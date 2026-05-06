Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά

Την ώρα που οι γεωπολιτικές εξελίξεις πυροδοτούν τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες, η αγορά των οικιακών συσκευών κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, με τις μέσες τιμές να υποχωρούν και τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και μέσα στο 2026.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, κυρίως από παίκτες της Άπω Ανατολής και ειδικά από την Κίνα, σε συνδυασμό με τη στροφή των καταναλωτών σε πιο οικονομικές επιλογές, λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός αποπληθωρισμού, «κρατώντας» τις τιμές παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Η μέση τιμή στην αγορά οικιακών συσκευών υποχώρησε το 2025, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος όπως ανέφερε χθες ο CEO της BSH Hellas, Γιάννη Γρατσώνη σε δημοσιογραφική εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Μάλιστα, ως προς την πορεία των τιμών επισημάνθηκε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνονται πιέσεις για ανατιμήσεις από πλευράς κόστους, καθώς οι επιβαρύνσεις από πρώτες ύλες και μεταφορικά παραμένουν ελεγχόμενες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα η εξέλιξη του περιβάλλοντος τους επόμενους μήνες.

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά τονίστηκε ότι η ελληνική αγορά έχει μια δυναμική, φαίνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

«Αυτή η μικρή άνοδος που παρουσιάζει χρόνο με το χρόνο, έχει δημιουργήσει το χώρο για περισσότερους ανταγωνιστές δικούς μας να μπουν μέσα και να επενδύσουν στην αγορά. Και αυτό, όσοι από σας πάτε στα καταστήματα, θα δείτε τα display των προϊόντων πόσο πολύ έχουν διαφοροποιηθεί, ειδικά στις ελεύθερες συσκευές, με brands από την Άπω Ανατολή που έχουνε μπει και έχουνε σιγά-σιγά προσπαθήσει να εδραιωθούν στην αγορά».

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με τα brands Bosch, Neff, Gaggenau και Πίτσος, έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 178,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 2%. Και το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε ανοδικά και εντός στόχων, ωστόσο η εκτίμηση για το σύνολο της χρήσης παραμένει σύνθετη λόγω της αβεβαιότητας με τη διοίκηση να εκτιμά ότι αν δεν υπάρξουν ανατροπές η χρήση θα είναι σταθερά ανοδική.

Με μερίδιο της τάξης του 32% η εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών έτρεξε πέρυσι με διαφορετικό ρυθμό από την αγορά στις επιμέρους κατηγορίες. Όπως επισημανθηκε το best seller της είναι οι φούρνοι και οι κουζίνες και το περισσότερο υποσχόμενο προϊόν είναι το στεγνωτήριο. Ηδη σε ετήσια βάση πωλούνται περί τις 50-60.000 στεγνωτήρια με ένα πολύ μικρό ποσοστό των 7,7 εκατ. σπιτιών να έχουν βάλει το στεγνωτήριο στην καθημερινότητα τους γεγονός που δίνει πολύ σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Οι κατηγορίες που έτρεξαν δυνατά και οι απώλειες στα ψυγεία

Θετική συμβολή στην άνοδο των πωλήσεων το 2025 είχαν οι κατηγορίες Μαγειρέματος αλλά και τα Καταναλωτικά Προϊόντα, όπως σκούπες και μικρές συσκευές κουζίνας, ενώ σταθερή πορεία σημείωσε η κατηγορία Φροντίδας Ρούχων.

Ειδικότερα σε επίπεδο κατηγοριών, η BSH ξεχωρίζει κυρίως στις μικροσυσκευές, όπου καταγράφει άνοδο 8%, την ώρα που η αγορά κινείται πτωτικά κατά -11,7%. Στο μαγείρεμα εμφανίζει αύξηση 4%, έναντι πτώσης περίπου -3% για την αγορά, ενώ στην πλύση πιάτων κινείται επίσης ανοδικά κατά 5%, πάνω από τον μέσο όρο που διαμορφώθηκε στο 1%. Στη φροντίδα ρούχων, η BSH παραμένει σταθερή (0%), όταν η αγορά εμφανίζει άνοδο περίπου 4%. Αντίθετα, στην ψύξη καταγράφει πτώση κοντά στο -5% ενώ η αγορά κινήθηκε ανοδικά κατά 1%.