Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 10:22

«Με τα μέτρα που ανακοινώσαμε για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, βάζουμε φραγμό στην οποιαδήποτε προσπάθεια αισχροκέρδειας στην αγορά. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε μάλιστα ότι «η νέα Ανεξάρτητη Αρχη έχει πλέον το οπλοστάσιο να δράσει με εντατικούς ελέγχους και με αυστηρότητα για να διασφαλίσει τη νομιμότητα προς όφελος όλης της κοινωνίας. Τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ και δεν πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει. Η επιχειρηματικότητα οφείλει να επιδείξει κοινωνική ευθύνη και να βάλει πλάτη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, διότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει η πολεμική αναμέτρηση και θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για έντονες πληθωριστικές πιέσεις και μια τέτοια δύσκολη κατάσταση δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος για επενδύσεις», ανέφερε. Όμως, όπως υπογράμμισε «αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαχειρίζεται καλά κάθε δύσκολη κατάσταση, με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στην οικονομία, ώστε να είναι βιώσιμη και ανθεκτική. Με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο θα τα καταφέρουμε».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συνέχισε πως «αυτός ήταν και ο λόγος που αντιδράσαμε άμεσα. Δίπλα στην αλληλεγγύη μας στην Κύπρο με την αποστολή δύο φρεγάτων και τεσσάρων αεροπλάνων για να την προστατεύσουμε, δείξαμε τα ίδια αντανακλαστικά και στον τομέα της οικονομίας με την επιβολή του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, σε σύγκριση με το 2025». Σημείωσε πως «κατανοώ ότι είναι ένα αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά το θεωρώ δίκαιο, διότι το βάρος πρέπει να μοιραστεί και να προστατευτεί ο καταναλωτής».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στα μέτρα που πήραμε», ενώ για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «στην πραγματικότητα συμφωνεί με το μέτρο του πλαφόν». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία πλαφόν στο κέρδος έβαλε αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπενθυμίζοντας ότι το σχετικό μέτρο ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2025, καθώς είχε πλέον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, με την Ελλάδα να καταγράφει για πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Μάλιστα, όπως τόνισε, επιβλήθηκαν πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η ακρίβεια παραμένει υπαρκτό πρόβλημα για σημαντικό αριθμό ελληνικών νοικοκυριών και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στήριξης για να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. «Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι ημέρες και εβδομάδες, ώστε να φανεί πού περίπου σταθεροποιείται η κατάσταση και να δούμε εάν και τι πρόσθετα μέτρα θα μπορούσαν να υπάρξουν», υπογράμμισε.

Για τις αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «δεν με εκκπλήσουν και τις καταλαβαίνω, όταν βάζεις φραγμό σε κάποιον να κερδίσει παραπάνω. Δεν τους ζητάμε όμως κάτι περισσότερο, από το να μην προχωρήσουν σε αισχροκέρδεια. Δεν θεωρώ ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για τα έκτακτα μέτρα, διότι πρέπει να εξυπηρούνται και οι πολίτες».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης την προσεχή Δευτέρα, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα αναδειχθεί όλη η πορεία εξέλιξης του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους 16 μήνες.

