Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo

Η διεθνώς βραβευμένη ελληνική AI-Native DeepTech scale up ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και βρίσκεται με το nvbird® στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης για τη βιοποικιλότητα και την ενεργειακή μετάβαση

Η nvisionist θα αποτελέσει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη μοναδική ελληνική εταιρεία που θα συμμετάσχει στην κορυφαία διεθνή έκθεση SMART ENERGY WEEK, η οποία θα πραγματοποιηθεί 17–19 Μαρτίου στο Τόκυο της Ιαπωνίας, ενισχύοντας τη δυναμική διεθνή της παρουσία και σηματοδοτώντας την περαιτέρω επέκταση της εταιρείας στην αγορά της Ασίας, μέσω της Ιαπωνίας. Η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech εταιρεία, μόνιμος εκπρόσωπος της ελληνικής καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης στις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κλάδου, θα παρουσιάσει το παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα προστασίας πτηνών για αιολικά πάρκα, nvbird®, σε περισσότερους από 70.000 επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Η SMART ENERGY WEEK αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επιδραστικές διοργανώσεις παγκοσμίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.600 εκθέτες, 70.000 επισκέπτες και 200 εξειδικευμένα συνέδρια. Με θεματικούς άξονες που καλύπτουν το υδρογόνο, τα φωτοβολταϊκά, τις μπαταρίες, τα έξυπνα δίκτυα, την αιολική ενέργεια και τις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, η έκθεση λειτουργεί ως διεθνής κόμβος επιχειρηματικής ανάπτυξης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της SMART ENERGY WEEK, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων και η Διεθνής Έκθεση Αιολικής Ενέργειας WIND EXPO, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ιαπωνική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (JWPA) και αποτελεί τα τελευταία χρόνια την καθιερωμένη επιχειρηματική πλατφόρμα των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας παγκοσμίως.

Εκεί, θα δώσει και φέτος δυναμικό «παρών» η nvisionist συμμετέχοντας με δικό της περίπτερο (Hall W, Booth W 20-18), όπου θα παρουσιάσει το nvbird®, ένα AI-driven, Edge-based σύστημα ανίχνευσης και αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες, το οποίο ήδη λειτουργεί σε περισσότερα από 32 αιολικά πάρκα σε 3 ηπείρους, με πάνω από 300 εγκατεστημένα συστήματα και περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες λειτουργίας. Το nvbird® έχει ήδη εγκατασταθεί σε αιολικά πάρκα στην Ιαπωνία, λειτουργώντας με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

Καθώς η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται και οι στόχοι για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 εντείνονται, η προστασία της βιοποικιλότητας αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των έργων ΑΠΕ. Το nvbird® έχει αναπτυχθεί ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον, ως ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί αξιοποιώντας τεχνολογίες Edge AI, Μηχανικής Μάθησης και Computer Vision και αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο την τροχιά, τη συμπεριφορά και την απόσταση πτήσης των πτηνών, ώστε να αξιολογεί τον πραγματικό κίνδυνο πρόσκρουσης. Η ιεραρχική λογική παρέμβασης του συστήματος ενεργοποιεί αρχικά στοχευμένους ηχητικούς μηχανισμούς αποτροπής και μόνο εφόσον απαιτείται προχωρά σε ελεγχόμενη επιβράδυνση της ανεμογεννήτριας, μειώνοντας δραστικά τις άσκοπες διακοπές λειτουργίας σε σχέση με τις παραδοσιακές πρακτικές καθολικής παύσης. Το nvbird®️ αποτελεί μια πρωτοπόρο, ολοκληρωμένη λύση που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, παρέχοντας τόσο σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, όσο και υπεραξία στην Αιολική Ενέργεια, μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των αιολικών πάρκων και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Μόνο από την αρχή του τρέχοντος έτους, τα εγκατεστημένα συστήματα nvbird® έχουν καταγράψει περίπου 200.000 επιτυχημένες παρεμβάσεις (interventions) αποτροπής δυνητικών προσκρούσεων, διατηρώντας παράλληλα τη συνέχεια της ενεργειακής παραγωγής. Σε αυτό έχει συμβάλει και η πρόσφατη μετάβαση του nvbird® από stereo vision σε monocular high-resolution camera, η οποία μέσω ενός νέου αλγορίθμου που υπολογίζει την απόσταση και το μέγεθος του πτηνού με μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνει την πολυπλοκότητα του συστήματος και αυξάνει περαιτέρω την ακρίβεια ανίχνευσης.

Παράλληλα, η nvisionist έχει αναπτύξει ένα πλήρως δομημένο πλαίσιο διακυβέρνησης Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO/IEC 42001:2023 για Σύστημα Διαχείρισης AI, ενισχύοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού AI Act και τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η συμμετοχή της nvisionist στη SMART ENERGY WEEK 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική διεθνούς εξωστρέφειας της εταιρείας και την εδραίωσή της ως παρόχου AI υποδομών για τον ενεργειακό κλάδο, συμβάλλοντας ενεργά στη σύγκλιση της ενεργειακής μετάβασης με την προστασία της βιοποικιλότητας. Διαθέτοντας περισσότερες από 30 βραβεύσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο από κορυφαίους φορείς του κλάδου, αλλά και ενεργή παρουσία σε 3 ηπείρους με στρατηγική επέκταση στην αγορά της Ασίας, μία από τις μεγαλύτερες, πιο δυναμικές και διαρκώς αναπτυσσόμενες στον κόσμο, η nvisionist αποδεικνύει ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να ενσωματώσει την προστασία της βιοποικιλότητας στον πυρήνα της ενεργειακής λειτουργίας. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μία εποχή όπου η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλείται να συμβαδίσει με αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.