Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
Artem Beliaikin on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 06:50

Όλο και περισσότεροι καταφεύγουν σε διαδικτυακά φόρουμ ψάχνοντας απαντήσεις για τους εξωφρενικούς λογαριασμούς ρεύματος που καλούνται να πληρώσουν.

Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατομμύρια Αμερικανούς να λαμβάνουν υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος από ποτέ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν δει έκπληκτοι τετραψήφια ποσά και έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους και να ζητήσουν συμβουλές.

Σε ανάρτηση στο Reddit, στην κοινότητα r/AskElectricians, ένας ενοικιαστής ανέφερε ότι λαμβάνει «εξωφρενικούς» λογαριασμούς, ύψους 700 έως 1.000 δολαρίων τον μήνα, και αναρωτήθηκε γιατί πληρώνει τόσο περισσότερα από άλλα σπίτια στην ίδια περιοχή με αντίστοιχα τετραγωνικά - όπου οι λογαριασμοί δεν ξεπερνούν τα... 300 δολάρια.

Ο χρήστης του Reddit επισήμανε ότι το σπίτι του διαθέτει παλαιές ηλεκτρικές συσκευές και διερωτήθηκε αν θα έπρεπε να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη την αντικατάστασή τους.

Οι απαντήσεις που έλαβε του «άνοιξαν τα μάτια». Κάποιοι, που είχαν παρόμοια εμπειρία, ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόβλημα οφειλόταν σε λανθασμένη σύνδεση του μετρητή.

Ενδεικτικά, χρήστης του απάντησε πως ο δικός του μετρητής κατέγραφε κατανάλωση και από γειτονικό διαμέρισμα - και μάλιστα την κατανάλωση κλιματιστικού που λειτουργούσε αδιάκοπα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατάφερε να του επιστραφούν εννέα μήνες πληρωμών μετά τον έλεγχο.

Άλλοι χρήστες του πρότειναν να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητο μετρητή ή να κάνει το εξής πείραμα: να κλείσει την παροχή ρεύματος στο σπίτι για να διαπιστωθεί αν ο μετρητής συνεχίζει να καταγράφει χρήση.

Τους τελευταίους μήνες στην Αμερική η δημόσια συζήτηση γύρω από τους υψηλούς λογαριασμούς βοηθά πολλούς να κατανοήσουν πιθανές αιτίες και να αναζητήσουν λύσεις. Παράλληλα, ορισμένοι στρέφονται σε εναλλακτικές επιλογές, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου να μειώσουν τη μακροπρόθεσμη επιβάρυνση.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών ενέργειας, η διερεύνηση των αιτιών πίσω από έναν υπέρογκο λογαριασμό και η υιοθέτηση πιο αποδοτικών ή ανανεώσιμων λύσεων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για τον έλεγχο των εξόδων και τη μείωση της εξάρτησης από το παραδοσιακό ενεργειακό δίκτυο.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 06:50

