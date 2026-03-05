ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες

Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 10:17
  • Έργα αποθήκευσης ονομαστικής ισχύος έως 1.500 MW/3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία
  • Υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP
  • Τα δυο μέρη συμπράττουν συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση της ενέργειας
  • Οι σταθμοί αποθήκευσης υποστηρίζουν τη λειτουργία φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών και συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος ΔΕΗ και η METLEN, κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες στο χώρο της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Joint Venture Agreement - JVA) για την σύσταση κοινής εταιρείας (joint venture), στην οποία κάθε μέρος θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Σκοπός του joint venture είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης BESS έως 1.500 MW/3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων τα 1.000MW αναμένονται να υλοποιηθούν εντός δωδεκαμήνου.

Για την κατασκευή των εν λόγω σταθμών αποθήκευσης θα χρησιμοποιηθούν δίωρες υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Τα δυο μέρη συμπράττουν συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση της ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ, με την παρουσία του, στις τρεις χώρες διασφαλίζει την ταχύτατη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, ενώ η METLEN με τη μακροχρόνια εμπειρία και αξιόπιστη τεχνογνωσία, εξασφαλίζει την έγκαιρη και άρτια κατασκευή των έργων.

Οι σταθμοί αποθήκευσης πέραν του ότι υποστηρίζουν τη λειτουργία παρακείμενων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών αποθηκεύοντας την πλεονάζουσα ενέργεια ώστε να διοχετευτεί στο σύστημα σε ώρες που δεν υπάρχει ήλιος ή αέρας, ταυτόχρονα συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από τη λειτουργία αυτών των σταθμών, αλλά και μελλοντικών σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, βελτιστοποιείται η διαχείριση της παραγωγής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγιστοποιείται ο βαθμός συνεισφοράς τους και αξιοποιείται στο έπακρο το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι επενδύσεις στην αποθήκευση διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, ενισχύουν την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει την υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους του στόχου αποθήκευσης ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ διασφαλίζει και την ταχύτητα της υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι όροι της συμφωνίας διασφαλίζουν την ποιότητα της κατασκευής και την καλή λειτουργία των έργων αποθήκευσης, τα οποία διαθέτουν γεωγραφική διασπορά σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος και θα βρίσκονται πλησίον έργων ΑΠΕ βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους.

Για τη METLEN, η συνεργασία αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για ισχυρή παρουσία στα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών υποδομών. Η αποθήκευση ενέργειας, όπως προβλέπεται και στο Μεσοπρόθεσμο Business Plan, αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μεγιστοποίηση της αξίας των χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και τη μετάβαση σε ένα σύστημα υψηλής διείσδυσης καθαρής ενέργειας. Μέσα από την ανάπτυξη έργων BESS σε στρατηγικές ευρωπαϊκές αγορές και τη σύμπραξη με τον Όμιλο ΔΕΗ, η METLEN ενισχύει τον διεθνή της ρόλο, επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Η συμφωνία που υπογράψαμε δημιουργεί αξία και για τα δυο μέρη και επεκτείνει την ήδη σημαντική παρουσία του ομίλου μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας που ήδη υλοποιούνται θα διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ΔΕΗ είναι πρωτοπόρος και σε αυτή τη διαδικασία, καθώς το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας».

Ο Chief Executive Director, Renewables, Storage & Energy Transition Platform, κ. Νίκος Παπαπέτρου, δήλωσε: «Η συμφωνία με τον Όμιλο ΔΕΗ αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική της METLEN για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία και την τεχνογνωσία της METLEN στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών έργων με την ισχυρή παρουσία και το αποτύπωμα της ΔΕΗ στις αγορές της περιοχής, αποδεικνύουμε στη πράξη πως η αποθήκευση ενέργειας είναι καταλύτης για τη μεγιστοποίηση της αξίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των ηλεκτρικών συστημάτων».

