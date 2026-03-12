Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Κατά κύριο λόγο η ενημερωτική συνάντηση κινήθηκε γύρω από ζητήματα ασφάλισης και ασθενειών ενώ τέθηκε περισσότερο αναλυτικά και το μείζων θέμα των ΥΒΑΕ για το οποίο ο κ. Διοικητής εξέφρασε την στήριξη και σύμφωνη άποψή του στην προσπάθεια του σωματείου για επίλυση, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος.
Έχοντας τα θετικά ερεθίσματα από την συνάντηση με τον Διοικητή, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θα συνεχίσει -όπως εξάλλου κάνει μέχρι τώρα- κάθε προσπάθεια που μπορεί να πετύχει θετικά πράγματα για τους εργαζόμενους.