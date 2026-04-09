METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Το 2025 χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικές εντάσεις και αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων.

Ωστόσο, το 2025 για τη METLEN ήταν μια ιστορική χρονιά, κατά την οποία με καθοριστικό ορόσημο να αποτελεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η επακόλουθη ένταξή στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK, γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ακολούθησε ένας νέος εταιρικός μετασχηματισμός - ο τρίτος μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία - που αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Παρά το ασταθές λειτουργικό περιβάλλον - καθώς και τις προκλήσεις στον υποτομέα της MPP - η METLEN κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς.

Οι στρατηγικές επενδύσεις που παρουσιάστηκαν κατά το Capital Markets Day (CMD) του Απριλίου 2025 εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα με τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, ενισχύουμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας προφίλ μέσω νέων στρατηγικών πυλώνων, όπως τα Κρίσιμα Μέταλλα - συμπεριλαμβανομένου του Γαλλίου - την Κυκλική Μεταλλουργία, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Άμυνας, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και να υποστηρίξουν την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων.

Η METLEN δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η μεταβλητότητα των αγορών ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση μιας εταιρείας. Περίοδοι αυξημένης αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγκρούσεων σε βασικές ενεργειακές περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, τείνουν να ενισχύουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τόσο κινδύνους, όσο και ευκαιρίες για εταιρείες που διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της METLEN, το αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και οι ενεργές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) έχουν σχεδιαστεί, ώστε να περιορίζουν τους καθοδικούς κινδύνους, επιτρέποντας παράλληλα στην Εταιρεία να αξιοποιεί ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Σε τέτοιες περιόδους, οι υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων και οι βελτιωμένες συνθήκες συναλλαγών μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση των εσόδων τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και στον κλάδο των μετάλλων».

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €7.107 εκατ. αυξημένος κατά 25% έναντι €5.683 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω της επίδοσης-ρεκόρ του τομέα της M Renewables και της υπερδιπλάσιας αύξησης του κύκλου εργασιών του Κλάδου Υποδομών και Παραχωρήσεων.

Τα EBITDA σημείωσαν μείωση κατά 30% στα €753 εκατ. έναντι €1.080 εκατ. του προηγούμενου έτους, παρά την ισχυρή επίδοση του βασικού επιχειρηματικού πυρήνα, ο οποίος συνεχίζει να επιδεικνύει δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Η μείωση του EBITDA αντανακλά τις ήδη γνωστές ζημίες που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων, κυρίως σε σχέση με το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες οδήγησαν σε αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις στην υλοποίηση.

Η Εταιρεία προχώρησε σε εκτενή επανεξέταση όλων των έργων MPP και έχει αναγνωρίσει ζημίες που αφορούν τόσο στις έως σήμερα υπερβάσεις κόστους, όσο και στις εκτιμώμενες μελλοντικές υπερβάσεις, καθώς και πιθανές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Σε συνέχεια του ιστορικού της στην προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς το 2025 την αμετάκλητη μερική ρευστοποίηση νομικής απαίτησης, για τίμημα €130 εκατ. Η METLEN διατηρεί σειρά παρόμοιων νομικών απαιτήσεων που απορρέουν από τη συνήθη δραστηριότητά της και δύναται να προχωρήσει σε μερική ρευστοποίηση αυτών, διατηρώντας παράλληλα την ενδεχόμενη υπεραξία έως την οριστική επίλυσή τους. Τα κέρδη από την πώληση τέτοιων απαιτήσεων αναγνωρίζονται στα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα.

Προσαρμοσμένα για τις σημαντικές, μη επαναλαμβανόμενες ζημίες από έργα και τη μερική ρευστοποίηση απαιτήσεων, τα EBITDA της METLEN θα υπερέβαιναν το €1 δισ.

To M Renewables, Storage and Energy Transition platform (M RES ET) κατέγραψε μείωση κερδοφορίας περίπου 78% σε ετήσια βάση, λόγω των προαναφερθεισών ζημιών που σχετίζονται με τo MPP. Τα Renewables (στην Ελλάδα και διεθνώς) συνέχισαν τη δυναμική τους αναπτυξιακή πορεία, με την κερδοφορία να αυξάνεται κατά περίπου 45% σε ετήσια βάση (μετά από αντίστοιχη αύξηση το 2024 έναντι του 2023). Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από ένα κεφαλαιακά αποδοτικό, αυτοχρηματοδοτούμενο επιχειρηματικό μοντέλο και ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τα οποία παρέχουν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι πιο παραδοσιακών παικτών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το 2025, το Fully Integrated Energy Utility της METLEN (που περιλαμβάνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) κατέγραψε μία ακόμη ισχυρή επίδοση, ευθυγραμμισμένη με το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίου ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας στην Ελλάδα. Η Εταιρεία συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προμήθεια. Στο τέλος του έτους, το μερίδιο αγοράς της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη το 21% στην Ελλάδα, ενώ η παραγωγή της αντιστοιχούσε σε περίπου 19% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα, επωφελούμενη από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της καθετοποίησης στον Κλάδο Ενέργειας. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια υποστηρίχθηκε από ανταγωνιστική τιμολόγηση, βασισμένη στη λειτουργία του αποδοτικότερου θερμικού στόλου στη χώρα, με τα περιθώρια κερδοφορίας να διατηρούνται σταθερά άνω του 20%.

Το 2025, η κερδοφορία του Κλάδου των Μετάλλων επηρεάστηκε αρνητικά από το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο άσκησε πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Η METLEN προχωρά σε μετάβαση προς ένα πιο «πράσινο» και σταδιακά χαμηλότερου κόστους ενεργειακό μίγμα, αξιοποιώντας τόσο ιδία παραγωγή μέσω ΑΠΕ, όσο και παραγωγή από τρίτους, ενισχύοντας περαιτέρω τη δομή κόστους της. Η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της METLEN αναμένεται να οδηγήσει σε διαρθρωτικά χαμηλότερο και πιο σταθερό κόστος, μειώνοντας ουσιαστικά την έκθεση στη μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας. Η επίδοση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω των στρατηγικών συνεργειών μεταξύ των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων της METLEN. Ειδικότερα, η μονάδα αλουμινίου λειτουργεί ως «μπαταρία», αξιοποιώντας περιόδους χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω υπερπροσφοράς στην αγορά. Τα λειτουργικά και στρατηγικά αυτά πλεονεκτήματα κατατάσσουν τη METLEN μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά το διατηρούμενα υψηλό ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη και τις συναφείς προκλήσεις στην παραγωγή.

Στον Κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων τα EBITDA διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €100 εκατ., έναντι €50 εκατ. το 2024, αντανακλώντας την ισχυρή εκτέλεση έργων και την αυξημένη δραστηριότητα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων και έργων σε προχωρημένο στάδιο ανάθεσης προσεγγίζει τα €2 δισ., παρέχοντας σαφή ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα. Οι προοπτικές για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, υποστηριζόμενες από τη δυναμική τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών έργων υποδομών, καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

Κλάδος Ενέργειας

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €5.633 εκατ. που αντιστοιχεί σε 79% του συνολικού κύκλου εργασιών και αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Τα EBITDA, διαμορφώθηκαν στα €443 εκατ. μειωμένα κατά 41% σε σχέση με το 2024.

H METLEN, μέσω της νέας δυναμικής και ευέλικτης δομής της, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται σήμερα, αλλά και αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον. Επιπλέον, η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading and Power Projects).

Η METLEN αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη, πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την ισχυρή της παρουσία για να επεκτείνεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Εταιρεία επωφελείται από μια διαφοροποιημένη ενεργειακή πλατφόρμα που συνδυάζει αποδοτική θερμική παραγωγή, χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Το καθετοποιημένο αυτό μοντέλο επιτρέπει στην Εταιρεία να δημιουργεί αξία σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό ευελιξίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Renewables, Storage & Energy Transition Platform

Το Renewables, Storage & Energy Transition Platform κατέγραψε κύκλο εργασιών €2.274 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 32% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €86 εκατ. Η σημαντική μείωση σε ετήσια βάση, παρά την ισχυρή επίδοση της M Renewables, η οποία πλέον εντάσσεται στο Renewables, Storage & Energy Transition Platform, αποδίδεται κυρίως στην επίδραση ζημιών κατασκευαστικών έργων EPC (πρώην υπό-τομέας MPP) που προέκυψαν στο Renewables, Storage & Energy Transition Platform.

Το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο της METLEN ανήλθε σε 1,3GW στο τέλος του 2025. Συνολικά, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε σε 11,9GW, αυξημένο κατά περίπου 7% σε σχέση με την αρχή του έτους.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στο τέλος του 2025, ανήλθε σε 1,4 TWh εκ των οποίων 0,7TWh προήλθαν από εγχώρια (ελληνικά) έργα και 0,7 TWh από διεθνείς δραστηριότητες. Η διεθνής παραγωγή από ΑΠΕ μειώθηκε λόγω της πώλησης χαρτοφυλακίου έργων στη Χιλή, εντός του έτους. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης της METLEN στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας.

Η METLEN αξιοποίησε τη διαφοροποιημένη διεθνή της παρουσία και το Asset Rotation Plan, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία του Renewables, Storage & Energy Transition Platform, με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των στρατηγικών συνεργασιών σε περισσότερες από 20 χώρες, καθώς και μέσω βελτιστοποίησης των όρων χρηματοδότησης. Το 2025, η METLEN προχώρησε σε συμφωνίες πώλησης (SPAs) συνολικής ισχύος 1,5GW, συμπεριλαμβανομένων 0,6GW φωτοβολταϊκών έργων σε συνδυασμό με 1,6GWh συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Χιλή, 42MW στη Νότια Κορέα και 0,9GW σε ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις εντός του 2025 και ολοκληρώθηκε στο Α’ τρίμηνο του 2026.

Η Εταιρεία εξασφάλισε επίσης μακροπρόθεσμες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική: άνω των 250GWh ετησίως σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μία 15ετή σύμβαση PPA για έργο αποθήκευσης ενέργειας στη Χιλή, που θα παρέχει 450GWh ετησίως από το Β’ τρίμηνο του 2026, υποστηριζόμενη από μπαταρίες (BESS) 322MW αποθηκευτικής ισχύος, επιβεβαιώνοντας τις ολοκληρωμένες δυνατότητες της METLEN στην παραγωγή από ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας.

Η METLEN επιτάχυνε την ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση έργων BESS και υβριδικών έργων κατά το 2025, εξυπηρετώντας τόσο τρίτους πελάτες όσο και το ίδιο της το χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων (pipeline) συνεχίζει να ενισχύεται σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Χιλή, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία, ενώ επιπλέον έργα BESS τρίτων συνολικής χωρητικότητας 0,7GWh βρίσκονται στο τελικό στάδιο σύναψης συμβάσεων.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η σύναψη συμφωνίας κοινοπραξίας (Joint Venture Agreement) στο Α’ τρίμηνο του 2026 με τον Όμιλο ΔΕΗ για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων αποθήκευσης ενέργειας BESS συνολικής ισχύος έως 1.500MW / 3.000MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της METLEN στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες εκτέλεση έργων EPC για τρίτους, οι συμφωνίες του 2025 καλύπτουν φωτοβολταϊκά έργα ~1,2GW, υβριδικά έργα ~0,5GW / 1,5GWh και έργα BESS ~1,0GWh σε Ελλάδα, Χιλή, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, βρίσκονται υπό κατασκευή φωτοβολταϊκά έργα ~2,2GW, υβριδικά έργα ~0,5GW / ~1,5GWh και έργα BESS ~2,4GWh.

Ο πρώην τομέας MPP ενσωματώθηκε στο Renewables, Storage & Energy Transition Platform το Δ’ τρίμηνο του 2025. Προκλήσεις στην εκτέλεση έργων, που επηρέασαν κυρίως τρία έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία — με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο — οδήγησαν σε σημαντικές υπερβάσεις κόστους. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει ενισχυμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θεσπίστηκαν μετά την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE).

Όλα τα επηρεαζόμενα έργα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, βάσει αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων. Η METLEN έχει διενεργήσει εκτενή επανεξέταση όλων των έργων MPP, χωρίς να έχουν εντοπιστεί έως σήμερα άλλες σημαντικές υπερβάσεις κόστους.

Η METLEN έχει έκτοτε προχωρήσει σε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της εποπτείας τόσο της εκτέλεσης των έργων, όσο και του χρηματοοικονομικού ελέγχου. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η ενίσχυση των λογιστικών διαδικασιών ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη αναγνώριση αποκλίσεων κόστους, η αναθεώρηση των προϋπολογισμών έργων, καθώς και μία σημαντικά αυξημένη συχνότητα αναθεώρησης των οικονομικών μοντέλων των έργων και ελέγχων αυτών από τη διοίκηση.

Fully Integrated Utility

Ο κύκλος εργασιών του Fully Integrated Utility αυξήθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €3.911 εκατ. (55% του συνολικού κύκλου εργασιών), κυρίως λόγω της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €357 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε σχέση με τα €365 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω της στρατηγικής τιμολόγησης της Εταιρείας για την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίστηκε από τις ισχυρές επιδόσεις στις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας φυσικού αερίου.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από αύξηση 4% στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη — για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 — από σημαντικές εξαγωγές ηλεκτρισμού, που ανήλθαν σε 3TWh (~6% της συνολικής ζήτησης στην Ελλάδα), έναντι μόλις 0,3TWh το 2024. Αυτό σηματοδοτεί την περαιτέρω εδραίωση της θέσης της Ελλάδας ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, αντανακλώντας βελτιωμένη επάρκεια συστήματος, ενισχυμένη δυνατότητα εξαγωγών και αυξημένη αξιοποίηση διασυνδέσεων. Η τάση αυτή στηρίζεται στη δομική μεταστροφή που ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, ενισχυόμενη από ευνοϊκές περιφερειακές συνθήκες αγοράς και καταδεικνύει τις ισχυρές βάσεις του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αύξηση της παραγωγής καλύφθηκε κυρίως από μονάδες φυσικού αερίου, με την παραγωγή να αυξάνεται κατά 9% σε ετήσια βάση, ακολουθούμενη από τις ΑΠΕ, που κατέγραψαν ανάπτυξη 4%, αντισταθμίζοντας τη μείωση συμβολής από υδροηλεκτρικά και μονάδες λιγνίτη, οι οποίες σταδιακά αποσύρονται. Όσον αφορά στη σύνθεση της παραγωγής, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 49% της συνολικής ζήτησης (από 47% το 2024), ενώ το φυσικό αέριο αυξήθηκε στο 45% (από 41%), αναδεικνύοντας περαιτέρω τη μετάβαση του συστήματος προς καθαρότερες και πιο ευέλικτες πηγές παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της METLEN στην Ελλάδα ανήλθε σε 9,7TWh το 2025, αυξημένη κατά 3% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 18,8% της συνολικής ζήτησης (από 18,2% το 2024), με υποστήριξη τόσο από θερμικά όσο και από ΑΠΕ. Το 2025, η εταιρεία παρήγαγε 7,8TWh από τις τρεις μονάδες CCGT, διατηρώντας ισχυρά περιθώρια παραγωγής άνω του 20%, καταγράφοντας άλλη μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής επίδοσης.

Το ευέλικτο και τεχνολογικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της METLEN, στηριγμένο στον πιο αποδοτικό θερμικό στόλο της χώρας και στη συνεχώς διευρυμένη βάση ΑΠΕ, επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιστοποιεί δυναμικά τις ευκαιρίες μεταξύ παραγωγής και trading. H METLEN είναι καλά τοποθετημένη, ώστε να επωφεληθεί από την ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της Ελλάδας και την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, που ενισχύεται από την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη των data centers. Η ικανότητά της να εξασφαλίζει ανταγωνιστική προμήθεια φυσικού αερίου μέσω καθιερωμένων συνεργασιών ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia, ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική αγορά στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας το 2025 με μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρισμού να ανέρχεται στο 21,4% (μερίδια Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ), έναντι 18,2% στο τέλος του 2024, καταγράφοντας αύξηση 18% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας στον τομέα της λιανικής και τοποθετεί τη METLEN σαφώς πάνω από το όριο του 20% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στον στρατηγικό της στόχο να εξελιχθεί σε μία καθετοποιημένη, διεθνώς δραστηριοποιούμενη εταιρεία ενέργειας, με μακροπρόθεσμο στόχο την επίτευξη μεριδίου αγοράς 30% στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, κυρίως μέσω οργανικής ανάπτυξης. Αξιοποιώντας την καθετοποίηση της λειτουργίας της στον Κλάδο της Ενέργειας, η METLEN έχει προχωρήσει στη δημιουργία του πλέον ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future»), ο οποίος έχει τη δυνατότητα να απορροφά τις πιέσεις που δημιουργούνται από έντονες διακυμάνσεις των τιμών, προς όφελος των καταναλωτών.

Το καθετοποιημένο μοντέλο της METLEN υποστηρίζει μια πειθαρχημένη και ανταγωνιστική πολιτική τιμολόγησης, απορροφώντας τη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ διατηρεί ελκυστικά τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες. Αυτό έχει συμβάλει στη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς στη λιανική, ενισχύοντας την ανταγωνιστική της θέση.

Η METLEN πούλησε ~34TWh φυσικού αερίου σε τρίτους το 2025, με τα περιθώρια κέρδους σε ετήσια βάση να διαμορφώνονται οριακά υψηλότερα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Η Εταιρεία προχώρησε επίσης στην πρώτη της συμφωνία συνεργασίας για προμήθεια και εμπορία LNG με τη Shell plc, θέτοντας το πλαίσιο για μεταφορές LNG μέσω ελληνικών τερματικών σταθμών εισαγωγής. Η συμφωνία ενισχύει τη διαφοροποίηση πηγών προμήθειας και την ευελιξία, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της METLEN ως βασικού παίκτη στην αγορά φυσικού αερίου.

Η αξία του τομέα προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου ενσωματώνεται στο καθετοποιημένο και πλήρως συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο της METLEN, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Αξιοποιώντας το μέγεθος και τη γεωγραφική της παρουσία, η Εταιρεία συνεχίζει να ενδυναμώνει την ηγετική της θέση τόσο στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και φυσικού αερίου, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Με βασικούς άξονες την καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και τη στρατηγική πρόσβαση στις αγορές, ο ενεργειακός τομέας της METLEN εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων κερδοφορίας της εταιρείας.

Η αύξηση της κερδοφορίας θα υποστηριχθεί από την οργανική επέκταση της δυναμικότητας σε ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης υποδομών data centers, καθώς και από την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενεργειακής διαχείρισης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αποδοτικό θερμικό στόλο της και τη διαφοροποιημένη στρατηγική προμήθειας φυσικού αερίου, ο ενεργειακός τομέας της METLEN είναι κατάλληλα τοποθετημένος, ώστε να προσφέρει ανθεκτική κερδοφορία και να αποτελέσει βασικό μοχλό υλοποίησης των στόχων ενίσχυσης της κερδοφορίας της Εταιρείας.

Κλάδος Μετάλλων

Ο Κλάδος Μετάλλων κατέγραψε Κύκλο Εργασιών €907 εκατ. που αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα EBITDA, μειώθηκαν στα €225 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 24% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) διαμορφώθηκε το 2025 στα 2.638 $/τόνο, από 2.456 $/τόνο το 2024, σημειώνοντας άνοδο 7,4%. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι τιμές αλουμινίου παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα, διατηρώντας ανοδική πορεία και προσεγγίζοντας τα επίπεδα των $3.000/τόνο στα τέλη Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά από το 2022. Κατά το Α’ τρίμηνο του 2026, οι τιμές συνέχισαν την ανοδική τους τάση με αυξημένη μεταβλητότητα, φτάνοντας πάνω από τα $3.500/τόνο πριν υποχωρήσουν.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η παγκόσμια αγορά αλουμινίου υπήρξε από ισορροπημένη, έως οριακά ελλειμματική. Οι τιμές επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις εμπορικές εντάσεις, και ιδίως από την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, οι οποίοι τροποποίησαν τις στρατηγικές προμήθειας και αύξησαν τα περιφερειακά premia αλουμινίου. Οι εν λόγω πολιτικές μεταβολές προκάλεσαν αβεβαιότητα μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, συμβάλλοντας στην αύξηση της μεταβλητότητας. Η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου, κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, κατέστησε τα εμπορεύματα που τιμολογούνται σε δολάρια πιο ελκυστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2026, η παγκόσμια αγορά αλουμινίου επηρεάστηκε από τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η παραγωγή αλουμινίου διαταράχθηκε λόγω περιορισμών στην αλυσίδα εφοδιασμού που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν. Παράλληλα, η δυνατότητα αύξησης της προσφοράς παραμένει περιορισμένη, καθώς τα κινεζικά χυτήρια προσεγγίζουν το αυτο-επιβαλλόμενο ανώτατο όριο παραγωγής. Συνολικά, οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να διατηρήσουν τη στενότητα της αγοράς και να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των τιμών.

Τα premia μπιγιέτας αλουμινίου συνέχισαν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της περιφερειακής κερδοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, καθώς τα premia στην Ευρώπη παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα premia διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα $500–$530/τόνο, αντανακλώντας μια δομικά στενή ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό οφειλόταν κυρίως στον περιορισμένο εγχώριο εφοδιασμό, καθώς και στο επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος. Όπως και το προηγούμενο έτος, η Ευρώπη συνέχισε να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές από τρίτες χώρες για την κάλυψη των αναγκών της σε μπιγιέτα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των premia της περιοχής. Κατά το 2026, τα premia μπιγιέτας αλουμινίου αυξήθηκαν σημαντικά, κυρίως λόγω της εντεινόμενης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Δείκτης Τιμών Αλουμίνας (Alumina Price Index – API) διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα $386/τόνο το 2025, μειωμένος κατά 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το σταθερά υψηλό ενεργειακό κόστος συνέχισε να ασκεί πιέσεις στα περιθώρια διύλισης, διατηρώντας το κόστος εισροών σε αυξημένα επίπεδα για τους μη καθετοποιημένους παραγωγούς αλουμινίου. Το 2026, οι τιμές της αλουμίνας υποχώρησαν περαιτέρω, εν μέσω αυξανόμενου πλεονάσματος στην αγορά, λόγω προσθηκών προσφοράς και αποκλιμάκωσης των τιμών βωξίτη.

Σήμερα, τα βασικά συμβόλαια προμήθειας αλουμίνας της METLEN είναι συνδεδεμένα με το LME, περιορίζοντας την επίδραση των διακυμάνσεων του Δείκτη Τιμών Αλουμίνας (API), ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη συμμετοχή στην ανοδική πορεία των τιμών αλουμινίου. Η ευθυγράμμιση αυτή λειτουργεί ως φυσικό αντιστάθμισμα κινδύνου (hedging), βελτιώνοντας την προβλεψιμότητα του κόστους και τη διαχείριση κινδύνων σε ολόκληρη την αλυσίδα του αλουμινίου.

Η Διοίκηση λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τη «δέσμευση» ευνοϊκών τιμών LME για τα επόμενα έτη. Η METLEN έχει αντισταθμίσει αποτελεσματικά την παραγωγή αλουμινίου και calcined αλουμίνας για τα έτη 2026 και 2027 σε προοδευτικά υψηλότερα επίπεδα τιμών διασφαλίζοντας ισχυρή ορατότητα περιθωρίων κέρδους. Δεδομένης της στρατηγικής προθεσμιακής αντιστάθμισης 1–2 ετών που εφαρμόζει η Εταιρεία, το όφελος από τα σημερινά αυξημένα επίπεδα τιμών αλουμινίου αναμένεται να αποτυπωθεί από τα τέλη του 2027 και μετά. Η METLEN έχει επίσης αντισταθμίσει (hedged) το μεγαλύτερο μέρος των βασικών της αναγκών κόστους, όπως για παράδειγμα, το φυσικό αέριο που είναι αντισταθμισμένο για το 2026 και το 2027, διασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα περιθωρίων κέρδους.

Παράλληλα, η METLEN μεταβαίνει σε ένα πιο «πράσινο» και σταδιακά χαμηλότερου κόστους ενεργειακό μείγμα, υποστηριζόμενο τόσο από ιδιόκτητη όσο και από τρίτων ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω τη δομή κόστους της. Η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μείγμα της METLEN αναμένεται να αποδώσει διαρθρωτικά χαμηλότερο και πιο σταθερό κόστος, μειώνοντας ουσιωδώς την έκθεση στη μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας. Παράλληλα, το εργοστάσιο αλουμινίου μπορεί να λειτουργεί ως «εικονική μπαταρία», αξιοποιώντας περιόδους χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά.

Αυτά τα λειτουργικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα τοποθετούν τη METLEN μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως, παρά το σταθερά υψηλό ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη και τις συναφείς προκλήσεις παραγωγής. Η ανάγκη για μεγαλύτερη καθετοποίηση στην αγορά αλουμινίου θεωρείται πλέον επιτακτική, όχι μόνο για ακόμη αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους, αλλά και για την απρόσκοπτη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω της διασφάλισης της προμήθειας βωξίτη, της βασικής πρώτης ύλης για την αλουμίνα, η οποία με τη σειρά της αποτελεί το κύριο κόστος εισροής για το αλουμίνιο.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των Υποδομών και Παραχωρήσεων, όπως είχε γίνει γνωστό και στο CMD τον Απρίλιο του 2025, τα EBITDA διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €100 εκατ. έναντι €50 εκατ. το 2024. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης προσεγγίζει τα €2 δισ.

Για το 2026, ο Τομέας αναμένεται να διατηρήσειτη δυναμική ανάπτυξής του, με στόχο EBITDA ύψους €140–150 εκατ., υποστηριζόμενο από τη συνεχιζόμενη επέκταση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την υλοποίηση νέων έργων υποδομών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα δομικά υλικά λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Οι τάσεις της αγοράς στηρίζονται από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών και αστική ανάπλαση, το σημαντικό pipeline έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων,την αυξανόμενη ζήτηση για τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις — ιδίως σε περιοχές υψηλής τουριστικής δραστηριότητας — την υιοθέτηση σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και πρακτικών βιωσιμότητας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους καιτης διαχείρισης έργων, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, αλλά και για τα έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και προσβλέπει να ενισχύει συνεχώς . Τον Φεβρουάριο 2026 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, αποφασίστηκε να συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικός Υπεργολάβος Μελέτης–Κατασκευής του Έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο».

Προοπτικές για το 2026

Η METLEN αναμένεται να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν κατά το CMD τον Απρίλιο του 2025. Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα,τις προοπτικές,τις επιχειρηματικές εξελίξεις καιτη στρατηγική της Εταιρείας θα παρουσιαστεί από τη Διοίκηση της METLEN κατά την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 9/4/2026, στις 11:00 π.μ. (ώρα Eλλάδος).