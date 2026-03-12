Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε από την κατανόηση των θεμάτων (που τέθηκαν από το Συνδικάτο) και την πρόθεση να εξεταστούν και να τύχουν της ανάλογης διαχείρισης , αποτελεί το καταστάλαγμα της συνάντησης που είχε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αλέξανδρο Βαρβέρη , με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, έπειτα από τη συνδρομή του Βουλευτή Ν.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Κατά κύριο λόγο η ενημερωτική συνάντηση κινήθηκε γύρω από ζητήματα ασφάλισης και ασθενειών ενώ τέθηκε περισσότερο αναλυτικά και το μείζων θέμα των ΥΒΑΕ για το οποίο ο κ. Διοικητής εξέφρασε την στήριξη και σύμφωνη άποψή του στην προσπάθεια του σωματείου για επίλυση, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος.

Έχοντας τα θετικά ερεθίσματα από την συνάντηση με τον Διοικητή, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θα συνεχίσει -όπως εξάλλου κάνει μέχρι τώρα- κάθε προσπάθεια που μπορεί να πετύχει θετικά πράγματα για τους εργαζόμενους.