Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»

Ιρλανδή influencer υποστήριξε ότι έχει λάβει «εκατοντάδες» μηνύματα από χρήστες που λένε ότι οι λογαριασμοί τους αυξήθηκαν μετά την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

Αρκετοί εξοργισμένοι Ιρλανδοί κατέφυγαν στα social media με σκοπό να προειδοποιήσουν για την εγκατάσταση «έξυπνων» ηλεκτρικών μετρητών - υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί ρεύματος αυξήθηκαν αισθητά μετά την τοποθέτησή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας influencer που εξέφρασε την αγανάκτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας τον λογαριασμό που έλαβε για τον μηνα Φεβρουάριο.

Ο λογαριασμός έφτασε τα... 515,88 ευρώ.

«Αυτά είναι για έναν μήνα. Δεν έχουμε τη θέρμανση ιδιαίτερα αναμμένη. Έχουμε έξυπνο μετρητή και ορκίζομαι, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι απλώς βγάζει τα νούμερα από τον αέρα», είπε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε τους ακολούθους της να μην εγκαταστήσουν ούτε ενδοδαπέδια θέρμανση. «Είμαι τόσο θυμωμένη με τον λογαριασμό της ESB [ο μεγαλύτερος ενεργειακός πάροχος στην Ιρλανδία]. Αν κάποιος πρόκειται να χτίσει σπίτι, μην βάλετε ενδοδαπέδια θέρμανση. Δεν είναι βιώσιμη, δεν είναι οικονομική και δεν είναι προσιτή», ανέφερε.

{https://www.tiktok.com/@castlequarterhouse/video/7615738121891679510?lang=el-GR}

Η ίδια υποστήριξε ότι έχει λάβει «εκατοντάδες» μηνύματα από χρήστες που λένε ότι οι λογαριασμοί τους αυξήθηκαν μετά την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή. «Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των έξυπνων μετρητών και των εκτοξευμένων λογαριασμών της ESB», δήλωσε, κατηγορώντας παράλληλα τις ενεργειακές εταιρείες ότι αποκομίζουν μεγάλα κέρδη εις βάρος των καταναλωτών.

Η Cat ανέφερε επίσης ότι η ίδια και ο σύντροφός της έχουν επενδύσει σημαντικά στην ενεργειακή απόδοση του νεόδμητου σπιτιού τους, τοποθετώντας καλή μόνωση στους τοίχους, στο πάτωμα και στη στέγη, μονωτικές γυψοσανίδες, ταινίες αεροστεγανότητας και αφρό μόνωσης στη σοφίτα. «Παρά όλα αυτά, ο λογαριασμός φτάνει τα 550 ευρώ τον μήνα», είπε.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ESB απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι έξυπνοι μετρητές επηρεάζουν τις χρεώσεις. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι κατά την αντικατάσταση ενός μετρητή λαμβάνεται τελική ένδειξη από τον παλιό και αρχική από τον νέο, ώστε να καταγράφεται με ακρίβεια η κατανάλωση.

Η ESB τόνισε ότι η αναβάθμιση του μετρητή δεν επηρεάζει τα τιμολόγια ή τον τρόπο καταγραφής της κατανάλωσης και κάλεσε τους καταναλωτές που έχουν απορίες να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους για έλεγχο των λογαριασμών. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί συχνά σχετίζονται με τη γενικότερη άνοδο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: limerick live