Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 10:33
  • Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος κατά περίπου 50% και τις λειτουργικές εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 60%, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση πόρων και βιωσιμότητα.
  • Το EcoStruxure™ Building Activate προσφέρει ελκυστική απόσβεση επένδυσης σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του EcoStruxure™ Building Activate, μιας πλατφόρμας IoT για τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό μικρομεσαίων κτιρίων (κάτω των 10.000 τ.μ. το καθένα). Η καινοτόμος αυτή πλατφόρμα λογισμικού ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για απλές, ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, που επιτρέπουν σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων να μειώνουν το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος, να συμμορφώνονται με κανονισμούς για την ενέργεια και την απανθρακοποίηση και να βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών – χωρίς να απαιτείται η παρουσία διαχειριστή εγκαταστάσεων στον χώρο.

«Η αύξηση του κόστους, η μειωμένη ζήτηση για εμπορικούς χώρους, οι νέοι κανονισμοί και η κρατική χρηματοδότηση επιταχύνουν τις προσπάθειες ανακαίνισης κτιρίων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Manish Kumar, Executive Vice President του Digital Energy Division της Schneider Electric. «Τα μικρά και μεσαία κτίρια αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% των υποδομών και σχεδόν τα μισά από αυτά αναμένεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως το 2050. Ωστόσο, ιστορικά δεν είχαν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές λύσεις για ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα. Το EcoStruxure™ Building Activate καλύπτει αυτό το κενό, δίνοντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να μειώσουν τις λειτουργικές εκπομπές και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ενέργειας χωρίς δαπανηρές, εκτεταμένες αναβαθμίσεις».

Ιδανικό για κλάδους όπως το λιανεμπόριο, η φιλοξενία, η υγεία, η εκπαίδευση και τα κτίρια γραφείων, το EcoStruxure™ Building Activate είναι ένα cloud-based λογισμικό Software-as-a-Service (SaaS), σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει εύκολες ενεργειακές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων κτιρίων. Καταργεί την ανάγκη για σημαντικό αρχικό κόστος που συνδέεται με τις παραδοσιακές άδειες λογισμικού και τις υποδομές hardware. Αντ’ αυτού, οι χρήστες πληρώνουν μια επαναλαμβανόμενη συνδρομή, οδηγώντας σε χαμηλότερο αρχικό κόστος και ταχύτερη απόσβεση επένδυσης – έως και σε δύο χρόνια. Το σύστημα αποτελεί ανοικτή πλατφόρμα που συνεργάζεται απρόσκοπτα με ευρύ φάσμα εξοπλισμού, ενσωματώνοντας HVAC, φωτισμό, ψύξη και πολλά ακόμη. Είναι προσβάσιμο μέσω εύχρηστου web και mobile interface.

Η ευέλικτη αυτή λύση επιτρέπει στους πελάτες να επιλέγουν τις λειτουργίες που χρειάζονται, ώστε να πληρώνουν μόνο για τις δυνατότητες που πραγματικά χρησιμοποιούν. Ενδεικτικά, οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν:

  • Sustainability Management: Μείωση λειτουργικών εκπομπών άνθρακα έως και 60% μέσω παρακολούθησης δεδομένων ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποίησης συστημάτων. Μετά από μόλις έξι μήνες χρήσης της ενότητας ενεργειακής διαχείρισης του EcoStruxure™ Building Activate, το ιστορικό ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Grand Monarque κατέγραψε μείωση ενέργειας κατά 15% στο κτίριο ηλικίας 600 ετών, χάρη στις δυνατότητες ανάλυσης και παρακολούθησης της κατανάλωσης. Η πλήρης οικονομική απόσβεση επιτεύχθηκε σε λιγότερο από 12 μήνες.
  • Energy Management: Μείωση της ενεργειακής ζήτησης έως και 48% μέσω παρακολούθησης, ανάλυσης, βελτιστοποίησης και ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας, ιδανικό για εγκαταστάσεις με περιορισμένο ή χωρίς υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης κτιρίου.
  • Operations Management*: Διαχείριση του 90% των ζητημάτων εξ αποστάσεως μέσω παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ελέγχου και βελτιστοποίησης των συστημάτων κτιρίου (π.χ. HVAC, φωτισμός κ.λπ.).
  • Workplace Management*: Βελτίωση των συνθηκών εσωτερικού χώρου έως και 25% μέσω παρακολούθησης και αυτόματης ρύθμισης της ποιότητας αέρα, της θερμοκρασίας και των επιπέδων υγρασίας, δημιουργώντας ένα πιο υγιές και άνετο περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες εργαζομένων και πελατών.
  • Asset Management*: Μείωση λειτουργικών προβλημάτων έως και 30% μέσω άμεσων ειδοποιήσεων σφαλμάτων και προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης, περιορίζοντας τον κίνδυνο διακοπών λειτουργίας και παρατείνοντας τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού.

Στην εποχή του Electricity 4.0, η σύγκλιση ηλεκτρολογικών και ψηφιακών τεχνολογιών μετασχηματίζει τη διαχείριση ενέργειας. Καθώς οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μικρά και μεσαία κτίρια προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ φιλοδοξίας και δράσης στον τομέα της βιωσιμότητας, το EcoStruxure™ Building Activate έρχεται να προσφέρει μία ενιαία λύση που απλοποιεί τις λειτουργίες τους και ενισχύει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας 05 Μαρτίου 2026

