ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 08:24

Σε μείωση του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 ευρώ/kWh από την ήδη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 0,13928 ευρώ/kWh τον προηγούμενο μήνα, προχώρησε η ΔΕΗ

Σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ακόμη ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς τον Μάρτιο του 2025 η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 ευρώ/kWh. Η μείωση των τιμών - τονίζει η ΔΕΗ - είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (το παλιό "νυχτερινό"), η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται και αυτή στα 0,1148 ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1067 ευρώ/kWh, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 ευρώ/kWh του Φεβρουαρίου, προσφέροντας ανταγωνιστική χρέωση σε πελάτες που επιλέγουν ευελιξία.

Τέλος στα σταθερά μπλε προϊόντα της, όπως επισημαίνει, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού. Τον Μάρτιο, το ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον όφελος σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, το ΔΕΗ myHome Plan συνεχίζει να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό, με προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Μάρτιο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 ευρώ/kWh και myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 ευρώ/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ.

Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1187 ευρώ/kWh, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία.

Τέλος, το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic παραμένει διαθέσιμο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, με χρέωση απευθείας συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενης ημέρας.

