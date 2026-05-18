ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12

ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 09:30
Η Καμπέρα διέταξε σήμερα ομάδα επενδυτών στην αυστραλιανή εταιρεία που παράγει σπάνιες γαίες Northern Minerals να εκποιήσουν τις μετοχές τους, επικαλούμενη την ανάγκη να προστατευτεί ο τομέας στρατηγικής σημασίας από εξωτερικές επιρροές.

Η Northern Minerals επιδιώκει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κίνας στην παραγωγή δυσπρόσιου, ορυκτού που χρησιμοποιείται για να κατασκευάζονται μόνιμοι μαγνήτες, καίριας σημασίας για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Επενδυτές από την Κίνα τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να αποκτήσουν μεγάλη συμμετοχή στην εταιρεία της Αυστραλίας.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ήδη χρησιμοποίησε το 2024 νόμο για τις ξένες επενδύσεις προκειμένου να αναγκάσει άλλη ομάδα επενδυτών συνδεόμενων με την Κίνα να εκποιήσουν τις συμμετοχές τους.

Φοβούμενη ότι θα έπαιρναν τον έλεγχο, η εταιρεία, με δική της πρωτοβουλία, υποβλήθηκε σε έλεγχο της αυστραλιανής επιτροπής που είναι αρμόδια για την αποτίμηση των ξένων επενδύσεων τον Νοέμβριο του 2025. Έκτοτε, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Εφαρμόζουμε αυστηρό πλαίσιο, χωρίς διακρίσεις, όσον αφορά τους ξένους επενδυτές και θα λάβουμε άλλα μέτρα αν είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε το εθνικό μας συμφέρον στην υπόθεση αυτή», σχολίασε ο αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς.

Έξι μέτοχοι της Northern Minerals πρέπει να πλέον να πουλήσουν τα μετοχικά τους μερίδια. Δυο είναι καταχωρισμένοι στην Κίνα, άλλοι δύο στο Χονγκ Κονγκ, ένας σε διεύθυνση στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Η Northern Minerals ανέφερε ότι εξετάζει «τις νέες οδηγίες σε ό,τι αφορά την πώληση και θα κάνει νέα ανακοίνωση αφού ολοκληρωθεί».

Η Κίνα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα παγκόσμια αποθέματα σπανίως γαιών και στις λιγοστές που είναι ικανές να τις διυλίζουν για βιομηχανική χρήση.

Αρκετές χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το Πεκίνο και να βρουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν έτσι τον Οκτώβριο συμφωνία με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αυστραλιανά κοιτάσματα σπανίων γαιών και ορυκτών κρίσιμης σημασίας.

Η Northern Minerals ήταν ανάμεσα στις αυστραλιανές εταιρείες που ήρθαν στο προσκήνιο στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής. Έχει τα δικαιώματα μεγάλου κοιτάσματος δυσπρόσιου στην Αυστραλία και παρουσιάζεται ως «αξιόπιστη εναλλακτική πηγή» στην «παραγωγή που προέρχεται από την Κίνα».

Σήμερα σχεδόν το 99% του δυσπρόσιου που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα έχει προέλευση την Κίνα, σύμφωνα με την αυστραλιανή εταιρεία.

