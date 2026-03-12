ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν

WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
Newsroom
Πέμπτη, 12/03/2026 - 14:55

Σημεία από την τοποθέτηση του WWF στην ακρόαση φορέων στη Βουλή

Η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες είναι μία ζωτικής σημασίας επιταγή. Όχι μόνο επειδή είναι περιβαλλοντικά απαραίτητη, αλλά και για την επίτευξη γεωπολιτικής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η κρίση των απανωτών συγκρούσεων της τελευταίας πενταετίας στην ευρύτερη περιοχή μας, των πολιτικών και γεωπολιτικών αναταραχών, της ενεργειακής ανασφάλειας λόγω των σκαμπανεβασμάτων στις διεθνείς πετρελαϊκές αγορές είναι πλέον περίτρανη απόδειξη γι' αυτό.

Οι συμβάσεις παραχώρησης σε πετρελαϊκές εταιρείες του 20% της θαλάσσιας έκτασης της Ελλάδας, είναι μια βαθιά ανησυχητική και προβληματική κατάσταση που βυθίζει τη χώρα σε μακρόχρονη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, τα οποία σε καιρό συνεχώς επιδεινούμενης κλιματικής κρίσης θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν.

Οι θάλασσες του Ιονίου και της Κρήτης χαρακτηρίζονται από καθαρά νερά και εξαιρετικής σημασίας θαλάσσια οικοσυστήματα, τα οποία έχουν επιβιώσει ακριβώς λόγω της απουσίας ρυπογόνων δραστηριοτήτων, όπως οι εξορύξεις υδρογονανθράκων.

WWF_Map_Oil_and_Gas.jpg

Στην τοποθέτησή τους κατά την προχθεσινή ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, οι εκπρόσωποι του WWF Ελλάς επισήμαναν τα παρακάτω σημεία για τις συμβάσεις με πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες κυρώνονται με νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο προβληματισμός του WWF Ελλάς για τις συμβάσεις αυτές είχε επισημανθεί και σε σχετικό σημείωμα που είχε αποσταλεί στα μέλη της Βουλής των Ελλήνων την περασμένη βδομάδα. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

  • Ασήμαντα οικονομικά έσοδα: Αντίθετα με όσα ακούγονται για δήθεν σημαντικά οικονομικά οφέλη, οι συμβάσεις εγγυώνται ισχνά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, το αφήγημα για έσοδα και από τις επόμενες φάσεις είναι απολύτως έωλο, καθώς τα μόνα βέβαια έσοδα είναι όσα συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την πρώτη φάση των ερευνών. Με την υπογραφή των συμβάσεων το κράτος θα λάβει ένα πενιχρό συνολικό ποσό της τάξης των 3.500.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό γίνεται πρακτικά για ένα ποσό μικρότερο από την αξία ενός διαμερίσματος σε μία ακριβή γειτονιά της Αθήνας. Παράλληλα, τα μισθώματα, όπως και οι φόροι (μεταξύ άλλων ο προβλεπόμενος περιφερειακός φόρος 5%) είναι εξαρτημένοι από την εμφάνιση κερδοφορίας (φορολογητέου εισοδήματος) των τοπικής εμβέλειας θυγατρικών των πετρελαϊκών εταιρειών. Για σύγκριση, οι ΑΠΕ ορθά αποδίδουν άμεσα το «ειδικό τέλος» στους ΟΤΑ από την παραγωγή ενέργειας (ανά μεγαβατώρα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας), ενώ οι πετρελαϊκές μόνο εάν δηλώσουν κέρδη. Αυτό αποτελεί μια σαφώς ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. Πίνακας με τα προβλεπόμενα από όλες τις συμβάσεις έσοδα παρατίθεται στο προαναφερθέν ενημερωτικό σημείωμα που εστάλη στους βουλευτές (4/3/2026).
  • Πετρέλαιο, όχι αέριο και σίγουρα όχι ιδιοκτησία της χώρας: Ακούγεται συχνά ότι οι συμβάσεις θα διασφαλίσουν την τροφοδοσία της χώρας με ορυκτό αέριο που προωθείται σαν δήθεν το «μεταβατικό καύσιμο» για την κλιματική αλλαγή. Αυτό δεν ευσταθεί. Αντιθέτως, οι συμβάσεις ευνοούν την εξόρυξη αργού πετρελαίου. Η εξόρυξη αερίου εξαρτάται αποκλειστικά από τη μισθώτρια εταιρεία (άρθ. 2.3.(β) (i)). Τυχόν εξόρυξη αερίου ρητά αναφέρεται στις συμβάσεις ότι απαιτεί την ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών, οι οποίες θα μειώσουν την κερδοφορία των πετρελαϊκών εταιρειών και, κατά συνέπεια, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, καθώς η καταβολή μισθωμάτων είναι εξαρτημένη από την κερδοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι παραχθέντες υδρογονάνθρακες αποτελούν ιδιοκτησία των συμμισθωτών και θα τους διαθέσουν όπως οι ίδιοι νομίζουν (αρθ. 13.6).
  • Χαμηλότατες διασφαλίσεις περιβαλλοντικής προστασίας: Σε όλα τα σχετικά άρθρα, οι συμβάσεις χαρακτηρίζονται από απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο διασφαλίσεων περιβαλλοντικής προστασίας. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι διενεργήθηκε η προβλεπόμενη από το δίκαιο της Ε.Ε. στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε περιοχή παραχώρησης, με εξαίρεση τη Νότια Πελοπόννησο. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν έχει εξετάσει τις σοβαρές επιπτώσεις που αναμένονται στο Ιόνιο και στη θάλασσα της Κρήτης και ότι οι πολίτες στις περιοχές Νότια Κρήτη 1 και 2 και Α2 δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία (σχετικό ερώτημα έχει ήδη σταλεί στις αρμόδιες αρχές). Εξίσου προβληματικό είναι το θέμα της αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών. Το πόσο θα αποκατασταθούν οι ζημιές εξαρτάται από μια αρχική έκθεση για την κατάσταση της περιοχής, την οποία όμως συντάσσει αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία εξόρυξης και η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εγκρίνει με γρήγορη και αδιαφανή διαδικασία, χωρίς τη συμμετοχή του κοινού ή ειδικών (άρθρο 12.14).
  • Έλεγχοι κατόπιν ειδοποίησης: Στο άρθρο 19.13, οι συμβάσεις απεμπολούν τη δυνατότητα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών να διενεργούν έγκαιρες και αποτελεσματικές επιθεωρήσεις, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων έγγραφη ειδοποίηση της μισθώτριας εταιρείας. Συνεπώς, οι ελεγκτές υποχρεώνονται να ειδοποιούν εκ των προτέρων τους ελεγχόμενους για το πότε θα πάνε να τους ελέγξουν.
  • Κίνδυνοι και ατυχήματα: Η εξόρυξη πετρελαίου και αερίου είναι μια από τις πιο επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες για τη φύση και τους ανθρώπους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για μακρινές ηπείρους, αλλά είναι πραγματικότητα και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, στο σημείωμα προς τους βουλευτές αναφέρονται σημαντικά ατυχήματα των τελευταίων χρόνων. Από μελέτη όλων των σχετικών με την ασφάλεια των υπεράκτιων εξορύξεων δεδομένων της ΕΕ, παραθέσαμε προς τους βουλευτές πίνακα με τα ατυχήματα (συμβάντα) στην Ευρώπη, κατά την τελευταία δεκαετία.

Όπως δηλώνει ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας: «Σε έναν κόσμο που βιώνει ήδη, με επώδυνο τρόπο, τις συνέπειες της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, το Ελληνικό κοινοβούλιο κυρώνει νέες συμβάσεις και δεσμεύει τη χώρα σε ένα αβέβαιο και ασταθές μέλλον. Παράλληλα, αγνοεί εντελώς τις συνέπειες για το κλίμα, τις θάλασσες μας, την οικονομία μας. Ιστορικό λάθος».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα 12 Μαρτίου 2026
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας 12 Μαρτίου 2026
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού

«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου

Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα

Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας