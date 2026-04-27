Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44

Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 15:52

Στο Greece–France Economic Forum «Together for a Stronger, More Competitive Europe» συμμετείχε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, στο Roundtable 2 με θέμα «Defense Industries».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι Nicolas Groult, CEO της KNDS, Christian Hadjiminas, Founder & CEO της THEON International, Founder της EFA GROUP και President της EENE, καθώς και ο Pierre-Eric Pommellet, Chairman & CEO της Naval Group.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μυτιληναίος ανέδειξε τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στο ευρωπαϊκό αμυντικό τοπίο, επισημαίνοντας ότι η αμυντική στάση κάθε χώρας διαμορφώνεται από το γεωπολιτικό περιβάλλον και ότι η συνεργασία μεταξύ γαλλικής και ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί αποτέλεσμα ισχυρών διμερών σχέσεων που έχουν χτιστεί επί δεκαετίες. Όπως σημείωσε, η Συμμαχία αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά, με όλο και περισσότερες χώρες να ενισχύουν την άμεση συνεργασία τους, ενώ η σύμπραξη Ελλάδας–Γαλλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινών στρατηγικών συμφερόντων. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι το παραδοσιακό μοντέλο προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ μεταβάλλεται, με τις διμερείς και περιφερειακές συνεργασίες να αποκτούν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι στον Βόλο κατασκευάστηκαν γερμανικά υποβρύχια πριν από περίπου 20 χρόνια, τα οποία διατηρούν την ισορροπία στο Αιγαίο σήμερα, ενώ εκτίμησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται νέα υποβρύχια και μπορεί να αποτελέσει έναν ισότιμο βιομηχανικό εταίρο. Ακόμη, επεσήμανε ότι «η συνεργασία για την 4η φρεγάτα θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα». Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει την τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει σε συμπαραγωγές, ακόμη και σε προηγμένα προγράμματα, όπως τα Barracuda, όχι μόνο για την εγχώρια αγορά αλλά και για τρίτες χώρες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη καλύτερα αν οι σχετικές πρωτοβουλίες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία με τη γερμανική πλευρά της KNDS, η οποία μετρά 25 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (2010–2020) ο αμυντικός τομέας της εταιρείας διατηρήθηκε χάρη σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Όπως σημείωσε, πλέον υπάρχει η βάση για περαιτέρω ανάπτυξη και προς τη γαλλική πλευρά, με κοινά projects και προοπτικές διεύρυνσης.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέδειξε επίσης τον ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να στηριχθούν στη σημαντική τεχνογνωσία και τη δυναμικότητά τους, ενώ μέσω των OEMs έχει επιτευχθεί υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, δημιουργώντας συνθήκες αμοιβαίου οφέλους. Σημείωσε ακόμη ότι, παρότι υπάρχει εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων, για τη νέα γενιά απαιτείται προηγμένη τεχνολογία, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει αυξημένη ζήτηση και ανάγκη για παραγωγική δυναμικότητα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οργανωμένες συνεργασίες που μπορούν να παραδώσουν με επιτυχία έργα υψηλών προδιαγραφών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του πάνελ, τόσο ο CEO της KNDS όσο και ο Chairman και CEO της Naval Group εξήραν τη METLEN για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω συνέργειες και νέα κοινά projects στο μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ευ. Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία δεν λογοδοτεί σε κανέναν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ευ. Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία δεν λογοδοτεί σε κανέναν

Ευαγγ. Μυτιληναίος: Η τεχνολογία μεταμορφώνει την ενέργεια και τη βιομηχανία και καθορίζει τη στρατηγική της METLEN
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ευαγγ. Μυτιληναίος: Η τεχνολογία μεταμορφώνει την ενέργεια και τη βιομηχανία και καθορίζει τη στρατηγική της METLEN

Ο Ε. Μυτιληναίος για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο Ε. Μυτιληναίος για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του