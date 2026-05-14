Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο

Η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) στην Κίνα αυξήθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 11 Μαΐου.

Η παραγωγή οχημάτων NEV κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,5% στα 1,32 εκατομμύρια μονάδες, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 1,34 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Οχημάτων της Κίνας (CAAM).

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως από τις συνολικές πωλήσεις νέων οχημάτων τον Απρίλιο, οι πωλήσεις οχημάτων NEV αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 53,2%, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Στο πρώτο τετράμηνο του έτους, η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων της Κίνας καταγράφηκαν στα 9,61 εκατομμύρια και 9,57 εκατομμύρια μονάδες αντίστοιχα.

Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων NEV έφτασαν τα 4,29 και 4,3 εκατομμύρια μονάδες αντίστοιχα.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, οι εξαγωγές οχημάτων της Κίνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 61,5% στα 3,13 εκατομμύρια μονάδες, με τις εξαγωγές οχημάτων NEV να αυξάνονται 120% στα 1,38 εκατομμύρια μονάδες.