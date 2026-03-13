Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη

Ιστορική στιγμή αλλά και σημαντική εθνική διάκριση για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), κ. Διονυσίου Γκούτη, στην ηγεσία της EuroGeoSurveys (EGS), του ευρωπαϊκού οργανισμού που συντονίζει τις εθνικές γεωλογικές υπηρεσίες και ινστιτούτα της Ευρώπης.

Ο κ. Γκούτης, κατά τη διάρκεια της 60ής Γενικής Συνάντησης (General Meeting) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γεωλογικών Υπηρεσιών – EuroGeoSurveys (EGS), εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου για το 2026, θέση η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού, οδηγεί στην ανάληψη της Προεδρίας το 2027.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η Ελλάδα αναλαμβάνει την ηγεσία του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού των εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών και ινστιτούτων, σε μια πανηγυρική εκλογή που αποτελεί σημαντική στιγμή για τις γεωεπιστήμες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσιος Γκούτης δήλωσε σχετικά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους επικεφαλής των εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο EuroGeoSurveys για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου.

Η ανάδειξη της Ελλάδας στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γεωλογικών Υπηρεσιών – EuroGeoSurveys (EGS) ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους φυσικούς πόρους, την πράσινη μετάβαση και τη γεωλογική ασφάλεια.

Στο σημερινό μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο ρόλος του EuroGeoSurveys είναι πιο κρίσιμος από ποτέ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στην ηγεσία του οργανισμού ενισχύει τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, αναδεικνύει τη συμβολή της στην επιστημονική τεκμηρίωση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τους φυσικούς πόρους, την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιώντας τον σημαντικό γεωλογικό πλούτο της χώρας και το έργο της ελληνικής γεωεπιστημονικής κοινότητας».