Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια

Η Angostura, ένα από τα πιο εμβληματικά brands bitters και premium rum παγκοσμίως, προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής της, αξιοποιώντας πλέον ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή των διάσημων bitters της. Η Beverage World, επίσημος διανομέας των προϊόντων Angostura στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα αυτή σημαντική πρωτοβουλία, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση του brand στην καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για brands που επενδύουν στη βιωσιμότητα, η Angostura συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τη λειτουργία της με τους διεθνείς στόχους για το κλίμα και την υπεύθυνη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την κορυφαία ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Μέσα από αυτή τη νέα επένδυση, η εταιρεία ενισχύει ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν προϊόντα που παράγονται με πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ενσωματώσει την ηλιακή ενέργεια σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της, όπως οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών ανυψωτικών οχημάτων (forklifts) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι λειτουργίες logistics της Angostura κινούνται πλέον προς μία πιο βιώσιμη κατεύθυνση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καθαρότερης και αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, τους επόμενους μήνες σχεδιάζεται η επέκταση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και στα διοικητικά κτίρια της εταιρείας.

Η νέα αυτή επένδυση μειώνει την εξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιορίζει το λειτουργικό κόστος και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, το έργο υλοποιήθηκε από τοπικές εταιρείες μηχανικών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση της Angostura στην τοπική τεχνογνωσία και την καινοτομία.

Ο Πρόεδρος της Angostura Holdings Limited, κ. Gary Hunt, δήλωσε: «Τα bitters που μεταφέρουν το όνομα των Τρινιντάντ και Τομπάγκο σε μπαρ, εστιατόρια και σπίτια σε όλο τον κόσμο θα παράγονται πλέον μέσω ενός πιο έξυπνου, καθαρού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. Το έργο αυτό αποτελεί επένδυση όχι μόνο στη λειτουργική αριστεία, αλλά και στην παρακαταθήκη που αφήνουμε. Αποδεικνύει ότι η βιομηχανική παραγωγή, η κερδοφορία και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν».

Η νέα υποδομή υποστηρίζει την παραγωγή των ANGOSTURA® aromatic bitters, ANGOSTURA® orange bitters και ANGOSTURA® cocoa bitters, ενισχύοντας περαιτέρω τη βιώσιμη λειτουργία της μονάδας παραγωγής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου: