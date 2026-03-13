«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
Παρασκευή, 13/03/2026 - 09:37
Η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας, τόνισε ο ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, μετά και την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για χρονικό διάστημα ενός μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και υποπροϊόντων του που μεταφέρονται από δεξαμενόπλοια.