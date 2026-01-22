ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
Άννα Διανά
Πέμπτη, 22/01/2026 - 08:06

Σε επανέλεγχο περίπου 15.000 περιπτώσεων ρευματοκλοπών με βεβαιωμένα πρόστιμα, που αφορούν οικιακές παροχές, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης της ΡΑΑΕΥ, η οποία δικαίωσε καταναλωτή και οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 120.000 ευρώ στον Διαχειριστή.

Σύμφωνα με κύκλους του ΔΕΔΔΗΕ, ο επανέλεγχος αφορά τις εισερχόμενες ενστάσεις και έχει δρομολογηθεί λόγω του μεγάλου όγκου των διαπιστωμένων περιπτώσεων εντός του 2025, ώστε να αποφευχθούν αστοχίες στον καταλογισμό προστίμων.

Παράλληλα προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες εκτός από τον αναλυτικό επανέλεγχο όλων των εισερχόμενων ενστάσεων έχει εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών. Σημειώνεται ότι οι 15.000 περιπτώσεις αφορούν οικιακές παροχές ενώ εφαρμόζεται πανελλαδική αναστολή αποκοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές (0, 1, 2 και 3). Καθορίστηκε επίσης ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπής και ενστάσεων, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ μόνο για το 2025 ο Διαχειριστής πραγματοποίησε περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025, αυξημένες κατά 48% σε σχέση με το 2024. Το κόστος των ρευματοκλοπών δε, υπολογίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ σε 450 εκατ. ευρώ. Ποσό το οποίο επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές, ενώ η ρευματοκλοπή αυξάνει κάθε λογαριασμό ρεύματος κατά μέσο όρο περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Επιπλέον, σύστησε ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Οι έλεγχοι αποδίδουν στην πλειονότητά τους μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για την περίοδο 2024–2025 η εξοικονόμηση εκτιμάται έως 200 εκατ. ευρώ, ποσό προερχόμενο τόσο από τη μόνιμη μείωση των απωλειών, όσο και από την αξιοποίηση των ποσών που προκύπτουν από τα πρόστιμα. Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα ρευματοκλοπών. Τα σχετικά ποσά κατευθύνονται, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, στους προβλεπόμενους ειδικούς λογαριασμούς και λειτουργούν υπέρ των συνεπών καταναλωτών, συμβάλλοντας στη μείωση του τελικού κόστους χρεώσεων.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία η παρατεταμένη οικονομική κρίση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με διαδοχικές κρίσεις (πανδημία COVID-19 και ενεργειακή κρίση), συνέβαλαν στην αύξηση του φαινομένου της ρευματοκλοπής από επίπεδα ~1,1% την περίοδο 2012–2013, σε άνω του 4% το 2019 φτάνοντας το 5,5% το 2023. Ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας, οι επιχειρησιακοί περιορισμοί επηρέασαν τον ρυθμό διενέργειας ελέγχων, ενώ η ενεργειακή κρίση ενίσχυσε τα κίνητρα για παράνομες πρακτικές.

Ως ρευματοκλοπή λογίζεται η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και με συνέπεια να μην τιμολογείται.

Οι επεμβάσεις που εντοπίζει ο ΔΕΔΔΗΕ σχετίζεται κυρίως με τα εξής:

▪ Επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. με ηλεκτρομαγνητικά μέσα) με αποτέλεσμα την υπο-καταγραφή

▪ Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας την μετρητική διάταξη

▪ Απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου, απουσία μετρητικής διάταξης

▪ Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί κατόπιν αίτησης οικειοθελούς διακοπής από τον τελευταίο χρήστη ή κατόπιν υποβολής δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή

Σημειώνεται ότι οι ρευματοκλοπές δεν αφορούν μόνο σε παρεμβάσεις στον μετρητή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, παρακάμψεις του μετρητή ή αυθαίρετες επανασυνδέσεις παροχών που έχουν διακοπεί.

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσα από τη τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Η ομάδα ελέγχου εξετάζει υποθέσεις καταλογισμών ρευματοκλοπών και, όπου απαιτείται, προχωρά σε συμπληρωτικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις τεχνικές παραμέτρους και αποσαφηνίζοντας ασυνήθιστες ενδείξεις, ενώ οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για κάθε εξέλιξη. Πάντως ο ΔΕΔΔΗΕ την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, προσφέροντας άμεση, στοχευμένη και εξειδικευμένη ενημέρωση για οποιαδήποτε απορία ή διαδικασία ελέγχου (τηλ 800 400 4000, e -mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ για την καλύτερη δυνατή θεσμική διαχείριση του ζητήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model 21 Ιανουαρίου 2026
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ 22 Ιανουαρίου 2026
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης

O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα

Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς

Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές