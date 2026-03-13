Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
12/03/2026 - 13:00

Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη

Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 12:56

Ιστορική στιγμή αλλά και σημαντική εθνική διάκριση για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), κ. Διονυσίου Γκούτη, στην ηγεσία της EuroGeoSurveys (EGS), του ευρωπαϊκού οργανισμού που συντονίζει τις εθνικές γεωλογικές υπηρεσίες και ινστιτούτα της Ευρώπης.

Ο κ. Γκούτης, κατά τη διάρκεια της 60ής Γενικής Συνάντησης (General Meeting) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γεωλογικών Υπηρεσιών – EuroGeoSurveys (EGS), εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου για το 2026, θέση η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού, οδηγεί στην ανάληψη της Προεδρίας το 2027.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η Ελλάδα αναλαμβάνει την ηγεσία του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού των εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών και ινστιτούτων, σε μια πανηγυρική εκλογή που αποτελεί σημαντική στιγμή για τις γεωεπιστήμες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσιος Γκούτης δήλωσε σχετικά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους επικεφαλής των εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο EuroGeoSurveys για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου.

Η ανάδειξη της Ελλάδας στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γεωλογικών Υπηρεσιών – EuroGeoSurveys (EGS) ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους φυσικούς πόρους, την πράσινη μετάβαση και τη γεωλογική ασφάλεια.

Στο σημερινό μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο ρόλος του EuroGeoSurveys είναι πιο κρίσιμος από ποτέ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στην ηγεσία του οργανισμού ενισχύει τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, αναδεικνύει τη συμβολή της στην επιστημονική τεκμηρίωση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τους φυσικούς πόρους, την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιώντας τον σημαντικό γεωλογικό πλούτο της χώρας και το έργο της ελληνικής γεωεπιστημονικής κοινότητας».

