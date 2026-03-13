Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης

Οι ειδικοί εξηγούν πως οι τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων κινούνται παράλληλα, καθώς το κόστος της ενέργειας επηρεάζει κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε η πλατφόρμα Global Petrol Prices, η οποία παρακολουθεί και δημοσιεύει τιμές λιανικής ενέργειας σε περίπου 150 χώρες, τουλάχιστον 85 από αυτές έχουν καταγράψει αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ορισμένες χώρες ανακοινώνουν αλλαγές στις τιμές μόνο στο τέλος κάθε μήνα, επομένως αναμένονται αυξήσεις και σε πολλές άλλες τον Απρίλιο.

Η Καμπότζη έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή της βενζίνης, σχεδόν 68%, με την τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων να ανεβαίνει από 1,11 δολάρια το λίτρο στις 23 Φεβρουαρίου σε 1,32 δολάρια στις 11 Μαρτίου. Ακολουθούν το Βιετνάμ με αύξηση 50%, η Νιγηρία με 35%, το Λάος με 33% και ο Καναδάς με 28%.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 15 χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι ασιατικές χώρες πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Η Ασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου.

Το στενό συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και αποτελεί τη μοναδική θαλάσσια δίοδο των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της περιοχής προς τον ανοιχτό ωκεανό.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες χώρες, καθώς εισάγουν από τον Κόλπο περίπου 95% και 70% του πετρελαίου τους αντίστοιχα.

Οι δύο χώρες της Ανατολικής Ασίας έχουν ήδη λάβει έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών τους: Στις 8 Μαρτίου, η Ιαπωνία έδωσε εντολή στις εγκαταστάσεις στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου να προετοιμαστούν για πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Την επόμενη ημέρα, η Νότια Κορέα επέβαλε για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια ανώτατο όριο τιμών στη βενζίνη και το ντίζελ.

Στη Νότια Ασία, ο αντίκτυπος του πολέμου είναι ακόμη πιο έντονος, επειδή χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές διαθέτουν πολύ μικρότερα αποθέματα ενέργειας.

Στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές διέταξε το άμεσο κλείσιμο όλων των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ στο Πακιστάν τα κυβερνητικά γραφεία θα λειτουργούν πλέον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, τα σχολεία έχουν κλείσει και εφαρμόζεται πολιτική εργασίας από το σπίτι κατά 50% για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.