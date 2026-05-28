Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
Πέμπτη, 28/05/2026 - 15:36
«Οι ενεργειακές κοινότητες και οι μικροί παραγωγοί Α.Π.Ε. χρειάζονται στήριξη για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία και να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες»

Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία συνυπογράφουν 11 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με θέμα: «Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενεργειακή δημοκρατία, το κόστος ρεύματος και την στήριξη των μικρών παραγωγών Α.Π.Ε. και των ενεργειακών κοινοτήτων».

Στην ερώτηση, με αφορμή την πρόσφατη συνέλευση των μικρών παραγωγών ενέργειας και των Ενεργειακών Κοινοτήτων που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου στην Κοζάνη, στην οποία παρευρέθηκε η Βουλευτής, περιγράφεται το καθεστώς πολυεπίπεδης ασφυξίας και πλήρους αποκλεισμού στο οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος, γεγονός που ναρκοθετεί ευθέως την έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας στη χώρα μας.

Ειδικότερα, καταγράφονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, τον κορεσμό του δικτύου και την απουσία κεντρικών υποδομών αποθήκευσης, που οδηγούν σε συνεχείς, ανεξέλεγκτες περικοπές στην παραγωγή των μικρών επενδυτών, με τις απώλειες εσόδων τους να υπερβαίνουν ήδη το 40%, γεγονός που προκαλεί αλματώδη αύξηση των κόκκινων δανείων του κλάδου.

Επιπρόσθετα, στην ερώτηση της κ. Βέττα, επισημαίνεται η εξόφθαλμη αδικία στις τιμές αποζημίωσης, καθώς η τιμή των φωτοβολταϊκών των μικρών παραγωγών είναι περίπου στα 2 λεπτά η κιλοβατώρα, την ίδια ώρα που το ορυκτό φυσικό αέριο κοστίζει 130 ευρώ/MWh, αποδεικνύοντας ότι η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στην εξασφάλιση υπερκερδών για τους μεγάλους ομίλους και όχι στη διάχυση των οφελών της πράσινης μετάβασης στην κοινωνία.

Η ενεργειακή δημοκρατία, υπενθυμίζεται, αποτελεί βασικό πυλώνα για μια δίκαιη μετάβαση, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που βιώνει τις βίαιες συνέπειες της απολιγνιτοποίησης, και προϋποθέτει την ισότιμη πρόσβαση στον ηλεκτρικό χώρο και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνικών σχημάτων, αντί για τον αποκλειστικό έλεγχό του από ελάχιστα ολιγοπώλια.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει η κ. Βέττα, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για τους μικρούς τοπικούς παραγωγούς και τις Ενεργειακές Κοινότητες, αλλά στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης: η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ του 2022 κατήργησε αναδρομικά τη χρονική προτεραιότητα σύνδεσης καταδικάζοντάς τους σε καθήλωση.

Την ίδια ώρα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ έρχεται – με πολύ μεγάλη καθυστέρηση- ουσιαστικά να «νομιμοποιήσει» εκ των υστέρων αυτό το καθεστώς αδικίας, παραδίδοντας ζωτικό χώρο στα μεγάλα συμφέροντα.

Επομένως, όπως επισημαίνει η κ. Βέττα στην ερώτηση, η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα της οικονομικής καταστροφής των ενεργειακών κοινοτήτων και των μικρομεσαίων επενδυτών που πλέον αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και απειλούνται με κατασχέσεις, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα και υιοθετώντας τις εύλογες και βάσιμες προτάσεις της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. για, εκτός των άλλων, έκτακτο μηχανισμό στήριξης και εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης κατά προτεραιότητα.

Τέλος, η Βουλευτής αναφέρει ότι την ίδια στιγμή που χάνεται καθαρή ενέργεια που θα μπορούσε να ηλεκτροδοτήσει ένα εκατομμύριο καταναλωτές, η χώρα μας καταγράφει το ακριβότερο ρεύμα με βάση την αγοραστική δύναμη των πολιτών και το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στην Ε.Ε. (18,1%), γεγονός που αποτυπώνει την παταγώδη αποτυχία της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής.

