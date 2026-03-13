ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία

Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
Άννα Διανά
Παρασκευή, 13/03/2026 - 08:06

Στο +6,1% κινείται το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στο πρώτο δίμηνο του 2026, με τη συνολική αγορά FMCG να καταγράφει αύξηση πωλήσεων 4,9%.

Παρά τη θετική πορεία των πωλήσεων και τους θετικούς όγκους, η έντονη μεταβλητότητα της αγοράς και οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις περιορίζουν την ορατότητα για την πορεία της χρονιάς. Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε και στις τοποθετήσεις στελεχών του κλάδου στη γενική συνέλευση του ECR Hellas. Από την πλευρά των λιανεμπόρων, ο διευθύνων σύμβουλος της Δ. Μασούτης και πρόεδρος του ECR Hellas, Θοδωρής Γεροστεργιούδης, επισήμανε ότι ο κλάδος λειτουργεί σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, καθώς οι εξελίξεις σε πληθωρισμό και επιτόκια παραμένουν απρόβλεπτες, ενώ και η εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δημιουργεί πρόσθετους προβληματισμούς για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της NielsenIQ, που παρουσίασε ο Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader για το Mediterranean cluster της εταιρείας, η εικόνα για το 2026 παραμένει ακόμη περιορισμένη, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν μόνο τους δύο πρώτους μήνες της χρονιάς. Τα δεδομένα έως την 1η Μαρτίου δείχνουν ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο κινείται ανοδικά, με το year-to-date ποσοστό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 6,1%. Ωστόσο, η πορεία της αγοράς εμφανίζει έντονες εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Όπως επισημάνθηκε στην παρουσίαση, οι πρώτες εβδομάδες του έτους επηρεάζονται έντονα από εποχικούς παράγοντες, γι’ αυτό και οι περίπου 100 πρώτες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για να φανεί αν η αγορά θα διατηρήσει τη δυναμική της.

Παρά την ανάπτυξη της αγοράς, η καταναλωτική ψυχολογία παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 52% των καταναλωτών δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πριν έναντι 32% παγκοσμίως, Το 63% αναφέρει ότι διαθέτει εισόδημα μόνο για τις βασικές ανάγκες ενώ μόλις το 3% αναφέρει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα. Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τη σωρευτική επιβάρυνση των τιμών, καθώς η μέση πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2025 φτάνει το 48,8%.

Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, Το μεγαλύτερο σοκ που υπέστη ο κλάδος το 2020 και τα επόμενα χρόνια ήταν ο πληθωρισμός. «Παρότι περάσαμε ένα σχετικά μεγάλο διάστημα αποπληθωρισμού, επομένως οι τιμές κινούνταν σε αρνητικά επίπεδα εξέλιξης, είδαμε το 2022 ότι υπήρξε μία σημαντική αύξηση, ένα σοκ πληθωρισμού. Και όλοι ελπίζαμε ότι αυτό θα αφορούσε μόνο το 2022 και ότι σιγά-σιγά θα γινόταν μία εξομάλυνση, η οποία θα έφτανε το 2025 στα επίπεδα του 2,6%» σημείωσε.

Σημαντική πίεση συνεχίζει να ασκεί και το ενεργειακό κόστος. Όπως είπε χαρακτηριστικά «αν το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο — και είναι αρκετά επίκαιρο σήμερα — μπορούμε να δούμε την ενέργεια με τον ίδιο τρόπο που είδαμε πριν τον πληθωρισμό. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, θα δούμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί, έχει ανέβει 120 μονάδες σε σχέση με το 2006.

Και αυτό το κόστος ενέργειας, πέρα από το ότι επηρεάζει τον κλάδο μας, επηρεάζει πάρα πολύ και τον καταναλωτή.» Με βάση τα σχετικά στοιχεία, ο δείκτης ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας έχει αυξηθεί περίπου κατά 120 μονάδες σε σχέση με το 2006. Πάντως το 2025 το συνολικό καλάθι των κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Η συγκέντρωση της αγοράς παραμένει υψηλή. Οι τρεις μεγαλύτεροι λιανέμποροι συγκεντρώνουν περίπου το 64% της συνολικής αξίας πωλήσεων, ενώ οι αμέσως επόμενοι τέσσερις παίκτες καλύπτουν περίπου το 24%. Το υπόλοιπο 12,4% μοιράζεται σε μικρότερες αλυσίδες και τοπικούς παίκτες, γεγονός που δείχνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα της αγοράς ελέγχονται από τους τρεις μεγαλύτερους retailers. Συνολικά οι επτά μεγαλύτερες αλυσίδες συγκεντρώνουν το 87,6% της αγοράς, αφήνοντας περιορισμένο χώρο για τους υπόλοιπους παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου. Αλλωστε με βάση τα ίδια στοιχεία οι τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες κατέγραψαν και τις υψηλότερες επιδόσεις ανάπτυξης, με αύξηση πωλήσεων άνω του 8%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ 13 Μαρτίου 2026
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 13 Μαρτίου 2026
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές

Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου

Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ