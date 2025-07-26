ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Έρχονται αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος - To νέο γαλάζιο

Έρχονται αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος - To νέο γαλάζιο
iEnergeia
Σάββατο, 26/07/2025 - 08:56

Ειδική μέριμνα δίνεται στους όρους που διέπουν τόσο τα κυμαινόμενα όσο και τα σταθερά τιμολόγια, με στόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και τη σαφέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών.

Οι πειραματισμοί στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζονται, με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης του νέου πλαισίου, μετά την ολοκλήρωση δύο κύκλων δημόσιας διαβούλευσης. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, καθώς η Αρχή καλείται να κλείσει μια σειρά εκκρεμοτήτων που αφορούν τόσο τα υφιστάμενα τιμολόγια όσο και την πιθανή εισαγωγή ενός νέου προϊόντος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προτάσεις που αφορούν τη δομή και την παρουσίαση των τιμολογίων, την εφαρμογή εκπτώσεων, τη διαμόρφωση των διαφημιστικών προγραμμάτων και τα μεικτά τιμολόγια, καθώς και τους όρους με τους οποίους οι προμηθευτές δύνανται να τροποποιούν τις συμβάσεις. Ειδική μέριμνα δίνεται στους όρους που διέπουν τόσο τα κυμαινόμενα όσο και τα σταθερά τιμολόγια, με στόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και τη σαφέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών.

Η ΡΑΑΕΥ έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό παρατηρήσεων από την πλευρά των συμμετεχόντων στην αγορά, οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις των μέτρων στην εμπορική τους πολιτική. Παρά τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν στον δεύτερο γύρο διαβούλευσης, η βασική φιλοσοφία των ρυθμίσεων παρέμεινε σταθερή, με την Αρχή να διατηρεί τον προσανατολισμό της υπέρ της προστασίας του καταναλωτή.

Η διαδικασία οριστικοποίησης του πλαισίου παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της ενδεχόμενης προσθήκης ενός νέου τιμολογιακού προϊόντος. Το νέο αυτό τιμολόγιο θα έρθει να καλύψει το κενό ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα τιμολόγια, διατηρώντας σταθερό μηνιαίο κόστος για την ενέργεια, χωρίς να βασίζεται στην τιμή ανά κιλοβατώρα ή σε δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς.

Το «γαλάζιο» τιμολόγιο, όπως το αποκαλούν οι εμπνευστές του, θα προβλέπει ένα προσυμφωνημένο ποσό χρέωσης κάθε μήνα, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης, και ενσωματώνει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης εφόσον ο πελάτης επιλέξει να λύσει τη σύμβαση νωρίτερα. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ενώ στο τέλος της περιόδου μπορεί να γίνεται εκκαθάριση, εφόσον η κατανάλωση υπερβεί την προβλεπόμενη.

Η σχετική πρόταση αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών, ώστε να συγκεντρωθούν τα σχόλια των εμπλεκόμενων φορέων. Ανάλογα με τις παρατηρήσεις, θα διαμορφωθεί και η τελική μορφή του νέου αυτού τιμολογίου, το οποίο φέρει χαρακτηριστικά που ήδη μελετώνται από προμηθευτές, ενόψει της παρουσίασης νέων προϊόντων στην αγορά.

