ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές

Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 13/03/2026 - 08:09

Η πολιτική ζωή του τόπου θυμίζει το τελευταίο διάστημα ένα κακοστημένο σκηνικό «σταθερότητας», όπου Κυριάκος Μητσοτάκης «ξορκίζει» το σενάριο των πρόωρων εκλογών, την ίδια στιγμή που οι ψίθυροι εντός της Νέας Δημοκρατίας πυκνώνουν.

Τα γαλάζια στελέχη, βλέποντας τη φωτιά στη Μέση Ανατολή να φουντώνει, ποντάρουν κυνικά στο ένστικτο της συσπείρωσης γύρω από την εξουσία, θεωρώντας πως σε έναν κόσμο που φλέγεται, ο ψηφοφόρος θα αναζητήσει το γνώριμο καταφύγιο της υφιστάμενης κυβέρνησης. Θεωρούν πως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να φουντώνει, θα επικρατήσει στο εσωτερικό της χώρας μας το ένστικτο της «συσπείρωσης γύρω από τη σημαία».

Η μικρή δημοσκοπική άνοδος που καταγράφεται λόγω της διεθνούς συγκυρίας παρουσιάζεται από τα ίδια στελέχη ως «χρυσή ευκαιρία» για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, χθες, εξέφρασε την κατηγορηματική άρνηση του να προσφύγει στις κάλπες. Η στάση του αυτή ωστόσο, δεν μαρτυρά θεσμική υπευθυνότητα, αλλά έναν βαθύ, εσωτερικό φόβο.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο iefimerida.gr, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως εγγυητής της ομαλότητας.

Ωστόσο, πίσω από τις λέξεις κρύβεται η αγωνία ενός πρωθυπουργού που συνειδητοποιεί ότι το αφήγημα περί κυβερνητικής σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον δεν αρκεί πλέον για να κρύψει τη θεσμική σήψη, ούτε μπορεί να του εξασφαλίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία, ακόμη και σε επαναλαμβανόμενες αναμετρήσεις.

Η αιτία αυτής της αδυναμίας δεν βρίσκεται στις διεθνείς ισορροπίες, αλλά στην παγιωμένη πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει υποστεί μια πρωτοφανή κατάρρευση.

Οι πολίτες δεν παρακολουθούν απλώς μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες, αλλά μια μεθοδευμένη διάβρωση των θεσμών που εκδηλώνεται μέσα από αλλεπάλληλα σκάνδαλα που αγγίζουν τον πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας.

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές ήρθε να υπενθυμίσει ότι το παρακράτος που στήθηκε με κέντρο το Μαξίμου παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη δημοκρατία μας, ενώ οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την επιστολή Βάρα προς τον Μάκη Βορίδη, δείχνουν την άμεση εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών σε δίκτυα αδιαφάνειας που πλήττουν τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η συγκλονιστική υπόθεση των Τεμπών εξακολουθεί να στοιχειώνει το κυβερνητικό αφήγημα, καθώς η υπόθεση με τα νέα βίντεο που έρχονται τώρα με μεγάλη καθυστέρηση στο φως της δημοσιότητας, ενισχύουν τις καταγγελίες για μια επιχείρηση «μπαζώματος» και «κουκουλώματος» των πολιτικών υπαιτίων της τραγωδίας.

Η κοινωνία αντιλαμβάνεται πλέον ότι η «σταθερότητα» που επικαλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αφορά την ευημερία των πολλών, αλλά την προστασία των «ημετέρων» και τη διατήρηση της εξουσίας του με κάθε τίμημα. Αυτή η εδραιωμένη αίσθηση της κοινωνίας περί ατιμωρησίας και η πεποίθηση ότι οι θεσμοί λειτουργούν ως ασπίδα της κυβέρνησης και όχι του πολίτη, είναι που τροφοδοτούν τον φόβο του Μαξίμου μπροστά στην κάλπη.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι καμία γεωπολιτική κρίση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για τη συστηματική αποδόμηση του κράτους δικαίου και πως η ετυμηγορία των πολιτών, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες, θα είναι η απάντηση σε μια διακυβέρνηση που ταύτισε τη «σταθερότητα» με τη συγκάλυψη και την υπονόμευση της δημοκρατίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 08:14

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές 12 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη

Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;

Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας

Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής