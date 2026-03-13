Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης «Διαδικασία και Δοκιμές Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης»

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 9/2/2026 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης «Διαδικασία και Δοκιμές Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης», δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, (με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους), καθώς και την τελική έκδοση της Τεχνικής Απόφασης με και χωρίς επισήμανση αλλαγών.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία Αποστολής: 2 Μαρτίου 2026

Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε)

Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης:

ΕΣΣΑΗΕ_42_020326_ΔΔ_ΑΔΜΗΕ_Δοκιμές

Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης και απόψεις ΑΔΜΗΕ:

Αποδελτίωση_σχολίων_τροποποίησης_ΤΑ_ΔΟΚΙΜΕΣ_ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ.pdf

Ο ΑΔΜΗΕ, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων δημοσίευσε την ακόλουθη τελική έκδοση της Τεχνικής Απόφασης με και χωρίς επισήμανση αλλαγών:

Τεχνική Απόφαση Δοκιμές Προεπιλογής_clean_v3.pdf

Τεχνική Απόφαση Δοκιμές Προεπιλογής_με_επισήμανση_αλλαγών_v2-v3.pdf