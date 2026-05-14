Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51

Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 12:36
Η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) στην Κίνα αυξήθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 11 Μαΐου.

Η παραγωγή οχημάτων NEV κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,5% στα 1,32 εκατομμύρια μονάδες, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 1,34 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Οχημάτων της Κίνας (CAAM).

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως από τις συνολικές πωλήσεις νέων οχημάτων τον Απρίλιο, οι πωλήσεις οχημάτων NEV αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 53,2%, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Στο πρώτο τετράμηνο του έτους, η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων της Κίνας καταγράφηκαν στα 9,61 εκατομμύρια και 9,57 εκατομμύρια μονάδες αντίστοιχα.

Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων NEV έφτασαν τα 4,29 και 4,3 εκατομμύρια μονάδες αντίστοιχα.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, οι εξαγωγές οχημάτων της Κίνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 61,5% στα 3,13 εκατομμύρια μονάδες, με τις εξαγωγές οχημάτων NEV να αυξάνονται 120% στα 1,38 εκατομμύρια μονάδες.

