Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μυτιληναίος, ανέφερε τα εξής:

«Την περασμένη εβδομάδα, στην 3ήμερη μηνιαία συνεδρία μας στις κεντρικές βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, η οποία συγκεντρώνει όλους τους Επικεφαλής Επιχειρηματικών Τομέων και την ανώτατη διοίκηση όλων των τομέων Ενέργειας & Μεταλλουργίας, με μεγάλη χαρά είδαμε με χαρά την πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου.



Η παράδοση αυτών των πακέτων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις Η.Π.Α., την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και δοκιμές πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα!



Το εμβληματικό έργο Gallium που βάζει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον χάρτη του παγκόσμιου φάσματος των Κρίσιμων Πρώτων Υλών, τρέχει ολοταχώς και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!



Θα κρατήσουμε προσωπικά όλους τους φίλους μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επαγγελματικό ταξίδι της Metlen Energy & Metals»!