ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 12/03/2026 - 11:03

Είναι να απορεί κανείς με την εμμονική προσκόλληση αυτής της κυβέρνησης σε συνταγές που όχι μόνο έχουν λήξει, αλλά έχουν προκαλέσει στο παρελθόν τροφική δηλητηρίαση στην οικονομία.

Με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την πλάτη γυρισμένη στην ωμή πραγματικότητα, το οικονομικό επιτελείο ανέσυρε από το συρτάρι το πολυφορεμένο «πλαφόν» στο περιθώριο κέρδους. Καύσιμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μπαίνουν ξανά στο κρεβάτι του Προκρούστη, με την κυβέρνηση να αυτοσυστήνεται ως προστάτης των αδυνάτων απέναντι στις «κακές» αγορές.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς, γιατί η ρητορική περί «πάταξης της αισχροκέρδειας» είναι καλή για τα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά δεν συγκρατεί την ακρίβεια, δεν ρίχνει τις τιμές.

Στα καύσιμα, το περιθώριο κέρδους πρατηριούχων και εταιρειών εμπορίας αντιπροσωπεύει ένα πενιχρό 10% της τελικής τιμής. Το υπόλοιπο 30% είναι των διυλιστηρίων και το γιγαντιαίο 60% είναι το μερίδιο του «συνέταιρου» που λέγεται κράτος. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ πυροδοτούν τις τιμές, με το δημόσιο ταμείο να θησαυρίζει όσο ακριβότερο γίνεται το προϊόν.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων (ΠΟΠΕΚ) δεν χαρίστηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά την ανακοίνωση του «πλαφόν», χαρακτήρισε τη στάση της πολιτείας προκλητική και ανήθικη. Και πώς να μην είναι; Όταν το κράτος εισπράττει σταθερά πάνω από 1 ευρώ για κάθε λίτρο που μπαίνει στο αυτοκίνητο, το να κουνάει το δάχτυλο στον βενζινοπώλη είναι τουλάχιστον υποκριτικό.

Η πράξη διαχρονικά έχει διδάξει πως το πλαφόν δεν ρίχνει τις τιμές. Αντίθετα, «τσιμεντώνει» το κέρδος στο ανώτατο επιτρεπτό όριο, εξαφανίζει τον ανταγωνισμό και, όπως είδαμε στην πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία ανοίγει διάπλατα την πόρτα στη νοθεία.

Όσον αφορά στον κλάδο των τροφίμων, το κλίμα είναι εξίσου εκρηκτικό. Μπορεί οι επίσημες ανακοινώσεις των βιομηχάνων να είναι διατυπωμένες με το γάντι, αλλά στα παρασκήνια η βιομηχανία «βράζει».

Αυτό που επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση και τα φιλικά προς αυτή μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιοποιηθεί, τελικά διέρρευσε. Οι βιομήχανοι πρότειναν να προβούν οικειοθελώς σε πάγωμα τιμών αντί για κρατικό παρεμβατισμό της επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. ΣΕΒ και ΣΕΒΤ δεσμεύτηκαν για μηδενικές ανατιμήσεις μέχρι τον Απρίλιο, αν η κυβέρνηση απέσυρε το μέτρο. Η κυβερνητική απάντηση ήταν κάθετα αρνητική, αφού προτιμά την επικοινωνία από την ουσία. Ξέρει, αλλά δεν την ενδιαφέρει πως η συμπίεση των τιμών των μόλις 61 επιλεγμένων προϊόντων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ανατιμήσεις στα υπόλοιπα χιλιάδες είδη που έμειναν εκτός λίστας. Πάνω απ΄ όλα η επικοινωνία.

Είναι σαφές πως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα «πυροσβεστικό» πυροτέχνημα χωρίς δημοσιονομικό κόστος για το κράτος. Όπως επισημαίνουν και οι εκπρόσωποι της αγοράς πρόκειται για μέτρο «εφησυχασμού και όχι ανακούφισης». Η πραγματική λύση θα ήταν η μείωση των έμμεσων φόρων, η ελάφρυνση των διάφορων τελών και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αντ' αυτού, η κυβέρνηση επιλέγει τον εύκολο δρόμο των οριζόντιων παρεμβάσεων.

Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να χτυπήσει την ακρίβεια, θα ξεκινούσε από το δικό της «πλαφόν» στους φόρους. Όσο αρνείται να πειράξει τα σίγουρα έσοδα από τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης , αποδεικνύει ότι η «κοινωνική ευαισθησία» που ευαγγελίζεται σταματά εκεί που αρχίζει η δική του υποχρέωση να μειώσει τους υπέρογκους φόρους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς 11 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος

ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου

Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων