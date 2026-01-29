ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές

Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 12:26

Περισσότερες από 30.000 μόνο μέσα στο 2025

Στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, καταγγέλλοντας «μαζικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις για υποτιθέμενες ρευματοκλοπές».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις να έχουν δηλωθεί μόνο μέσα στο 2025, οι περισσότερες χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση, το ΙΝΚΑ κάνει λόγο για πρακτικές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό επιβολής προστίμων και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλογικές νομικές ενέργειες.

Όπως σημειώνεται από το ΙΝΚΑ «ενώ μέχρι τώρα στέλναμε στη ΡΑΕ όσες καταγγελίες λαμβάναμε, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας, αλλά κυριότερα με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με όλο το ιστορικό της δήθεν ρευματοκλοπής καθώς και πλήρη στοιχεία όπως διεύθυνση του ακινήτου Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παροχής και εάν είναι δυνατόν και την ηλικία καθώς και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου και θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία, και το κόστος της εγγραφής μαζί με τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου».

