστό του Δημοσίου στη ΔΕΗ», πρόσθεσε, «έπεσε από 51% σε 35%. Όμως η αξία του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο είναι 16 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που άφησε ο κ. Τσίπρας. Το Δημόσιο θα συμμετάσχει στη νέα αύξηση ανάλογα με το ποσοστό του και η ΔΕΗ που ήταν στο χείλος της χρεωκοπίας είναι πια μια ισχυρή εταιρεία η οποία γίνεται εθνικός πρωταθλητής και θα διαδραματίσει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε:

«Στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ενισχύει ούτε την Δημοκρατία ούτε τη Δικαιοσύνη. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί εγώ να αισθάνομαι ή να μην αισθάνομαι, σταθερά πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό απέναντι στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Διότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν απονέμονται ανάλογα με το τι νομίζει ο καθένας από εμάς ή τι συμφέρει στον καθένα από εμάς, ούτε απονέμονται με δημοψηφίσματα. Παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές Δημοκρατίες όπου υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει Σύνταγμα, νόμοι, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Εάν αυτό το εμπεδώσουμε όλοι μας, θα είναι μια κατάκτηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δημοκρατία. Απόψεις μπορούμε να έχουμε. Α λα κάρτ πάντως απόδοση της Δικαιοσύνης και με βάση τις επιθυμίες του κάθε ενός από εμάς δεν είναι νοητό να υπάρχει».

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα εξ ορισμού παραμένει ανοιχτό «και πολιτικά, αλλά και επειδή η υπόθεση πηγαίνει στο Εφετείο»μ ενώ σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής δήλωσε: «Δεν έχει έρθει τέτοια πρόταση. Όταν έρθει, θα δούμε ποιοι υπογράφουν, ποιο είναι το σκεπτικό και τότε θα το τοποθετηθούμε».

Αναφορικά με τις θέσεις που διατυπώνουν 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κοινή τους επιστολή που δημοσιεύεται σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι μια επιστολή η οποία καταθέτει κάποιες πολιτικές απόψεις στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου, της εσωκομματικής δημοκρατίας και της διατύπωσης απόψεων. Η Ν.Δ. εξελέγη με ποσοστό 41% και έχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα. Δεν μπορεί να λέμε όλοι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι σίγουρα δεν γίνονται όλα τα πράγματα σωστά. Τέτοιες προτάσεις συμβάλλουν στο να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το επιτελικό κράτος, οι ίδιοι λένε ότι σε μείζονα θέματα απέδωσε. Προσθέτουν όμως ότι σε άλλες περιπτώσεις δεν απέδωσε το ίδιο. Αλλά και όταν δεν είχαμε επιτελικό κράτος όλα πήγαιναν πρίμα; Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά, με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης αλλά και κυρίως της πατρίδας».

Σε σχέση δε με το ρόλο των βουλευτών, ο Κωστής Χατζηδάκης πρότεινε να εξεταστούν και πιο συγκεκριμένες ιδέες, καταθέτοντας ο ίδιος δυο προτάσεις: οι βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες σήμερα απορρίπτονται όταν δεν τις κάνει δεκτές ο υπουργός, να τίθενται σε ψηφοφορία εφόσον δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να έχει ουσιαστικό ρόλο, όπως ισχύει στην Ευρωβουλή που ελέγχει την Κομισιόν για την πορεία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. «Να, πώς ενισχύεται ο ρόλος του βουλευτή. Να μην μένουμε μόνο σε παρατηρήσεις, να δούμε πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ

