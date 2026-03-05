«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μπορεί ο Μάρτιος να ξεκίνησε με μειωμένες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών στη χονδρική αγορά τον Φεβρουάριο, ωστόσο οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές δείχνουν ότι η ανάπαυλα αυτή δύσκολα θα έχει συνέχεια.

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται και πάλι ανοδικά, τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύονται σε καταφύγιο για τα νοικοκυριά.

Οι χρεώσεις τους, ακόμη και τον Μάρτιο –όταν τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια μειώθηκαν από 6% έως και 36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα– παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερες, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Τα σταθερά συμβόλαια διαμορφώνονται αυτή την περίοδο σε επίπεδα που ξεκινούν από περίπου 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά για καταναλωτές που επιθυμούν να «κλειδώσουν» την τιμή του ρεύματος σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή του φυσικού αερίου από την οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η τιμή του ρεύματος έκλεισε χθες στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο TTF στα 49,5 ευρώ/MWh, από τα περίπου 30 ευρώ/MWh που βρισκόταν τον Φεβρουάριο. Αντιστοίχως η χονδρική τιμή του ρεύματος στην ελληνική αγορά Επόμενης Ημέρας τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου διαμορφώνεται πάνω από τα 100 ευρώ/MWh προϊδεάζοντας για αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής.

Πάντως οι επιλογές για τους καταναλωτές είναι πολλές και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ παρουσιάζονται τέσσερα σταθερά τιμολόγια από τη ΔΕΗ, τρία από την Protergia και από δυο διαφορετικά τιμολόγια προσφέρουν η Φυσικό Αέριο, η Ήρων, η ΖΕΝΙΘ, η NRG, και η Eunice. Ένα σταθερό τιμολόγιο προσφέρει η Enerwave και έξι διαφορετικά τιμολόγια προσφέρει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ τις προηγούμενες ημέρες παρουσίασε δυο ακόμη σταθερά προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Η τελική τιμή προμήθειας των σταθερών τιμολογίων ξεκινάει από τα 8,99 λεπτά/KWh και να φθάνει στα 17,4 λεπτά/KWh, στα οποία πάντως προβλέπεται έκπτωση συνέπειας 3,5 λεπτών/KWh. Έκπτωση συνέπειας συμπεριλαμβάνουν στην τελική τιμή αρκετές από τις εταιρίες, ενώ μεγάλη είναι η διαφοροποίηση και στην πάγια χρέωση που ξεκινάει από 3,5 ευρώ το μήνα και φθάνει τα 12,9 ευρώ για συνδυαστικά πακέτα ρεύματος και φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά το πάγιο οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί καθώς ένα υψηλό πάγιο με χαμηλή τιμή ανά KWh μπορεί να είναι συμφέρουσα επιλογή για μεγάλες καταναλώσεις όχι όμως για τις μικρότερες. Επίσης τα προσφερόμενα σταθερά τιμολόγια τα οποία εμπεριέχουν και ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαφοροποιούνται ως προς το χρόνο δέσμευσης με τα περισσότερα να είναι 12μηνα αλλά διατίθενται και συμβόλαια 18 μηνών.

Η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια αποτυπώνεται και στη μηνιαία έρευνα HEPI που πραγματοποιεί για τα οικιακά τιμολόγια σε 33 ευρωπαϊκές πόλεις. Όπως αναφέρει τον Φεβρουάριο του 2026, ο αριθμός των προσφερόμενων συμβολαίων με σταθερή τιμή φαίνεται να αυξάνεται, ενώ η μέση τιμή τους είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή των κυμαινόμενων κατά 0,61 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα (c€/kWh). Σε επτά από τις αγορές της ομάδας EUR15 που εξετάστηκαν ξεχωριστά, τα σταθερά συμβόλαια είναι κατά μέσο όρο φθηνότερα από τα κυμαινόμενα, συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Ελσίνκι, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Στοκχόλμη και τη Βιέννη.

Σε όλες τις αγορές που εμφανίζονται, η μέση τιμή για τα σταθερά τιμολόγια ήταν 29,15 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ για τα κυμαινόμενα τιμολόγια ήταν 29,76 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

