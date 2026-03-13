Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή

Η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας, τόνισε ο ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, μετά και την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για χρονικό διάστημα ενός μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και υποπροϊόντων του που μεταφέρονται από δεξαμενόπλοια.