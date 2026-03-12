Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»

Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
Siân Wynn-Jones on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 12/03/2026 - 06:59

Ιρλανδή influencer υποστήριξε ότι έχει λάβει «εκατοντάδες» μηνύματα από χρήστες που λένε ότι οι λογαριασμοί τους αυξήθηκαν μετά την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

Αρκετοί εξοργισμένοι Ιρλανδοί κατέφυγαν στα social media με σκοπό να προειδοποιήσουν για την εγκατάσταση «έξυπνων» ηλεκτρικών μετρητών - υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί ρεύματος αυξήθηκαν αισθητά μετά την τοποθέτησή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας influencer που εξέφρασε την αγανάκτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας τον λογαριασμό που έλαβε για τον μηνα Φεβρουάριο.

Ο λογαριασμός έφτασε τα... 515,88 ευρώ.

«Αυτά είναι για έναν μήνα. Δεν έχουμε τη θέρμανση ιδιαίτερα αναμμένη. Έχουμε έξυπνο μετρητή και ορκίζομαι, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι απλώς βγάζει τα νούμερα από τον αέρα», είπε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε τους ακολούθους της να μην εγκαταστήσουν ούτε ενδοδαπέδια θέρμανση. «Είμαι τόσο θυμωμένη με τον λογαριασμό της ESB [ο μεγαλύτερος ενεργειακός πάροχος στην Ιρλανδία]. Αν κάποιος πρόκειται να χτίσει σπίτι, μην βάλετε ενδοδαπέδια θέρμανση. Δεν είναι βιώσιμη, δεν είναι οικονομική και δεν είναι προσιτή», ανέφερε.

{https://www.tiktok.com/@castlequarterhouse/video/7615738121891679510?lang=el-GR}

Η ίδια υποστήριξε ότι έχει λάβει «εκατοντάδες» μηνύματα από χρήστες που λένε ότι οι λογαριασμοί τους αυξήθηκαν μετά την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή. «Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των έξυπνων μετρητών και των εκτοξευμένων λογαριασμών της ESB», δήλωσε, κατηγορώντας παράλληλα τις ενεργειακές εταιρείες ότι αποκομίζουν μεγάλα κέρδη εις βάρος των καταναλωτών.

Η Cat ανέφερε επίσης ότι η ίδια και ο σύντροφός της έχουν επενδύσει σημαντικά στην ενεργειακή απόδοση του νεόδμητου σπιτιού τους, τοποθετώντας καλή μόνωση στους τοίχους, στο πάτωμα και στη στέγη, μονωτικές γυψοσανίδες, ταινίες αεροστεγανότητας και αφρό μόνωσης στη σοφίτα. «Παρά όλα αυτά, ο λογαριασμός φτάνει τα 550 ευρώ τον μήνα», είπε.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ESB απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι έξυπνοι μετρητές επηρεάζουν τις χρεώσεις. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι κατά την αντικατάσταση ενός μετρητή λαμβάνεται τελική ένδειξη από τον παλιό και αρχική από τον νέο, ώστε να καταγράφεται με ακρίβεια η κατανάλωση.

Η ESB τόνισε ότι η αναβάθμιση του μετρητή δεν επηρεάζει τα τιμολόγια ή τον τρόπο καταγραφής της κατανάλωσης και κάλεσε τους καταναλωτές που έχουν απορίες να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους για έλεγχο των λογαριασμών. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί συχνά σχετίζονται με τη γενικότερη άνοδο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: limerick live

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 06:59

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου 11 Μαρτίου 2026
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα 12 Μαρτίου 2026
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές

Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα

Πότε έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο και τι δείχνει η χονδρική για τους λογαριασμούς ρεύματος τον Δεκέμβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πότε έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο και τι δείχνει η χονδρική για τους λογαριασμούς ρεύματος τον Δεκέμβριο

Πληρωμή με δόσεις στον λογαριασμό ρεύματος οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας- Ο ρόλος των παρόχων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πληρωμή με δόσεις στον λογαριασμό ρεύματος οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας- Ο ρόλος των παρόχων