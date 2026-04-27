Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι Nicolas Groult, CEO της KNDS, Christian Hadjiminas, Founder & CEO της THEON International, Founder της EFA GROUP και President της EENE, καθώς και ο Pierre-Eric Pommellet, Chairman & CEO της Naval Group.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μυτιληναίος ανέδειξε τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στο ευρωπαϊκό αμυντικό τοπίο, επισημαίνοντας ότι η αμυντική στάση κάθε χώρας διαμορφώνεται από το γεωπολιτικό περιβάλλον και ότι η συνεργασία μεταξύ γαλλικής και ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί αποτέλεσμα ισχυρών διμερών σχέσεων που έχουν χτιστεί επί δεκαετίες. Όπως σημείωσε, η Συμμαχία αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά, με όλο και περισσότερες χώρες να ενισχύουν την άμεση συνεργασία τους, ενώ η σύμπραξη Ελλάδας–Γαλλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινών στρατηγικών συμφερόντων. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι το παραδοσιακό μοντέλο προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ μεταβάλλεται, με τις διμερείς και περιφερειακές συνεργασίες να αποκτούν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι στον Βόλο κατασκευάστηκαν γερμανικά υποβρύχια πριν από περίπου 20 χρόνια, τα οποία διατηρούν την ισορροπία στο Αιγαίο σήμερα, ενώ εκτίμησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται νέα υποβρύχια και μπορεί να αποτελέσει έναν ισότιμο βιομηχανικό εταίρο. Ακόμη, επεσήμανε ότι «η συνεργασία για την 4η φρεγάτα θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα». Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει την τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει σε συμπαραγωγές, ακόμη και σε προηγμένα προγράμματα, όπως τα Barracuda, όχι μόνο για την εγχώρια αγορά αλλά και για τρίτες χώρες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη καλύτερα αν οι σχετικές πρωτοβουλίες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία με τη γερμανική πλευρά της KNDS, η οποία μετρά 25 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (2010–2020) ο αμυντικός τομέας της εταιρείας διατηρήθηκε χάρη σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Όπως σημείωσε, πλέον υπάρχει η βάση για περαιτέρω ανάπτυξη και προς τη γαλλική πλευρά, με κοινά projects και προοπτικές διεύρυνσης.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέδειξε επίσης τον ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να στηριχθούν στη σημαντική τεχνογνωσία και τη δυναμικότητά τους, ενώ μέσω των OEMs έχει επιτευχθεί υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, δημιουργώντας συνθήκες αμοιβαίου οφέλους. Σημείωσε ακόμη ότι, παρότι υπάρχει εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων, για τη νέα γενιά απαιτείται προηγμένη τεχνολογία, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει αυξημένη ζήτηση και ανάγκη για παραγωγική δυναμικότητα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οργανωμένες συνεργασίες που μπορούν να παραδώσουν με επιτυχία έργα υψηλών προδιαγραφών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του πάνελ, τόσο ο CEO της KNDS όσο και ο Chairman και CEO της Naval Group εξήραν τη METLEN για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω συνέργειες και νέα κοινά projects στο μέλλον.