Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 9/2/2026 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης «Διαδικασίες Εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ», δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, (με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους), καθώς και την τελική έκδοση της Τεχνικής Απόφασης με και χωρίς επισήμανση αλλαγών.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία Αποστολής: 2 Μαρτίου 2026

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΔΑ/00110/03.03.2026

Αποστολέας: Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Ε . Σ . Σ . Α . Η . Ε . )

Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης:

ΕΣΣΑΗΕ_41_020326_ΔΔ_ΑΔΜΗΕ_Μητρώο.pdf

Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης και απόψεις ΑΔΜΗΕ:

Αποδελτίωση σχολίων_τροποποίησης_ΤΑ_ΜΗΤΡΩΩΝ.pdf

Ο ΑΔΜΗΕ, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων δημοσίευσε την ακόλουθη τελική έκδοση της Τεχνικής Απόφασης με και χωρίς επισήμανση αλλαγών:

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΗΤΡΩΑ_clean_v6.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΗΤΡΩΑ_με_επισήμανση_αλλαγών_v6_v5.pdf

Storage_Res_Representation.pdf