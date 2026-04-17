Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Περισσότερα από 400.000 οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) εξήχθησαν μέσω των λιμανιών της Σανγκάης στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό περίπου 70% των συνολικών εξαγωγών οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν τα τελωνεία της κινεζικής μητρόπολης στις 14 Απριλίου.

Η Σανγκάη αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγωγική πύλη της Κίνας για τις εξαγωγές οχημάτων, μέσω ενός συστήματος εξαγωγών “ διπλής κατεύθυνσης” από το λιμάνι Waigaoqiao και της αποβάθρας Nangang στη νέα περιοχή Λινγκάνγκ.

Τα στοιχεία των τελωνείων δείχνουν ότι από το λιμάνι Waigaoqiao εξήχθησαν 386.000 οχήματα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με ετήσια αύξηση 15,9%, με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα ν’ αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,5% επί των συνολικών εξαγωγών. Στο μεταξύ, ο συνολικός εξαγωγικός όγκος οχημάτων από την αποβάθρα Nangang κατέγραψε δυναμική αύξηση 111% στα 207.000 οχήματα εκ των οποίων οι εξαγωγές οχημάτων νέας τεχνολογίας κατέγραψαν δραστική ετήσια αύξηση 176%.