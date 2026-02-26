Αμερικανός ειδικός εξηγεί για τους λογαριασμούς ρεύματος: «Δεν είναι η παραγωγή που εκτοξεύει το κόστος»

Ένα ερώτημα βρίσκεται στο μυαλό σχεδόν όλων των Αμερικανών αυτές τις μέρες: γιατί είναι τόσο υψηλοί οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος;

Ο Jigar Shah, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, συμμετείχε πρόσφατα σε μια διαφωτιστική συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει με τις ενεργειακές υποδομές στην Αμερική και τι επιπτώσεις έχει αυτό για τους καταναλωτές.

Τι προκαλεί την αύξηση του ενεργειακού κόστους;

Σύμφωνα με τον Shah, παρότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο για την αύξηση των τιμολογίων κοινής ωφέλειας, καθώς και για τις διακοπές ρεύματος, το πρόβλημα δεν βρίσκεται εγγενώς στην καθαρή ενέργεια.

Όπως έχει υποστηρίξει προηγουμένως το The Cool Down, οι λόγοι για τους οποίους το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας αντιμετωπίζει προβλήματα είναι σύνθετοι - αν και σίγουρα παίζει ρόλο πως μεγάλα τμήματα των υποδομών πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και επομένως απαιτούν αναβαθμίσεις και επανασχεδιασμό.

Ο Shah έδωσε όμως έμφαση και στη διαφορά μεταξύ παραγωγής και διανομής ενέργειας. Όπως εξήγησε, αφού παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να τη διανείμουμε - και εκεί βρίσκεται ένας κρίσιμος λόγος για τον οποίο αυξάνονται οι τιμές.

«Όταν βλέπετε τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος - που είναι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους ανθρώπους, σωστά; - δεν είναι το κομμάτι της παραγωγής που έχει ξεφύγει. Είναι το κομμάτι της διανομής», τόνισε ο Shah. «Η λειτουργία του δικτύου διανομής αντιστοιχούσε κάποτε στο 20% του λογαριασμού σας. Σήμερα, είναι το 50% του λογαριασμού σας», συνέχισε.

«Και έτσι τώρα το ερώτημα γίνεται: "Γιατί το κόστος διανομής αυξάνεται τόσο πολύ;"»

Η απάντηση φαίνεται πως κρύβεται στην αυξημένη κατανάλωση, με τις εταιρείες να ξεκαθαρίζουν: «Για να ανταποκριθούμε σε ό,τι ζητάτε πρέπει να αναβαθμίσουμε το δίκτυο διαμονής».

Στην πραγματικότητα, η στροφή προς την ηλιακή ενέργεια είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα στο νοικοκυριό σας, να ενισχύσετε τα οφέλη της ηλεκτροποίησης και να προστατευτείτε από διακοπές ρεύματος.

Γιατί είναι σημαντική η ηλεκτροποίηση;

Σύμφωνα με τον Shah, μια «πολιτισμική μετατόπιση υπέρ της οικιακής ηλιακής ενέργειας» θα μπορούσε να βοηθήσει στην ηλεκτροποίηση, διατηρώντας παράλληλα τη μετακύλιση κόστους εξαιρετικά περιορισμένη.

Το πόσα θα εξοικονομήσετε με την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες εξαρτάται από το σύστημα που θα εγκαταστήσετε, την κατανάλωση αλλά και τους τοπικούς κανονισμούς συμψηφισμού ενέργειας.

Ειδικοί ωστόσο υποστηρίζουν πως οι Αμερικανοί καταναλωτές μπορούν ακόμη και να μηδενίσουν το ενεργειακό τους κόστος.