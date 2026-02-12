ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
Άννα Διανά
Πέμπτη, 12/02/2026 - 10:45

Η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των Ελλήνων, όμως η κοινωνική αποδοχή της δεν είναι δεδομένη. Παρά την υψηλή σημασία που αποδίδεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη δράση για το κλίμα, η θετική στάση απέναντι στην πορεία της μετάβασης παραμένει συγκρατημένη, αναδεικνύοντας ένα κενό εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις και τις πολιτικές ESG.

Αυτό προκύπτει από τα ελληνικά ευρήματα της διεθνούς έρευνας Impact Monitor 2025 της SEC Newgate, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 20 χώρες με περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες και στην Ελλάδα με δείγμα 1.054 πολιτών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση, η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό θετικής αποδοχής μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Μόλις το 40% των Ελλήνων δηλώνει θετικό απέναντι στη μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ το 27% εκφράζει αρνητική στάση. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται σημαντικά του παγκόσμιου μέσου όρου, όπου το 64% δηλώνει θετικό απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση. Στην ίδια χαμηλή κατηγορία βρίσκονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ολλανδία, που επίσης εμφανίζουν περιορισμένη θετική αποδοχή της μετάβασης. Στον αντίποδα, τις υψηλότερες επιδόσεις καταγράφουν ασιατικές και μεσανατολικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, όπου η στήριξη στην ενεργειακή μετάβαση είναι συντριπτικά υψηλότερη. Την ίδια στιγμή, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη ως προς την ταχύτητα υλοποίησης της μετάβασης. Το 42% εκτιμά ότι η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, το 25% θεωρεί ότι κινείται πολύ γρήγορα, ενώ το 33% κρίνει ότι η πορεία εξελίσσεται με αποδεκτό ρυθμό.

Παρά τον σκεπτικισμό που καταγράφεται ως προς την πορεία της ενεργειακής μετάβασης, η σημασία της για το μέλλον της χώρας αναγνωρίζεται ευρέως. Το 73% των Ελλήνων θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη μετάβαση σε καθαρές και Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, Ενώ το 72% κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντική τη λήψη αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η ενεργειακή και περιβαλλοντική στρατηγική συνδέεται άμεσα και με την εταιρική φήμη. Το 75% δηλώνει ότι θα έβλεπε πιο θετικά μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ το 71% θα είχε πιο θετική άποψη για μια εταιρεία που επιδεικνύει σαφή δέσμευση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις για τον ρυθμό ή τον τρόπο υλοποίησης της μετάβασης, η πράσινη ενέργεια και η κλιματική δράση αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα αξιολόγησης των επιχειρήσεων από την ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των Ελλήνων εκτιμά ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν κινούνται με την απαιτούμενη ένταση στο περιβαλλοντικό πεδίο. Το 53% θεωρεί ότι κάνουν πολύ λίγα στο να τοποθετούνται δημόσια για περιβαλλοντικά ζητήματα, το 52% ότι κάνουν πολύ λίγα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και το 51% ότι δεν επενδύουν επαρκώς στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Περίπου ένας στους τρεις εκτιμά ότι γίνεται «το σωστό επίπεδο» δράσης, ενώ οι υπόλοιποι δεν διατυπώνουν άποψη.

Η έρευνα αποτυπώνει, ωστόσο, και τα όρια αυτής της απαίτησης. Αν και η πλειονότητα δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προτεραιοποιούν τη μείωση των εκπομπών έναντι της κερδοφορίας (77%) και να τοποθετούνται δημόσια για περιβαλλοντικά ζητήματα ακόμη και αν αυτό τις φέρνει σε σύγκρουση με κυβερνήσεις (85%), η στάση διαφοροποιείται όταν το ζήτημα αγγίζει το κόστος για τους καταναλωτές ή τις αποδοχές των εργαζομένων. Το 53% δηλώνει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση μισθών και παροχών αντί της μείωσης εκπομπών, ενώ το 53% επιλέγει τη διατήρηση χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές έναντι της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η στήριξη στην πράσινη μετάβαση παραμένει ισχυρή σε επίπεδο αρχής, αλλά γίνεται πιο σύνθετη όταν εμπλέκονται ζητήματα οικονομικού κόστους και κοινωνικής αντοχής.

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 11 Φεβρουαρίου 2026

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα

Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO