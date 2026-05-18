ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια

Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 11:24
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Angostura, ένα από τα πιο εμβληματικά brands bitters και premium rum παγκοσμίως, προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής της, αξιοποιώντας πλέον ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή των διάσημων bitters της. Η Beverage World, επίσημος διανομέας των προϊόντων Angostura στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα αυτή σημαντική πρωτοβουλία, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση του brand στην καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για brands που επενδύουν στη βιωσιμότητα, η Angostura συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τη λειτουργία της με τους διεθνείς στόχους για το κλίμα και την υπεύθυνη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την κορυφαία ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Μέσα από αυτή τη νέα επένδυση, η εταιρεία ενισχύει ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν προϊόντα που παράγονται με πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ενσωματώσει την ηλιακή ενέργεια σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της, όπως οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών ανυψωτικών οχημάτων (forklifts) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι λειτουργίες logistics της Angostura κινούνται πλέον προς μία πιο βιώσιμη κατεύθυνση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καθαρότερης και αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, τους επόμενους μήνες σχεδιάζεται η επέκταση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και στα διοικητικά κτίρια της εταιρείας.

Η νέα αυτή επένδυση μειώνει την εξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιορίζει το λειτουργικό κόστος και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, το έργο υλοποιήθηκε από τοπικές εταιρείες μηχανικών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση της Angostura στην τοπική τεχνογνωσία και την καινοτομία.

angostura_launches_solar_power_system_for_bitters_bottling_plant_2.jpg

Ο Πρόεδρος της Angostura Holdings Limited, κ. Gary Hunt, δήλωσε: «Τα bitters που μεταφέρουν το όνομα των Τρινιντάντ και Τομπάγκο σε μπαρ, εστιατόρια και σπίτια σε όλο τον κόσμο θα παράγονται πλέον μέσω ενός πιο έξυπνου, καθαρού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. Το έργο αυτό αποτελεί επένδυση όχι μόνο στη λειτουργική αριστεία, αλλά και στην παρακαταθήκη που αφήνουμε. Αποδεικνύει ότι η βιομηχανική παραγωγή, η κερδοφορία και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν».

Η νέα υποδομή υποστηρίζει την παραγωγή των ANGOSTURA® aromatic bitters, ANGOSTURA® orange bitters και ANGOSTURA® cocoa bitters, ενισχύοντας περαιτέρω τη βιώσιμη λειτουργία της μονάδας παραγωγής.

angostura_launches_solar_power_system_for_bitters_bottling_plant_3.jpg

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου:

  • Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με 432 πάνελ στην οροφή του εργοστασίου εμφιάλωσης bitters
  • Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (Battery Energy Storage System - BESS) ισχύος 344 kilowatt
  • Παραγωγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας για την υποστήριξη των καθημερινών παραγωγικών λειτουργιών
  • Δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του εξοπλισμού εμφιάλωσης bitters σε συνθήκες μέγιστης απόδοσης
  • Διατήρηση σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης για αδιάλειπτη λειτουργία και αυξημένη ενεργειακή αξιοπιστία
  • Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγικής μονάδας
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026 18 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία

Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία

Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing

Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα

Ρεκόρ ΑΠΕ με ιστορικό υψηλό της ηλιακής ενέργειας, αλλά στάσιμη ζήτηση το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρεκόρ ΑΠΕ με ιστορικό υψηλό της ηλιακής ενέργειας, αλλά στάσιμη ζήτηση το 2025