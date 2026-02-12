Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ

Η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των Ελλήνων, όμως η κοινωνική αποδοχή της δεν είναι δεδομένη. Παρά την υψηλή σημασία που αποδίδεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη δράση για το κλίμα, η θετική στάση απέναντι στην πορεία της μετάβασης παραμένει συγκρατημένη, αναδεικνύοντας ένα κενό εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις και τις πολιτικές ESG.

Αυτό προκύπτει από τα ελληνικά ευρήματα της διεθνούς έρευνας Impact Monitor 2025 της SEC Newgate, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 20 χώρες με περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες και στην Ελλάδα με δείγμα 1.054 πολιτών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση, η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό θετικής αποδοχής μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Μόλις το 40% των Ελλήνων δηλώνει θετικό απέναντι στη μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ το 27% εκφράζει αρνητική στάση. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται σημαντικά του παγκόσμιου μέσου όρου, όπου το 64% δηλώνει θετικό απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση. Στην ίδια χαμηλή κατηγορία βρίσκονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ολλανδία, που επίσης εμφανίζουν περιορισμένη θετική αποδοχή της μετάβασης. Στον αντίποδα, τις υψηλότερες επιδόσεις καταγράφουν ασιατικές και μεσανατολικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, όπου η στήριξη στην ενεργειακή μετάβαση είναι συντριπτικά υψηλότερη. Την ίδια στιγμή, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη ως προς την ταχύτητα υλοποίησης της μετάβασης. Το 42% εκτιμά ότι η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, το 25% θεωρεί ότι κινείται πολύ γρήγορα, ενώ το 33% κρίνει ότι η πορεία εξελίσσεται με αποδεκτό ρυθμό.

Παρά τον σκεπτικισμό που καταγράφεται ως προς την πορεία της ενεργειακής μετάβασης, η σημασία της για το μέλλον της χώρας αναγνωρίζεται ευρέως. Το 73% των Ελλήνων θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη μετάβαση σε καθαρές και Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, Ενώ το 72% κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντική τη λήψη αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η ενεργειακή και περιβαλλοντική στρατηγική συνδέεται άμεσα και με την εταιρική φήμη. Το 75% δηλώνει ότι θα έβλεπε πιο θετικά μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ το 71% θα είχε πιο θετική άποψη για μια εταιρεία που επιδεικνύει σαφή δέσμευση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις για τον ρυθμό ή τον τρόπο υλοποίησης της μετάβασης, η πράσινη ενέργεια και η κλιματική δράση αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα αξιολόγησης των επιχειρήσεων από την ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των Ελλήνων εκτιμά ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν κινούνται με την απαιτούμενη ένταση στο περιβαλλοντικό πεδίο. Το 53% θεωρεί ότι κάνουν πολύ λίγα στο να τοποθετούνται δημόσια για περιβαλλοντικά ζητήματα, το 52% ότι κάνουν πολύ λίγα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και το 51% ότι δεν επενδύουν επαρκώς στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Περίπου ένας στους τρεις εκτιμά ότι γίνεται «το σωστό επίπεδο» δράσης, ενώ οι υπόλοιποι δεν διατυπώνουν άποψη.

Η έρευνα αποτυπώνει, ωστόσο, και τα όρια αυτής της απαίτησης. Αν και η πλειονότητα δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προτεραιοποιούν τη μείωση των εκπομπών έναντι της κερδοφορίας (77%) και να τοποθετούνται δημόσια για περιβαλλοντικά ζητήματα ακόμη και αν αυτό τις φέρνει σε σύγκρουση με κυβερνήσεις (85%), η στάση διαφοροποιείται όταν το ζήτημα αγγίζει το κόστος για τους καταναλωτές ή τις αποδοχές των εργαζομένων. Το 53% δηλώνει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση μισθών και παροχών αντί της μείωσης εκπομπών, ενώ το 53% επιλέγει τη διατήρηση χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές έναντι της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η στήριξη στην πράσινη μετάβαση παραμένει ισχυρή σε επίπεδο αρχής, αλλά γίνεται πιο σύνθετη όταν εμπλέκονται ζητήματα οικονομικού κόστους και κοινωνικής αντοχής.