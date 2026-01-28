Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών

Ο κ. Αρναούτογλου, κατάγγέλει πως «την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις παλεύουν να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ενέργειας, οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών, εξαιτίας της αδυναμίας – ή της απροθυμίας – της Κυβέρνησης να βάλει τάξη στο σύστημα».

Επιπλέον ο κ. Αρναούτογλου θέτει το ζήτημα της μετακύλισης του κόστους των ρευματοκλοπών στους συνεπείς πολίτες, επισημαίνοντας ότι «το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Και σημειώνει: «Δεν μπορεί η αδυναμία ελέγχου, η κακή διαχείριση και τα λάθη του συστήματος να φορτώνονται στους συνεπείς πολίτες. Η προστασία του καταναλωτή και η διαφάνεια στην αγορά ενέργειας δεν είναι προαιρετικές πολιτικές επιλογές, αλλά Ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Τέλος, με την ερώτησή του, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις Ελληνικές πρακτικές υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου και να εξετάσει την ανάγκη πρόσθετης εποπτείας, ώστε η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών να μην μετατρέπεται σε ακόμη μία άδικη επιβάρυνση για όσους ήδη δοκιμάζονται σκληρά οικονομικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Θέμα: Μετακύλιση του κόστους ρευματοκλοπών στους συνεπείς καταναλωτές και πρακτικές του Διαχειριστή Δικτύου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ρευματοκλοπές στην Ελλάδα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με το συνολικό κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το κόστος αυτό φαίνεται να μετακυλίεται εμμέσως στους συνεπείς καταναλωτές μέσω των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πολυάριθμες καταγγελίες πολιτών για αυθαίρετες ή ελλιπώς τεκμηριωμένες χρεώσεις ρευματοκλοπής από τον ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που οδήγησε σε δικαστικές προσφυγές, με αρκετές αποφάσεις να δικαιώνουν τους καταναλωτές. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΡΑΑΕΥ έχει επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον ΔΕΔΔΗΕ για παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών και καταχρηστικές πρακτικές κατά τον έλεγχο και την επιβολή χρεώσεων για ρευματοκλοπές.

Με δεδομένες τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για την προστασία των καταναλωτών, τη διαφάνεια στη λειτουργία των διαχειριστών δικτύων και τη δίκαιη κατανομή του κόστους στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς αξιολογεί τη μετακύλιση του κόστους ρευματοκλοπών στους συνεπείς καταναλωτές υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των καταναλωτών και τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας;

Θεωρεί συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο πρακτικές επιβολής χρεώσεων ρευματοκλοπής από διαχειριστές δικτύων, όταν αυτές δεν στηρίζονται σε πλήρως τεκμηριωμένους, διαφανείς και επαληθεύσιμους ελέγχους;

Προτίθεται να ζητήσει ενημέρωση από την Ελλάδα και να εξετάσει την ανάγκη πρόσθετων κατευθυντήριων γραμμών ή μέτρων εποπτείας, διασφαλίζοντας έτσι ότι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση των συνεπών καταναλωτών;