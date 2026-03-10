ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες

Τα σοβαρά προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, προκαλεί το σύστημα τηλεμέτρησης στο αγροτικό ρεύμα, φέρνουν στη Βουλή 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του βουλευτή Λάρισας, Βασίλη Κόκκαλη και ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των «έξυπνων μετρητών» από τον ΔΕΔΔΗΕ, που έχει στόχο την ακριβή τιμολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσλειτουργίες στις αγροτικές παροχές. Όπως αναφέρουν, σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα αδυνατούν να καταγράψουν τις υποχρεωτικές μετρήσεις κατανάλωσης ανά 15 λεπτά, είτε για μεμονωμένες ώρες είτε ακόμη και για ολόκληρες ημέρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα για ορθή τιμολόγηση.

Σύμφωνα με τους βουλευτές, επειδή η κατανάλωση αγροτικού ρεύματος χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε τεχνητά διογκωμένους λογαριασμούς. Όταν δεν υπάρχουν μετρητικά στοιχεία, οι χρεώσεις βασίζονται σε δεδομένα προηγούμενων περιόδων υψηλής κατανάλωσης, τα οποία – όπως τονίζει – δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με υπέρογκες και, κατά τον ίδιο, πλασματικές χρεώσεις.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι η κατάσταση οδηγεί αρκετούς παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία, καθώς αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες πρακτικές τιμολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν καταγραφεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε αγροτικές παροχές, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Σημειώνεται δε ότι οι αγρότες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων και επιβαρύνονται επιπλέον με χρεώσεις και προσαυξήσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά σε ελλείψεις του συστήματος τηλεμέτρησης. Παράλληλα τονίζεται ότι η έλλειψη έγκαιρων μετρήσεων οδηγεί σε μεταγενέστερη συσσώρευση κατανάλωσης, δημιουργώντας στρεβλή εικόνα για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να ενημερώσει πόσες αγροτικές παροχές έχουν τιμολογηθεί με καθυστέρηση ή με ελλιπή δεδομένα από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα. Παράλληλα καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν ώστε να σταματήσει η έκδοση διογκωμένων ή αναδρομικών λογαριασμών και να μην επιβάλλονται προσαυξήσεις ή τόκοι σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία τηλεμέτρησης.

Τέλος, ζητούν να ληφθούν μέτρα για την επανασύνδεση αγροτικών παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που διακόπηκαν λόγω, όπως αναφέρει, πλασματικών δεδομένων κατανάλωσης, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δικαιούχοι αγρότες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η τηλεμέτρηση (έξυπνοι μετρητές) που εφαρμόζεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακριβής τιμολόγηση του ρεύματος, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους αγρότες, εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων από τις 15λεπτες μετρήσεις στο αγροτικό ρεύμα. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα αδυνατούν να λαμβάνουν τις υποχρεωτικές τακτικές λήψεις δεδομένων κατανάλωσης ανά 15λεπτο, για μεμονωμένες ώρες ή ακόμη και ημέρες με αποτέλεσμα την αδυναμία ορθής τιμολόγησης της κατανάλωσης αγροτικού ρεύματος λόγω απουσίας μετρητικών στοιχείων.

Δεδομένου ότι στις αγροτικές παροχές η υψηλή κατανάλωση παρουσιάζει εποχικότητα, οι χρονικές αυτές αστοχίες στη μέτρηση οδηγούν σε τεχνητά διογκωμένες χρεώσεις καθώς η τιμολόγηση καθίσταται αδύνατη και εκδίδονται λογαριασμοί βασισμένοι σε δεδομένα προηγούμενων περιόδων υψηλής κατανάλωσης, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση. Ως εκ τούτου πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις υπέρογκες πλασματικές χρεώσεις αλλά και τη διακοπή της αγροτικής τους ηλεκτροδότησης εξαιτίας της αδυναμίας εξόφλησης των αυθαίρετων χρεώσεων.

Επειδή η Πολιτεία αδυνατεί να παράσχει αξιόπιστα δεδομένα κατανάλωσης και συνεχίζει να εκδίδει λογαριασμούς χωρίς να διασφαλίζεται η αξιόπιστη μέτρηση και η διαφανής τιμολόγηση στη χρήση του αγροτικού ρεύματος,

Επειδή η έλλειψη έγκαιρων μετρήσεων προκαλεί τεχνητή διόγκωση της κατανάλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική χρήση,

Επειδή οι αγρότες είναι ήδη αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και επιβαρύνονται με αυθαίρετες χρεώσεις και προσαυξήσεις που τους οδηγούν σε απώλεια ρυθμίσεων χωρίς δική τους υπαιτιότητα,

Επειδή βάση των πλασματικών δεδομένων έχουν πραγματοποιηθεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλο αριθμό παροχών αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργώντας αναίτια πληθώρα προβλημάτων στους κατόχους τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Πόσες αγροτικές παροχές έχουν τιμολογηθεί με καθυστέρηση ή με ελλιπή δεδομένα από 01.01.2025 μέχρι σήμερα; Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να σταματήσει η έκδοση διογκωμένων ή αναδρομικών λογαριασμών σε βάρος των αγροτών και να μην επιβληθούν προσαυξήσεις ή τόκοι σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας τιμολόγησης λόγω ελλιπών δεδομένων τηλεμέτρησης; Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την επανασύνδεση των αγροτικών παροχών των οποίων η ηλεκτροδότηση διακόπηκε λόγω πλασματικών δεδομένων, χωρίς όμως να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δικαιούχοι αγρότες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κόκκαλης Βασίλειος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ειρήνη

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ψυχογιός Γεώργιος