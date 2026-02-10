Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων

Κοινοβουλευτική παρέμβαση πραγματοποίησε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, αναδεικνύοντας ότι «ο εμπαιγμός της ΔΕΗ προς τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει τέλος, καθώς μέσα σε τέσσερα χρόνια η υπόσχεση για ενεργό ανταποδοτική συμμετοχή των κατοίκων στις επενδύσεις της, έγινε κατά 50 φορές μικρότερη! ».

Συγκεκριμένα, με Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζητά απαντήσεις και ενέργειες για την «πλήρη αναντιστοιχία όσων υποσχέθηκε η ΔΕΗ, τάζοντας στους κατοίκους συμμετοχή 50 εκατ. ευρώ (5% της επένδυσης 1 δις) στο φ/β πάρκο των 2 GW που έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη, με όσα πράττει για την έκδοση ομολογιακού δανείου 5 εκατ. διάρκειας 5 ετών».

Ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών διεκδικεί «να γίνει πράξη η επίσημη δέσμευση της ΔΕΗ για μετοχοποίηση του 5% των φ/β έργων Δυτ. Μακεδονίας προς όφελος των κατοίκων», καθώς και «να συγκλίνει επιτέλους η Χώρα προς τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., αναβαθμίζοντας το ρόλο των κατοίκων σε πρωταγωνιστές της Ενεργειακής Δημοκρατίας, όπως τόσα χρόνια προτείνει το ΠΑΣΟΚ».

Προς:

– Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Ο εμπαιγμός της ΔΕΗ προς τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει τέλος, καθώς μέσα σε τέσσερα χρόνια η υπόσχεση για ενεργό ανταποδοτική συμμετοχή των κατοίκων στις επενδύσεις της, έγινε κατά 50 φορές μικρότερη! Συγκεκριμένα, σε πλήρη αναντιστοιχία βρίσκονται όσα υποσχέθηκε η ΔΕΗ, τάζοντας στους κατοίκους συμμετοχή 50 εκατ. ευρώ (5% της επένδυσης 1 δις) στο φ/β πάρκο των 2 GW που έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη, με όσα πράττει για την έκδοση ομολογιακού δανείου 5 εκατ. διάρκειας 5 ετών.

Αναλυτικότερα, τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι του νομού Κοζάνης μου περιγράφουν πως δέχονται τηλεφωνήματα από τράπεζα που τους ενημερώνει ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πρόκειται σύντομα να εκδώσει ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 5 εκατ., με ονομαστική αξία κάθε ομολογίας 100 ευρώ και ελάχιστο όριο συμμετοχής πέντε ομολογίες, με σταθερή απόδοση 8% για πέντε έτη.

Πρόκειται για τη συνέχεια όσων ανακοίνωσε ο κ. Στάσσης, χειροκροτούμενος από τον κ. Μητσοτάκη, στις 3.4.2025 στην Κοζάνη, όπου ο Πρόεδρος της ΔΕΗ είχε δηλώσει: « (…) Για τα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες θέλουμε τους κατοίκους να έχουν ένα μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο σε ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά προς τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών της Χώρας που επηρεάζονται οικονομικά, από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης δηλαδή. Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, σε έκδοση ομολόγου 5 εκατομμυρίων ευρώ, με εγγύηση κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τη ΔΕΗ. Η απόδοση θα είναι σταθερή της τάξης του 8% και με την ονομαστική αξία της κάθε ομολογίας να διαμορφώνεται ενδεικτικά σε 100 ευρώ, ώστε να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους της περιοχής. Το ομόλογο θα διατεθεί στους κατοίκους το γ’ τρίμηνο του 2025».

Στις 31 Μαΐου 2021 η ΔΕΗ είχε εκδώσει Δελτίο Τύπου με τίτλο «Η ΔΕΗ μετοχοποιεί το 5% των φωτοβολταϊκών έργων Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης προς όφελος των κατοίκων των λιγνιτικών περιοχών». Με αυτό ανακοινωνόταν ότι: «Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΗ σκοπεύει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 2,5 GW στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Εκτός από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν οι νέες επενδύσεις, οι κάτοικοι των περιοχών θα μπορούν να συνεπενδύσουν μαζί με τη ΔΕΗ σε ένα ποσοστό της τάξεως του 5% αυτών των πάρκων. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αναμένεται να εκδώσει χρηματοοικονομικό εργαλείο, στα μερίδια του οποίου θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς οι κάτοικοι των περιοχών της απολιγνιτοποίησης (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη). Με τον τρόπο αυτό οι κάτοικοι θα συμμετέχουν μαζί με τη ΔΕΗ στην επένδυση, απολαμβάνοντας τις αποδόσεις των έργων, που θα γίνουν στην περιοχή τους. Πρόθεση είναι τα μερίδια να εκδίδονται σταδιακά, με την ανάπτυξη των έργων και θα παρέχουν την ετήσια απόδοση με την ολοκλήρωσή τους, δίνοντας στους μεριδιούχους τη δυνατότητα να γίνονται συμμέτοχοι σε όλα τα υπό ανάπτυξη και κατασκευή έργα». Όπως αναγραφόταν, «ο Στάσσης δήλωσε: (…) Δίνουμε την ευκαιρία στους κατοίκους να αποκτήσουν μέρισμα από την προστιθέμενη ωφέλεια που θα δημιουργηθεί. (…) να γίνουν εταίροι-συμμέτοχοι σε νέες επιχειρηματικές μας δράσεις».

Δεδομένου ότι με στοιχειώδεις γνώσεις γενικών αρχών οικονομικών επιστημών ο καθένας γνωρίζει πως άλλο «μέτοχος» και άλλο «ομολογιούχος».

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ υποσχέθηκε στους κατοίκους συμμετοχή 50 εκατ. ευρώ (5% της επένδυσης 1 δις) στο φ/β πάρκο των 2 GW που έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη, και όχι ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. διάρκειας 5 ετών.

Δεδομένου ότι αυτές οι πρακτικές της ΔΕΗ βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που τοποθετεί τους πολίτες στο επίκεντρο της μετάβασης, μετατρέποντάς τους από παθητικούς πληρωτές λογαριασμών σε ενεργούς συμμέτοχους με άμεσο συμφέρον, ενώ έως το 2050 μέχρι 45% της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ θα μπορούσε να ανήκει σε πολίτες και το 83% των νοικοκυριών να συμμετέχει ενεργά στο ενεργειακό σύστημα.

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την καταστατική μειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εκλέχθηκε μεν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν όμως πρότασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. – ΕΕΣΥΠ, γνωστής ως Υπερταμείου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (βάσει του άρθρου 187 του ν. 4389/2016, ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του ν. 5131/2024 και ισχύει).

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ότι περιλαμβάνεται στους «εποπτευόμενους φορείς» του εν λόγω Υπουργείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πως αιτιολογείτε την ανωτέρω αναντιστοιχία υποσχέσεων και ενεργειών της ΔΕΗ προς τους Δυτικομακεδονες;

2) Γιατί η «μετοχοποίηση του 5% των φωτοβολταϊκών πάρκων της Δυτικής Μακεδονίας προς όφελος των κατοίκων» κατάντησε ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ;

3) Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να γίνει πράξη η επίσημη δέσμευση της ΔΕΗ το 2021 για «μετοχοποίηση του 5% των φωτοβολταϊκών πάρκων της Δυτικής Μακεδονίας προς όφελος των κατοίκων»;

4) Πότε επιτέλους η Χώρα μας θα συγκλίνει προς τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβαθμίζοντας το ρόλο των κατοίκων σε πρωταγωνιστές της Ενεργειακής Δημοκρατίας, όπως τόσα χρόνια προτείνουμε;