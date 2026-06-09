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Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας

Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 08:18
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Η nvisionist, η διεθνώς βραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up, παρουσιάζει νέα επιστημονική έρευνα για την αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην προστασία της βιοποικιλότητας, στο WindEurope Technology Workshop 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η παρουσία της nvisionist στη διοργάνωση επιβεβαιώνει τη σταθερή διεθνή της δραστηριοποίηση στον τομέα της καινοτομίας για την αιολική ενέργεια, καθώς η εταιρεία συμμετέχει στο Workshop για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος, μάλιστα, ενισχύει περαιτέρω τη συμμετοχή της, στηρίζοντας τη διοργάνωση και ως χορηγός.

Η έρευνα που θα παρουσιαστεί εστιάζει σε νέες μεθόδους αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ακριβέστερη αναγνώριση και παρακολούθηση πτηνών γύρω από αιολικά πάρκα, ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας της βιοποικιλότητας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη βελτιστοποίηση της αρμονικής συνύπαρξης της αιολικής ενέργειας με το φυσικό περιβάλλον.

Το WindEurope Technology Workshop αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά συνέδρια της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 450 κορυφαίους ειδικούς, operators, engineers και decision-makers από όλο τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των αιολικών πάρκων και την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς το net-zero. Η φετινή διοργάνωση στο Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC) αναμένεται να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες προκλήσεις της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει η Ειρήνη Λουίζου, ESG Business Development Manager της nvisionist, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των επιλεγμένων ομιλητών της φετινής διοργάνωσης, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας. Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση της nvisionist στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης που συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με την προστασία του περιβάλλοντος.

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Παράλληλα, η nvisionist συνεχίζει να πρωτοστατεί στην αγορά με το nvbird®, την πολυβραβευμένη ναυαρχίδα του state-of-the-art portfolio της. Πρόκειται για το παγκοσμίως αναγνωρισμένο, AI-driven σύστημα ανίχνευσης και αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες, το οποίο λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 32 αιολικά πάρκα σε 3 ηπείρους. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως Edge AI, Machine Learning και Computer Vision, το nvbird® αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά των πτηνών και ενεργοποιεί στοχευμένους μηχανισμούς αποτροπής, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία της άγριας ζωής, χωρίς να διαταράσσεται η ενεργειακή παραγωγή. Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες πραγματικών δεδομένων και εκατοντάδες χιλιάδες επιτυχημένες παρεμβάσεις, το σύστημα επιτρέπει στους operators να διασφαλίζουν κανονιστική συμμόρφωση, να εκμηδενίζουν τις απώλειες παραγωγής και να ενισχύουν τους ESG δείκτες τους, μετατρέποντας τη βιοποικιλότητα από ρίσκο σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η σταθερή παρουσία της nvisionist στην κορυφή της παγκόσμιας DeepTech σκηνής, επιβεβαιώνεται από τη δραστηριοποίησή της σε 3 ηπείρους και τις περισσότερες από 30 κορυφαίες διακρίσεις της. Παράλληλα, ηγείται και σε επίπεδο υπεύθυνης τεχνολογικής αριστείας, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO/IEC 42001:2023 για Σύστημα Διαχείρισης AI, διασφαλίζοντας πλήρη εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό AI Act. Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογικής αιχμής και στρατηγικής συνέπειας, εδραιώνει τον ηγετικό ρόλο της nvisionist στη συνδιαμόρφωση ενός βιώσιμου, «έξυπνου» και κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος για την ευρωπαϊκή αιολική βιομηχανία.

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«Η επόμενη γενιά συστημάτων προστασίας της βιοποικιλότητας δε θα βασίζεται μόνο στην ανίχνευση αντικειμένων, αλλά σε τεχνητή νοημοσύνη που κατανοεί το περιβάλλον και τα είδη που παρακολουθεί. Η έρευνα που παρουσιάζουμε στο WindEurope αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η έκτη συνεχόμενη παρουσία μας, στο κορυφαίο αυτό διεθνές forum, επιβεβαιώνει τον ρόλο της nvisionist ως στρατηγικού εταίρου της πράσινης μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας. Η επιλογή της επιστημονικής μας ομάδας για την παρουσίαση της μελέτης αποδεικνύει ότι δεν ακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις, αλλά συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωσή τους.», δήλωσε ο Βασίλης Ορφανός, CEO και Πρόεδρος της nvisionist.

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